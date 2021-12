Arrivano le feste di Natale e l'Oroscopo della settimana più magica e colorata dell'anno. Le stelle prevedono giornate intense e speciali con qualche novità particolarmente attesa per alcuni segni zodiacali. Dal 20 al 26 dicembre sarà possibile fare affidamento su un certo piano astrale, caratterizzato dall'ingresso del Sole in Capricorno. Tale aspetto non farà altro che portare a galla gli aspetti familiari e personali di ciascuna persona. Sarà possibile lasciarsi cullare dall'atmosfera natalizia e abbandonarsi in canti, risate e chiacchiere leggere, tipiche di questo periodo dell'anno.

Sarà anche la settimana di bilanci e rendiconti.

Astrologicamente parlando risulteranno favoriti gli incontri e le uscite, per tale ragione ci sarà un grosso viavai sia a casa che fuori. Qualcuno si ritroverà a trascorrere del tempo di qualità con la famiglia o una persona speciale. Non mancheranno delle sorprese gradite, ma ci saranno anche quelle meno gradevoli. Amore, salute, benessere, soldi, lavoro, famiglia, passiamo in rassegna ciascun aspetto attraverso le previsioni delle stelle di questa settimana.

L'oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Vi lascerete alle spalle conflitti e disagi vissuti fino alla precedente settimana e vi accingerete a vivere al massimo l'atmosfera natalizia. Si prevede un buon recupero psicofisico, inoltre coloro che avranno più tempo a disposizione lo dedicheranno alla famiglia e agli hobby.

In alcune giornate vi ritroverete a uscire, riuscendo a portare a termine le spese e i regali di Natale. Molti pomeriggi saranno riposanti e vi lascerete travolgere dai film natalizi e dalla dolce musica di questo periodo. Il giorno della vigilia porterà movimento, ma le stelle invitano a non addentrarsi nelle discussioni spinose.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qualcuno potrebbe porgervi delle scomode domande, non sentitevi in dovere di rispondere. Il giorno di Natale chi ha dei figli piccoli si divertirà insieme a loro, magari scartando i regali. Cenoni con i parenti! Le coppie giovani trascorreranno delle ore intense e progettuali. Attenzione ai dolci e alla sedentarietà.

Toro - Questa sarà una settimana corposa.

Sarete molto affaccendati, soprattutto se avete superato i 40 o avete dei figli o una numerosa famiglia. Trascorrerete la vigilia e il giorno di Natale in compagnia dei vostri affetti, anche se la voglia di fuggire su una calda isola deserta sarà altissima. Cercate di non fare i guastafeste e lasciatevi andare. Distribuite i compiti in maniera equa e mettete in standby il lavoro. Per coloro che lavorano nel turismo e nel commercio, questa sarà una settimana piatta a livello professionale. Non sentitevi in colpa se vi ritroverete a dire di "no", non potete mica accontentare tutti! Evitate le feste sfrenate, anzi sarà preferibile una festa serena. Tenete le cose sempre sotto stretto controllo e badate all'igiene.

In caso contrario vi aspetta un giorno di Natale pieno di dolori, tra mal di ossa e problemi digestivi. Non eccedete con gli alcolici e i dolciumi, superati i 25 anni il metabolismo cambia!

Gemelli - L'inizio di dicembre si è rivelato a dir poco impegnativo, ma fino a domenica avrete una bel carico di lavoro da sbrogliare. Non tutti avranno le agognate ferie, ma sarà comunque possibile assaporare l'atmosfera natalizia e un brindisi in compagnia non mancherà di certo. Una persona a voi cara vi contatterà e sorriderete leggendo il suo messaggio. Chi ha famiglia trascorrerà del tempo di qualità e soprattutto speciale. Riceverete uno o più regali particolarmente utili e graditi. I giovani single avranno modo di recarsi a festeggiare la vigilia e il giorno di Natale dai parenti o dagli amici, ci sarà qualcuno di interessante da conoscere!

Cercate di non rispondere male a chi vi domanderà quando vi sposate o quando farete dei figli, anche se sono solamente fatti personali cercate di mantenere un atmosfera serena. Rimandate i contratti e gli investimenti a gennaio. Chi ha dei figli piccoli si ritroverà a vivere dei momenti colmi di emozione e di orgoglio.

Cancro - Riponete grosse aspettative in questa settimana che inizia con la Luna dalla vostra parte. Se a inizio dicembre non avete avvertito lo spirito del Natale, da lunedì le cose cambieranno e voi entrerete appieno nell'atmosfera tipica di questo periodo dell'anno. Passerete del tempo davanti alla televisione in compagnia di vari film natalizi. In vista di giornate cariche di faccende, cercate di giocare d'anticipo e mettete nero su bianco tutto ciò che dovrete fare.

