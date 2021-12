L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 dicembre 2021 è arrivato, pronto a soddisfare eventuali desideri oppure a mitigare i soliti affanni. Tema di queste previsioni zodiacali è la seconda settimana del nuovo mese, messa "sottosopra" e analizzata in modo mirato a tutto vantaggio dei secondi sei segni dello zodiaco per ciò che concerne le previsioni astrologiche della settimana. Invece per quanto riguarda la classifica settimanale, questa sarà improntata sull'intero ventaglio zodiacale.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica e, alla fine, valutare il prospetto sintetico interessante la classifica finale valida per tutti i 12 segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Sarà una settimana sotto la luce parzialmente buona della Luna in Pesci. Pertanto, l'oroscopo settimanale indica un periodo assolutamente da non disprezzare, con momenti adatti da dedicare alle vostre migliori intenzioni. In amore tutto bene, anche se alcuni sentimenti appaiono controllati e senza mordente: forse mancherà un riferimento importante su cui fare affidamento. Nel campo lavorativo la certezza della durata dell'attuale fase di stallo è il punto debole di questo periodo: bisogna attendere alcuni mesi per sentirsi meno insicuri. Le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 10 dicembre;

venerdì 10 dicembre; ★★★★★ giovedì 9, sabato 11;

★★★★ martedì 7, domenica 12;

★★★ mercoledì 8 dicembre;

★★ lunedì 6 dicembre 2021.

♏ Scorpione: voto 7.

Inizia uno dei periodi più importanti dell’anno per quanto riguarda la vostra vita affettiva, per questo dedicherete tempo, energie e risorse psicofisiche in gran quantità proprio all’amore. Sfodererete ogni risorsa per rendere sempre più felice e appagante il rapporto con la persona amata. Il pensiero si avvia verso una ottima lucidità e sicurezza, illuminando le idee con effervescenza ed entusiasmo soprattutto nella vostra attività lavorativa: con furbizia ed intelligenza presto potrete concludere dei buoni affari.

Le stelline quotidiane fino a domenica 12 dicembre:

Top del giorno domenica 12 dicembre;

domenica 12 dicembre; ★★★★★ mercoledì 8, sabato 11;

★★★★ martedì 7, giovedì 9;

★★★ venerdì 10 dicembre;

★★ lunedì 6 dicembre 2021.

♐ Sagittario: voto 6. Se vi chiuderete nel vostro piccolo mondo, questa settimana di certo non vi divertirete. Sicuramente non troverete nessuno tanto pazzo da seguirvi nel vostro silenzio e nelle vostre inappropriate introspezioni.

Al contrario, dovreste proprio cambiare il vostro approccio nei confronti della vita. In tutti i casi oltre che col cervello metterete in funzione il cuore e non soltanto quello vostro ma anche quello di chi vi sta accanto. Nel lavoro, Marte porta un po' di agitazione: superlavoro e qualche dissapore nei confronti dei colleghi e dello stesso datore di lavoro. Magari, ricorrete alla furbizia per appianare eventuali increspature del periodo. Il responso degli astri di competenza del Sagittario:

★★★★★ lunedì 6, martedì 7;

★★★★ mercoledì 8, giovedì 9, domenica 12;

★★★ venerdì 10 dicembre;

★★ sabato 11 dicembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Questa settimana evitate le discussioni con parenti stretti e lontani, soprattutto con i fratelli ed eventuali sorelle: mostratevi meno distratti alle loro attenzioni.

Non potete accoglierli sempre in modo fuggente, impegnatissimi come siete in altre situazioni. Sarà meglio accogliere i consigli di chi ritenete vostro amico sincero e più saggio di voi. In amore, possono crearsi forti tensioni con malumori, gelosie e in casi estremi rotture plateali. Poiché gli astri talvolta capovolgono le reazioni, per alcune coppie sarà possibile viaggiare, trascorrere questa settimana con esuberanza sentimentale e vivere giornate da favola. Il responso quotidiano, giorno per giorno:

★★★★★ domenica 12 dicembre;

★★★★ lunedì 6, venerdì 10, sabato 11;

★★★ martedì 7, giovedì 9;

★★ mercoledì 8 dicembre 2021.

♒ Acquario: voto 9. Questa settimana prossima all'arrivo è stata valutata molto positiva.

Quasi tutto il periodo evolverà in modo splendido, merito di astri particolarmente benevoli nei confronti del segno. Soprattutto martedì 7 dicembre troverete lo spunto vincente da sfruttare in molte situazioni sentimentali e non, grazie all'ingresso nel settore di una splendida Luna. Potrete essere più affascinanti senza esporvi come fate in genere, basterà il magnetismo dello sguardo, l’arte amatoria accattivante, il desiderio che arrossa gli occhi. Il lavoro è buono e si prevede in risalita: dopo le festività natalizie noterete un incremento delle entrate. La classifica da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 7 dicembre (Luna nel segno);

martedì 7 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8, giovedì 9;

★★★★ venerdì 10, sabato 11;

★★★ domenica 12 dicembre 2021.

♓ Pesci: voto 8.

Settimana performante in molti frangenti, specialmente nelle cose riguardanti la famiglia o le questioni di lavoro. In primo piano però, sopra tutto e tutti, il comparto relativo ai sentimenti. Quasi tutto il merito sarà da riconoscere alla Luna, presente nel segno questo giovedì 19 dicembre. Sprizzerete sensualità da tutti i pori e la generosità nei rapporti sentimentali vi sarà di validissimo aiuto dopo un periodo precedente in cui avete dovuto lottare per tenervi al passo con le avversità planetarie. Stabile la parte lavorativa. La scaletta giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 9 dicembre (Luna nel segno);

giovedì 9 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 10, sabato 11 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 dicembre;

★★★ lunedì 6 dicembre;

★★ martedì 7 dicembre 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Eccoci giunti al consueto incontro con la classifica della settimana.

Il periodo in analisi andrà a interessare le sette giornate da lunedì 6 a domenica 12 dicembre e, come sempre in questo contesto, sarà valida per l'intero comparto zodiacale. Alla vetta della scaletta a questo giro troviamo il segno dell'Ariete, favorito in amore e nel lavoro da una prorompente Luna nel segno. Ottimo il periodo anche per l'Acquario, anch'esso supportato dalla presenza della Luna nel proprio comparto. Invece, a soffrire l'andamento delle giornate di prossimo arrivo, soprattutto quelle di martedì, mercoledì e giovedì, sarà il Capricorno. Andiamo dunque a scoprire il resto della scaletta analizzando l'intero prospetto posto a tale scopo.

La classifica settimanale valida per tutti i 12 segni:

1° posto - Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Acquario, voto 9;

3° posto - Vergine e Pesci, voto 8;

4° posto - Toro, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° posto - Gemelli, Cancro, Leone e Sagittario, voto 6;

6° posto - Capricorno, voto 5.

Il rapporto astrale relativo all'oroscopo settimanale dal 6 al 12 dicembre 2021, interessante la seconda settimana del mese con Natale termina qui. Il prossimo appuntamento con astri, stelle e previsioni punterà al periodo compreso dal 13 al 19 dicembre.