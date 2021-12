Le previsioni dell'oroscopo del 15 dicembre vedono una certa sintonia tra i nati sotto il segno della Bilancia e dell'Ariete. I Leone sono un po' confusi, mentre i Cancro devono mantenere la calma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: questo è un periodo un po' complesso dal punto di vista professionale. In amore, invece, è bene darsi da fare. Se vi piace qualcuno evitate di temporeggiare.

11° Sagittario: chi si trova in una posizione di confusione dal punto di vista professionale dovrebbe fermarsi un attimo e cercare di risolvere le questioni in sospeso.

L'Oroscopo del 15 dicembre vi invita ad osare in amore.

10° Toro: in ambito sentimentale siete facilmente impressionabili e questo potrebbe portare a delle complicazioni. Dal punto di vista professionale, invece, è opportuno guardarsi attorno.

9° Cancro: in amore siete un po' confusi. Evitate di impelagarvi in discussioni troppo pesanti, specie in famiglia. Dal punto di vista professionale siete tesi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: nel lavoro ci sono delle opportunità molto interessanti. Se siete dei liberi professionisti potreste trovarvi a vivere un momento molto positivo e a chiudere degli accordi.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 15 dicembre rivelano un momento abbastanza turbolento per quanto riguarda le emozioni.

Siete sulle montagne russe dei sentimenti. Di solito è una cosa che vi piace, ma adesso volete scendere.

6° Capricorno: in amore ci sono delle belle opportunità, ma voi siete un po' troppo concentrati sul lavoro. Ci sono delle buone occasioni, ma cercate di non generare mancanze nelle persone care.

5° Bilancia: se state trascurando alcune amicizie potreste pentirvi.

Cercate di mantenere la situazione sotto controllo. In ambito professionale potrebbe nascere qualche piccolo disguido.

Oroscopo segni fortunati 15 dicembre

4° in classifica Vergine: buon momento per quanto riguarda le emozioni. Ci sono delle cose molto positive in arrivo, specie per quanto riguarda la sfera professionale, approfittatene.

3° Gemelli: giornata piuttosto interessante per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle cose da mettere a posto, ma tutto si risolverà nel migliore dei modi, la cosa importante è mostrarsi sempre calmi e con la situazione sotto controllo.

2° Pesci: l'oroscopo del giorno 15 dicembre vi invita ad osare di più sul lavoro. Chiusa una porta si apre un portone, quindi, tirate fuori il meglio di voi.

1° Ariete: i nati sotto questo segno continuano a vivere un momento molto positivo dal punto di vista dell'amore. Ci sarà una grande sintonia con i nati sotto il segno della Bilancia.