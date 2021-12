Secondo le previsioni dell'oroscopo dell'11 dicembre, i nati sotto il segno del Capricorno devono osare. I Toro e gli Acquario devono tenere duro, mentre i Leone sono molto razionali.

Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco, con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: i nati sotto questo segno devono imparare a tenere a bada le emozioni. Spesso tendete a psicanalizzare le persone che avete di fronte, ma questo non sempre è un bene.

11° Toro: cercate di non arrendervi proprio adesso.

I momenti no capitano a tutti, così come succede a tutti di ricevere qualche rifiuto. La carriera si costruisce sempre su dei no.

10° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo dell'11 dicembre vi invitano a fare i conti con il passato. Se avete delle faccende in sospeso, è opportuno che apriate gli occhi e vi mostriate sicuri e impavidi.

9° Pesci: anche se avete paura, cercate di non far capire al "nemico" i vostri reali sentimenti. Siate più intraprendenti e determinati in tutto quello che farete.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: essere audaci è una caratteristica che solitamente vi appartiene molto. Ad ogni mood, anche a voi talvolta capita di venir meno e di pensare di non riuscire a farcela.

Non abbattetevi.

7° Scorpione: il buon umore è contagioso. Per tale ragione, cercate di circondarvi solamente di persone solari e raggianti. In ambito professionale siete molto produttivi. Il venerdì vi dà la carica.

6° Vergine: buon momento per quanto riguarda le emozioni. Le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 dicembre vi invitano ad essere spavaldi.

Non aspettate che siano sempre gli altri a farvi avanti, talvolta potreste fare anche voi il primo passo.

5° Cancro: in amore le cose vanno verso un graduale miglioramento, ad ogni modo, la cosa importante è essere chiari e sinceri. Non impelagatevi in questioni troppo complicate e lontane dal vostro modo di essere.

Oroscopo 11 dicembre, i primi quattro segni

4° in classifica Leone: le novità sono all'ordine del giorno e, soprattutto, sono il motore della vita. Le abitudini e la noia sono cose che proprio non vi fanno stare bene. In amore siete molto riflessivi.

3° Bilancia: imparate a stare bene prima con voi stessi e poi con gli altri. In amore è necessario mettere da parte l'orgoglio e fare il primo passo. Sul lavoro ci sono delle grandi novità in arrivo, specie per chi aveva progetti in sospeso.

2° Gemelli: chi era in attesa di una risposta in ambito professionale, potrebbe rimanere spiazzato in questo periodo. Non c'è limite alla provvidenza, quindi, mai arrendersi.

1° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo dell'11 dicembre vi invitano a osare e a portare avanti le vostre idee e i vostri progetti. Non arrendetevi al primo ostacolo. I traguardi non sono molto lontani.