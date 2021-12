Per la giornata di domani, giovedì 9 dicembre 2021, l'Oroscopo potrebbe rivelarsi molto difficoltoso ma confortante per i nati sotto il segno del Toro, mentre per i nati sotto il segno dello Scorpione ci saranno buone notizie. Infatti il ​​segno si troverà alla prima posizione di questa classificazione. I Gemelli invece riusciranno ad avere una bella dose di fortuna per tutto l'arco della giornata di domani.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di domani: Acquario energico

1° Scorpione: sicuramente dei successi che si riscontreranno in modo positivo non soltanto sul vostro lavoro, ma anche sul vostro umore.

Secondo l'oroscopo ci potrebbe essere un risvolto in serata per quel che riguarda l'ambito amoroso.

2° Acquario: grazie alle energie di queste giornate sarete ancora decisamente in testa alla classifica dell'oroscopo. Essere in una situazione di buonumore sarà non solo utile per il lavoro, ma anche per le relazioni che intercorrono all'interno della vostra squadra professionale.

3° Pesci: avrete una serenità dettata prevalentemente dal fatto di sapere che state facendo la cosa giusta, particolarmente in ambito relazionale. Sicuramente cercate anche del tempo libero per poter ricaricare le batterie prima che sia troppo tardi per rimediare.

4° Vergine: fare un investimento importante o semplicemente rinnovare il vostro look e fare shopping potrebbero essere degli ottimi anti stress che probabilmente sta salendo a livelli vertiginosi in questo periodo prefestivo.

Gemelli fortunato

5° Gemelli: una buona dose di fortuna in queste giornate vi darà qualche bella soddisfazione sarà molto utile anche per fare qualche incontro interessante e che potrebbe volgere in meglio non soltanto la vostra situazione amicale, ma probabilmente anche amorosa.

6° Cancro: sicuramente la vostra volontà di riappacificazione con una persona importante potrebbe volgere in meglio se avrete a disposizione la calma di cui vi siete “forniti” nel corso di queste giornate così particolari per il vostro segno.

7° Sagittario: questo calo sarà dovuto necessariamente ad una stanchezza che si è protratta nel tempo e che adesso si sta facendo sentire, soprattutto in serata. Secondo l'oroscopo potrebbero esserci dei momenti interessanti grazie a un passatempo.

8° Toro: purtroppo questa caduta sarà dovuta al troppo nervosismo che vi sta tenendo sotto scacco, e proprio in un momento che potrebbe essere decisamente critico per voi.

Però non mancherà il supporto esterno nel contesto lavorativo.

Malumore per Leone

9° Capricorno: concedervi un po' di tregua sicuramente sarà molto più distensivo di quanto non considerato in precedenza. Sarete protagonisti di una situazione che probabilmente prima o poi affrontate a viso aperto.

10° Leone: avrete troppo malumore per riuscire a fare finta di niente. Preferirete rimanere chiusi in voi stessi a riflettere e trascorrere la serata di domani in completa solitudine, secondo l'oroscopo.

11° Ariete: per il momento avere a che fare con lo stress potrebbe essere una costante nel corso di giornate, particolarmente in quella di domani. Secondo l'oroscopo potreste non essere in grado di qualche prova importante a meno che non ci sia un aiuto esterno.

12° Bilancia: una situazione probabilmente vi sta sempre più stretta. Non vi sentite a vostro agio da tempo con qualcuno, quindi potreste già pensare di arrivare ad una discussione molto accesa ma necessaria.