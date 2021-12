L'oroscopo di venerdì 10 dicembre mette in luce una giornata piuttosto particolare. Alcuni segni dovranno confrontarsi con le loro maggiori paure, mentre altri preferiranno inseguire il successo professionale.

Nel dettaglio, il Toro e il Leone saranno pronti a nuove sfide, mentre la Bilancia avrà timore di commettere degli errori. I Gemelli e il Capricorno non piegheranno la testa di fronte a nessuno, al contrario del Cancro che sarà disposto a scendere a compromessi. Lo Scorpione avrà in programma una piccola avventura e i Pesci saranno piuttosto fortunati.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 10 dicembre.

Previsioni zodiacali di venerdì 10 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete piuttosto disordinati. Farete fatica a fare chiarezza nei vostri pensieri e vi metterete alla ricerca di una valvola di sfogo per allontanare lo stress. Gli amici saranno disposti ad aiutarvi, ma non riusciranno a ottenere il risultato desiderato se non gli permetterete di avvicinarvi. Il partner, al contrario, sarà molto preso dai suoi impegni lavorativi.

Toro: la giornata sarà piuttosto emozionante. Avrete modo di abbandonare la monotonia quotidiana e di intraprendere delle sfide davvero emozionanti. Sarete pronti a mettervi in gioco, senza paura di non essere all'altezza della situazione.

Con il tempo, sicuramente, riuscirete a dimostrare il vostro valore. Attenzione a non mentire agli amici: potreste essere scoperti.

Gemelli: sarete molto testardi. Tenderete a non ascoltare i consigli esterni e a camminare spediti per la vostra strada. La situazione, davanti a un vostro no, potrebbe prendere una piega inaspettata.

La cosa migliore sarà prendervi la responsabilità delle vostre azioni. Potreste conoscere una persona interessante, ma non è detto che ci sarà feeling.

Cancro: non avrete voglia di affrontare discussioni. Preferirete affrontare la giornata serenamente e scegliere con cura le battaglie da combattere. Potreste essere accusati di essere eccessivamente vulnerabili ma, in realtà, la vostra sarà solo una strategia per non soccombere allo stress quotidiano.

Le persone a voi care vi comprenderanno perfettamente.

Oroscopo di domani 10 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: il lavoro vi renderà molto felice. Sarete contenti di voi stessi e delle abilità che state acquisendo, ma il tempo sarà sempre troppo poco. Avrete bisogno di organizzarvi in modo diverso e di modificare i ritmi della vostra giornata. Sarà un percorso lento, che metterà in discussione molte delle vostre abitudini. Le persone care avvertiranno la vostra mancanza.

Vergine: avrete molti impegni burocratici da gestire. Alcune questioni vi causeranno uno stress non indifferente e vi impediranno di godervi il tempo assieme ai vostri cari. Anche sul lavoro verrete messi sotto pressione ma, per fortuna, darete grande prova di voi.

A fine giornata, ci potrebbe essere una piccola sorpresa da parte di qualcuno di speciale.

Bilancia: sul lavoro sarete piuttosto timidi. Vorreste aprirvi con i colleghi e agire in modo più audace, ma la paura di sbagliare vi paralizzerà. Preferirete passare inosservati piuttosto che essere al centro dell'attenzione. Sarà fondamentale migliorare la vostra autostima, in modo da poter affrontare, con più sicurezza, le sfide di tutti i giorni. Il partner sarà al vostro fianco.

Scorpione: finalmente, potrete vivere qualcosa di diverso dal solito. Prenderete in mano la situazione e deciderete di allontanarvi, almeno per un po', dai luoghi conosciuti. Vivrete un'esperienza molto importante che vi formerà e vi aiuterà a uscire dal guscio.

La persona che verrà con voi sarà all'altezza delle vostre aspettative, ma attenzione a non pretendere l'impossibile.

Astrologia del 10 dicembre: dal Sagittario all'Acquario

Sagittario: vi sentirete molto vicini alla vostra famiglia, ma alcune incomprensioni renderanno la giornata piuttosto pesante. Vorreste scappare da questa situazione e volgere la vostra attenzione altrove, tuttavia non sarete disposti a rinunciare. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a non farvi prendere dal panico e di chiedere aiuto a un amico.

Capricorno: la vostra determinazione vi procurerà alcuni problemi da risolvere. Non tutti, infatti, riusciranno a mettersi nei vostri panni. Alcune persone tenderanno a criticarvi e ad attaccarvi per i comportamenti adottati.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di fare attenzione alle parole da usare. Una mossa sbagliata potrebbe peggiorare le cose.

Acquario: il lavoro presenterà alcuni cambiamenti importanti. Dovrete adattarvi a una situazione nuova, ma che potrebbe avere dei risvolti davvero interessanti. Prima di agire, preferirete chiedere consiglio ai vostri amici, in modo da conoscere anche il loro punto di vista. Il partner, invece, rimarrà piuttosto neutrale e preferirà non prendere posizione.

Pesci: la giornata sarà molto positiva per il vostro segno. Non avrete alcun problema nel raggiungere gli obiettivi prefissati e sarete degli ottimi ascoltatori. Le persone vedranno in voi un saldo punto di riferimento, disposto ad aiutare e a fare un passo in avanti. Attenzione, però, alle persone con cui vi relazionerete: non tutte saranno sincere.