Se possibile fatevi dare una mano, perché non siete invincibili! Ultimerete i regali per i vostri cari, riceverete diversi messaggi di auguri di buon Natale. La settimana metterà a dura prova il vostro corpo, perciò potreste ritrovarvi ammalati o con dei problemi articolari. Cercate di coprirvi bene e di non prendere freddo. Dite di "sì" a un invito e lasciatevi andare. Risate, emozioni e sorprese saranno più che presenti tra il 24 e 25 dicembre. Il 26, invece, qualcuno prediligerà il riposo assoluto. Chi ha dei figli minorenni si recherà a vedere un loro spettacolo scolastico e si sentirà orgoglioso.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Le stelle vi mettono di fronte a una settimana ricca di vicende tutte da assaporare.

Avete accettato dei nuovi incarichi che vi hanno messa a dura prova, ma in queste giornate riuscirete a trovare un giusto equilibrio. Non esiste solo il lavoro o lo studio, quindi date ampio spazio ai vostri bisogni personali e a coloro che amate. Un'amicizia si dimostrerà positiva per il vostro futuro, perciò non sottovalutatela e continuate a curare le relazioni interpersonali. Siete un segno ambizioso e fate benissimo ad alzare sempre di più l'asticella dei vostri obiettivi. La motivazione è un'eccellente benzina. Sarà una settimana da trascorrere davanti a un bel libro natalizio o fantasy, la vostra mente bramerà lo svago e la magia più che mai. In famiglia tornerà il sereno, specie se ci sono stati dei litigi o incomprensioni.

Chi ha dei figli in età adolescenziale o dei genitori anziani dovrà essere più paziente ed evitare di metterli in ombra. Risentirete delle persone di vecchia conoscenza.

Vergine - Settimana più che impegnativa, ma sarete molto contenti. La vostra salute risulterà stabile, anche se qualcuno sta lottando duramente in questo periodo. I colori di questo periodo vi aiuteranno a stare meglio, risollevando il morale. In famiglia si respirerà un clima di unità. Avrete modo di uscire, dovrete correre per recuperare il terreno perso, specie se siete indietro con i regali. Qualcuno avrà un bel daffare dato che dovrà accogliere in casa alcuni ospiti. Una buona organizzazione è possibile solo con un piano messo nero su bianco.

Comincerete a pensare agli obiettivi da raggiungere nel 2022, ma cercate di non strafare come al solito. Coloro che stanno frequentando qualcuno di interessante avranno modo di portare la relazione a un livello avanzato. Le coppie separate o divorziate finiranno per pensarsi, se non addirittura ritrovarsi. Attenzione ai bagordi post natalizi, il 26 dicembre rischierete di ritrovarvi pesantemente acciaccati!

Bilancia - Sarà una settimana tutto tranne che tranquilla. Avrete un grosso viavai in casa, probabilmente dovuto ad alcuni ospiti o familiari. Coloro che si sono recati fuori sede per trascorrere il Natale in maniera alternativa, avranno molti ricordi da conservare. Tra uscite e faccende domestiche dovrete correre e non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi o alla persona che amate.

La nostalgia tornerà a farvi visita, potreste ripenserete ai natali della vostra infanzia, quando tutto era più spensierato e tranquillo. Cercate di scacciare i pensieri pessimisti. Nell'arco della settimana, specie se lavorate, avrete bisogno di un aiuto o di un passaggio. Le stelle dicono di fare attenzione ai mezzi di trasporto pubblici. Non esagerate con il cibo e gli alcolici nei giorni 24 e 25, inoltre cercate di non rispondere male a certi "parenti serpenti", altrimenti sarete voi a cadere nel torto. Coloro che amano spadellare, si divertiranno a sperimentare nuove ricette, destinate a fare colpo nel palato dei commensali. Sorprese e messaggi inattesi.

Scorpione - L'oroscopo parla di giornate belle, ma anche piene di impegni.

Lunedì avrete molto da fare, sia per quanto riguarda la casa che per quanto concerne il lavoro. Non avrete spazio per pensare a quei problemi che vi tormentano solitamente. Vi ritroverete in fila al supermercato, in tal caso cercate di tenere sempre alta la guardia e di portare pazienza. Entro la fine del prossimo anno cambieranno molte cose attorno a voi, perciò cercate di passare un Natale sereno e godetevi i vostri familiari. Spesso si tende a dare ogni cosa per scontata! Avrete modo di incontrare o di risentire una o più persone che da tempo non vedevate. Vi stupirete dei loro cambiamenti, soprattutto estetici. Prenotate dall'estetista e dal parrucchiere, rimettetevi in sesto per le feste.

