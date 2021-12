L'oroscopo di martedì 28 dicembre 2021 presenta le nuove previsioni zodiacali relative al secondo giorno della settimana. In evidenza, in questa sede, l'andamento dei comparti legati all'amore e al lavoro, indirizzato ai soli simboli astrali compresi dalla Bilancia a Pesci, con la classifica delle stelline di tutto lo zodiaco. L'Astrologia di martedì annuncia il passaggio della Luna in Scorpione, proveniente dal segno della Bilancia. Tra i sei segni in analisi ad avere massima fortuna in questa giornata, oltre al già preannunciato Scorpione, il Capricorno, indicato con cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 28 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 28 dicembre

Bilancia: ★★★★. In arrivo un martedì 28 dicembre valutato in linea generale come positivo ma legato alla scontata routine. Di certo, la giornata sarà lenta e a tratti farraginosa, non priva di ostacoli contro i quali sarete costretti, volenti o nolenti, a confrontarvi. In amore, dopo qualche colpo mancato, l’amore torna a sorridervi nelle vesti di un’avventura maliziosa, capitata così per caso, senza muovere un passo. Malgrado le molte responsabilità familiari, avete una gran voglia di amore.

Non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro piacere. Single, organizzate per questa sera qualcosa “fuori dall’ordinario” e approfittatene per avviare un dialogo costruttivo con chi vi sta a cuore. Nel comparto lavoro, accettate il confronto rendendovi disponibili per un lavoro di gruppo. Non dovete temere: dallo scambio nascono le cose migliori.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata sicuramente solare a tutti i livelli, valutata con le cinque stelline della buona sorte. Per tantissimi del segno sarà tutto possibile grazie alla presenza della Luna nel segno: da tempo non capitava una situazione del genere. Per i sentimenti, è facile filare d’amore e d’accordo quando si è pronti a chiudere un occhio sulle divergenze per condividere un interesse comune.

Lasciate decantare quel pizzico di diffidenza che nutrite nei confronti della persona amata ed esprimete liberamente pensieri, sensazioni e sentimenti. Single, attenzione ai fulmini che colpiscono quando meno ve lo aspettate! L’attrazione potrebbe essere travolgente, dolce ma fatale, al di là di ogni controllo. Nel lavoro, nonostante l’impegno, niente riesce come voluto. Accantonate il perfezionismo e pensate che l’effetto della Luna è di breve durata.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 28 dicembre al Sagittario presume non possa essere un gran martedì, valutandolo decisamente con i toni neri dei periodi da "ko". In molti forse non inizierete la giornata proprio col piede giusto, poi però vi riprenderete abbastanza nel finale.

In amore, una giornata che non offre grandi emozioni ma, in compenso, permette di analizzare con calma la relazione, assaporando ciò che sa donare. Per riprendere il discorso interrotto, una cena a lume di candela è l’ideale. Rispolverate per l’occasione una vecchia ricetta della nonna. Per i single, anche se la giornata non si prospetta lusinghiera, non è il caso di farsene un cruccio complicando ulteriormente le cose. Un po' teso il clima familiare. La parte riguardante il lavoro, non avete ancora le idee ben chiare dunque, prima di lanciarvi nel progetto che state meditando da tempo, meglio riflettere ancora un po’.

Oroscopo e stelle del giorno 28 dicembre

Capricorno: ★★★★★. Una giornata meravigliosa: pronti a gongolare?

Il periodo non contempla negatività, anche se potrebbe essere cadenzata da momenti lievemente impegnativi, tuttavia facilmente risolvibili. Le passioni in comune sono un ingrediente vincente: uniscono e creano complicità, perciò non dimenticatelo. In merito agli affetti, una giornata tutta coccole. Concedetevi una cenetta gustosa, rigorosamente a due, per scambiarvi confidenze, sogni, desideri reciproci. In un momento così importante per la vita sentimentale, una vocina interiore vi dice che se ci tenete alla persona amata dovete evitare pericolose distrazioni. Single, fate una passeggiata solitaria per analizzare i vostri dubbi e capire se sono frutto dell’insicurezza o se contengono una traccia di verità.

Nel lavoro, a breve vi verrà richiesta una maggiore disponibilità di tempo e di impegno, magari anche fuori sede. È bene che cominciate a pensarci su.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano un martedì abbastanza normale, anche se porterà i soliti alti e bassi che contraddistinguono i periodi simili. Rimanete sulla vostra solita linea senza oltrepassare quei confini considerati a rischio. In campo sentimentale, alle prese con pensieri e riflessioni nate dalla necessità di una verifica, apparite un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata. Concretezza, semplicità e affidabilità faranno da stimolo all’amore, quello vero, quello che vi riempie il cuore con uno sguardo.

Single, contro ogni logica, un incontro o una telefonata inattesa vi procurano un forte batticuore. Abbandonatevi al piacere di un’intensa emozione. Nel lavoro, non sarà difficile raggiungere i risultati che vi siete prefissati, anche se i rapporti con i colleghi non sono del tutto scorrevoli.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 28 dicembre predice una giornata positiva, abbastanza convincente in diversi settori. Il periodo, valutato con le quattro stelle della normalità, non incontrerà troppe difficoltà. Qualcosa si muove in relazione alle cose che avete in mente. In amore il cuore, come sempre, si infiamma con facilità. Ma timori e resistenze, frutto di esperienze passate, vi impediscono di lasciarvi andare.

In questa fase delicata del rapporto ogni interferenza esterna non fa che complicare le cose. Parenti, vicini e amici vanno tenuti fuori. Per coloro ancora single un chiaro segnale di via libera arriva direttamente dall'Astrologia del giorno. Puntando sulla simpatia, azzardate proposte che vengono accolte con entusiasmo. Il lavoro andrà discretamente bene: dovrete essere più che mai scrupolosi e meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna vi costringerà ad accelerare notevolmente il ritmo.

Classifica oroscopo del 28 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 28 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

Questo martedì a dominare tra i dodici segni sarà lo Scorpione, segno sottoposto alle amorevoli "cure" della Luna, in ingresso nel segno proprio in questa giornata. Nessun problema nemmeno per Cancro, Leone e Capricorno, trio valutato in giornata da cinque stelle. Scopriamo qualcosa di più analizzando la scaletta preposta a tale scopo.

Le stelline di martedì 28 dicembre: