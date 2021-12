L'oroscopo del weekend 25 e 26 dicembre 2021 afferma che ci sono strane idee che fluttuano nel mondo, ma solo perché sono strane non significa che siano sbagliate. Alcuni segni zodiacali devono espandere la propria prospettiva in questi giorni, mentre gli altri devono affrontare delle situazioni più forti di loro stessi. Per sapere che cosa hanno in mente le stelle per i dodici segni zodiacali, ecco le previsioni astrologiche per le giornate di sabato 25 e domenica 26 dicembre.

Il weekend 25 e 26 dicembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Potreste trovarvi faccia a faccia con il tipo di situazione che di solito fate di tutto per evitare e non avrete altra scelta che affrontarla a testa alta.

Non passerà molto tempo prima che vi rendiate conto che non c’è mai stato nulla da temere, almeno non per voi.

Toro – Se volete cambiare la vostra vita in meglio, presto ne avrete l’occasione. In questo fine settimana di Natale le stelle si spostano nell’area più avventurosa del vostro cielo astrologico, non avrete scrupoli a buttare via il vecchio e introdurre il nuovo. Il futuro inizia adesso.

Gemelli – Continuerete a ripetere a voi stessi che non importa quanto possano essere difficili certi problemi da affrontare nella vita, sarà migliore negli ultimi giorni di dicembre. Potrebbe migliorare velocemente se smetterete di preoccuparvi della vostra situazione finanziaria. L’universo provvederà.

Cancro – In questo fine settimana di Natale potreste ricevere atteggiamenti negativi delle persone che vi stanno attorno. Non potete fare molto al riguardo se non promettere a voi stessi che non cambierete rotta per nessuno.

Previsioni astrologiche di sabato 25 e domenica 26 dicembre: da Leone a Scorpione

Leone – L’area del benessere è al centro dell’attenzione e il messaggio cosmico per questo weekend e per le prossime settimane è che dovete essere gentili con voi stessi.

Trovate dei modi per rendere un po’ meno impegnativo il vostro programma fitto di appuntamenti. Vi è permesso di divertirvi, soprattutto nel giorno di Natale.

Vergine – Più gli altri dubitano delle vostre capacità, più farete di tutto per dimostrare che avete ciò che vi serve e proprio in questo periodo sorprenderete alcune persone.

Potreste sorprendervi anche voi.

Bilancia – Dovete riconoscere che certe situazioni non possono più tornare come prima e che dovete abituarvi a una nuova realtà. Perché dovrebbe essere un problema quando è ovvio che la nuova realtà funzionerà a vostro favore?

Scorpione – Esprimete la vostra opinione in questo fine settimana e fate conoscere a tutti i vostri pensieri e sentimenti su ciò che sta accadendo nel mondo. Grazie a due particolari transiti planetari che si occupano del settore della comunicazione, non avrete problemi a trasmettere il vostro messaggio.

Oroscopo di sabato 25 e domenica 26 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potreste credere di essere una forza inarrestabile, ma i pianeti avvertono che state per scontrarvi con un oggetto immobile e i risultanti non saranno piacevoli.

Non dovete fare di testa vostra ogni volta, quindi, provate a dare un po’ di terreno.

Capricorno – Il mondo intero potrebbe essere contro di voi e non vi preoccuperebbe minimamente. Grazie ad alcuni transiti planetari forti, credete sinceramente di non poter fallire, e per una volta potreste aver ragione. È il vostro turno di ballare.

Acquario – Potrebbe turbarvi pensare che le persone su cui credevate di poter contare vi stiano nascondendo le cose, ma non far vedere loro che siete infastiditi. L'Oroscopo consiglia di fare finta che non sia successo nulla di insolito, ma tenete gli occhi e le orecchi aperti. Scoprirete presto cosa sta succedendo.

Pesci – Avete quello che serve per trasformare una buona idea in realtà? Certo che sì. Ma è più probabile che accada se coinvolgete altre persone in quello che state facendo. Loro hanno anche delle buone idee che possono di essere di grande aiuto.