Secondo l'oroscopo del giorno 12 dicembre i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere audaci perché questo è il periodo della ripresa e delle rivincite personali. I Capricorno sono alquanto favoriti, mentre i Vergine devono prendere una decisione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: in amore potrebbe nascere qualche piccolo contrattempo, tuttavia niente è perduto. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle situazioni da rivedere, siete un po' tesi.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 12 dicembre vi invitano a tenere sotto controllo le finanze.

Presto potreste trovarvi a fare i conti con qualche imprevisto, pertanto meglio essere parsimoniosi.

10° Bilancia: talvolta nelle relazioni vi sentite incompresi, cercate di mettere da parte l'orgoglio e di lasciarvi trasportare un po' di più dalle emozioni. In amore vince chi lotta.

9° Scorpione: l'amore potrebbe riservare qualche sorpresa inattesa. Tendenzialmente siete persone che amano avere il controllo su tutto e tutti, ma ricordate che questo non sempre è possibile.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: il rischio è il vostro pane quotidiano, pertanto non riuscite a vivere se nella vostra vita non c'è anche un pizzico di adrenalina. Anche in amore spesso avete il desiderio di sentire lo stesso brivido.

7° Cancro: in amore ci sono dei cambiamenti in vista. Dal punto di vista professionale potrebbe nascere qualche opportunità, ma le vere novità arriveranno con l'anno nuovo, quindi cercate di portare pazienza.

6° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 12 dicembre denotano una giornata molto frenetica. Molte sono le cose da fare e da scoprire e voi potreste mostrarvi particolarmente impazienti.

5° Toro: i nati sotto questo segno devono fare i conti con il passato. Non perdete troppo tempo con persone che non meritano la vostra attenzione. Le stelle vi favoriscono sul lavoro, quindi non perdete questa occasione.

Oroscopo 12 dicembre primi quattro segni

4° Leone: pieni di spirito d'iniziativa e di carica. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto florido sotto più punti di vista.

Cercate di non far sfumare tutto per qualche colpo di testa come vostro solito.

3° Capricorno: continuate a essere molto favoriti per quanto riguarda il lavoro. Questo è un periodo molto produttivo, durante il quale potrete mettervi in gioco su più fronti. Non precludetevi nessuna possibilità.

2° Vergine: talvolta è necessario gettarsi a capofitto nelle cose senza pensarci troppo. Attenzione perché presto potreste trovarvi a dover prendere una decisione su una cosa molto importante.

1° in classifica, Gemelli: periodo di rimonta e di rinascita per i nati sotto questo segno. Le previsioni dell'oroscopo del 12 dicembre vi invitano a essere più temerari, soprattutto sul lavoro.