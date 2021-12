Prosegue la settimana prima delle festività natalizie. Come andrà in particolare la giornata di martedì 14 dicembre 2021? Di seguito le stelle e l'Oroscopo con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: vi sentite particolarmente nervosi e questo può influire in particolare a livello sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro bisogna essere cauti, alcuni progetti potrebbero darvi soddisfazioni nei prossimi mesi.

Toro: in campo sentimentale non mancano le intuizioni, sarà una buona giornata per vivere belle emozioni. In ambito professionale sarà meglio non discutere, vi sentite più energici.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di martedì 14 dicembre sarà particolarmente interessante per i sentimenti, vi sentite più forti rispetto alle giornate precedenti. Nel lavoro sarà meglio impegnarsi per risolvere delle problematiche.

Cancro: momento conflittuale per il segno soprattutto per quel che riguarda la situazione sentimentale. Alcune coppie potrebbero vivere delle situazioni di crisi, cercate di riequilibrare il rapporto. Nel lavoro meglio non strafare.

Leone: in ambito sentimentale in questa giornata i single potrebbero fare delle conoscenze interessanti, avete voglia di un nuovo amore. In ambito lavorativo potreste vivere dei conflitti con i collaboratori.

Vergine: non manca energia in questa giornata anche se potrebbero sorgere delle polemiche in amore.

Nel lavoro avete voglia di fare cose nuove.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in amore, con Mercurio che ha iniziato un transito interessante, attenzione a non fare dei passi falsi ed eccedere in alcune discussioni. Per quel che riguarda il lavoro possibili problematiche con i colleghi.

Scorpione: in amore con la luna in opposizione vi sentite un po' diffidenti nei confronti del partner.

In ambito professionale fate attenzione alle provocazioni.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di martedì 14 dicembre sarà caratterizzata da nervosismo in ambito amoroso, vivete infatti un momento di calo rispetto le giornate precedenti. Nel lavoro sarà meglio affrontare le questioni come calma.

Capricorno: nella sfera professionale non mancano risultati, ma dovete cercare di riposarvi di più.

In amore la luna non è contraria potrete vivere belle emozioni.

Acquario: a livello sentimentale possibili discussioni un partner, il recupero ci sarà con la fine dell'anno. Nel lavoro dovrete portare avanti diverse situazioni in sospeso.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, Venere inizia un bel transito in questo martedì 14 dicembre e non mancano belle sensazioni da vivere. Nel lavoro potreste affrontare le cose con più stanchezza.