Durante il cenone della vigilia potrebbero farvi delle scomode domande, ma dovrete essere abili a fare buon viso a cattivo gioco. Possibili partenze, qualcuno sarà in viaggio! I single under 40 avranno delle occasioni intriganti. Le coppie e le famiglie, invece, si sentiranno molto natalizie e unite.

Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Ultimamente avete molte cose in ballo, perciò avrete a che fare con una incandescente settimana. La sera della vigilia sarete un po' fuori fase, ma tutto sommato riuscirete a trascorrere delle piacevoli ore assieme ai vostri cari. Chi ha dei figli piccoli, oppure accudisce un genitore malato, ha molte responsabilità sulle spalle. I giorni attorno Natale saranno speciali e pieni d'amore. Le coppie che hanno avuto qualche litigio, incomprensione o che si sono allontanate in quest'ultimo periodo, avranno modo di sistemare le cose. La passione sigillerà un certo legame. I single, invece, potrebbero anche avere fortuna, ma si tratterà di semplice flirt o di qualcosa di occasionale. Attenzione ai fuochi di paglia. Chi non lavora o studia si godrà questa settimana cullandosi nel dolce far nulla, ma cercate di dare una mano ai vostri genitori se ancora vivete nella stessa casa! Urge una capatina dal parrucchiere.

Capricorno - Settimana condita di novità, sorprese ed emozioni. Durante un'uscita vi accorgerete che qualcuno vi sta osservando, il vostro fascino sarà più magnetico che mai. Non tutti i Capricorno saranno in vena di festeggiamenti, infatti c'è qualcuno che preferirà trascorrere il Natale da solo. Cercate di non fare il guastafeste e fate uno sforzo. La vita è troppo breve per lasciarla andare via in silenzio: fate rumore! Chi ha una famiglia e dovrà lavorare, riuscirà comunque a ricavare del tempo per brindare. Evitate i posti troppo affollati, anche se non sarà facile farlo. Dovrete uscire, recarvi al supermercato per comprare i prodotti per il cenone, ma anche per i regali last minute. Mal di testa in arrivo verso il 26! Occhio al denaro, vi ritroverete a sborsare più di quanto programmato.

Acquario - Settimana decisamente sorprendente. Dovrete prendere delle decisioni e farlo in fretta. Qualcuno vi metterà di fronte a un fatto compiuto. Apprenderete una serie di pettegolezzi inattesi riguardanti una persona vicina a voi. Cercate di non perdervi in un mare di chiacchiere e fidatevi solo dei vostri occhi. Vi ritroverete a fare delle uscite molto belle e anche se il denaro scarseggia, nulla vi vieta di perdere lo sguardo tra le vetrine illuminate dei negozi. Per la vigilia e il giorno di Natale c'è chi avrà la fortuna di essere invitato e chi, al contrario, inviterà molta gente a casa sua. In quest'ultimo caso sarà bene organizzarsi in anticipo. Vi renderete conto di quanto sia difficile accontentare tutti. Chi ha dei piccoli o dei genitori anziani riceverà supporto da parte loro. Staccatevi un po' dai social e tuffatevi nelle attività manuali e creative. Sfruttate al meglio queste giornate e assaporatele. Dieta addio!

Pesci - Inizia la settimana più frenetica e luminosa dell'anno. Con una persona a voi cara vi troverete a organizzare le feste di Natale. Non mancheranno le uscite, le spese e il divertimento. Chiaramente non tutti avranno molto denaro da sperperare, anzi i rincari che ci sono stati vi costringeranno a stringere la cinghia e a fare dei grandi sacrifici. Attenzione a non esporvi troppo alle intemperie esterne: la salute prima di tutto! Comincerete a tirare fuori i primi buoni propositi per il 2022, ma molti pesciolini potranno ritenersi soddisfatti per i progressi raggiunti in questa annata. Sarà una settimana agitata, ma anche fertile per gli incontri. Gennaio porterà novità e anche qualche trasferimento o investimento. Cercate di passare del tempo in famiglia, serenamente e senza cercare dispute. Qualcuno potrebbe chiedervi un grosso favore oppure cercare di accollarvi del lavoro extra, ma avete diritto di rilassarvi! Messaggi di auguri di buon Natale in dirittura d'arrivo!