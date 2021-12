L'Oroscopo della settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022 è pronto a svelare le previsioni zodiacali sull'ultima settimana del mese di dicembre ed i primi due giorni di gennaio. In questa sede l'attenzione sarà tutta puntata sulle pagelle, sulla classifica a stelline nonché sulle anticipazioni astrologiche relative ai primi sei segni dello zodiaco. In analisi dunque i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i segni migliori, senz'altro Ariete (voto 7), Cancro (voto 7) e Leone (voto 7) a seguire tutti gli altri. Non troppo positivo il frangente per gli amici della Vergine (voto 5), segno sottoposto a svariati alti e bassi generati da astri non troppo favorevoli.

Andiamo pure a mettere in chiaro i prossimi transiti astrali e poi, a seguire, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come da prassi, prima di partire a decantare le attesissime previsioni dell'oroscopo della settimana spulciando per bene il periodo da lunedì 27 dicembre a domenica 2 gennaio, andremo a dare info sui prossimi spostamenti lunari. Il periodo in analisi prevede in tutto quattro cambi di segno per quanto concerne la Luna e altri due transiti da attribuire a due pianeti che andremo a svelare tra poco. Iniziamo con il primo dei passaggi, ossia l'ingresso della Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua già da questo martedì 28 dicembre alle ore 22:16.

Successivamente, venerdì 31 dicembre alle ore 0:08 ammireremo nel firmamento la Luna in Sagittario. La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Capricorno previsto per domenica 2 gennaio. Nel periodo in analisi altri due movimenti astrali importanti prenderanno vita: il primo, Giove in Pesci in programma per il 29 dicembre; il secondo, non meno importante, Mercurio in Capricorno, domenica 2 gennaio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Periodo abbastanza idoneo a soddisfare quasi ogni aspettativa, purché venga messa un po' di attenzione in più nei rapporti con le persone o nelle cose che andrete a fare. L’atmosfera in amore sarà un crescendo di emozioni e per chi è in coppia si riaccenderanno la passione, i sentimenti e i desideri sopiti.

Gli incontri che avvengono sotto questo Cielo hanno tutte le carte in regola per diventare legami importanti. Un po' di ansia per il denaro, che non basta mai, ma per chi lavora in proprio c'è in ballo una soddisfazione. In arrivo una fase di trasformazione: questo è il momento giusto per pianificare il futuro, sabato e domenica saranno giornate interessanti per l'amore, per risvegliare la passione e la voglia di libertà. Ecco il resoconto giorno per giorno:

Top del giorno sabato 1° gennaio;

sabato 1° gennaio; ★★★★★ venerdì 31 e domenica 2;

★★★★ lunedì 27 e giovedì 30;

★★★ mercoledì 29 dicembre;

★★ martedì 28 dicembre.

♉ Toro: voto 6. Valutato appena sulla semplice sufficienza, il periodo indica che le giornate in arrivo avranno il picco massimo di negatività nella parte iniziale del periodo.

Dunque, in arrivo un lunedì (due stelle) ed un martedì (tre stelle) assolutamente da tenere sotto stretto controllo. In questi due giorni considerati in negativo evitate di strafare, come al solito, ma siate coerenti e concentrati al massimo. Cercate di mantenere la calma, le pressioni in arrivo dall'esterno sono parecchie. Spese in eccesso per questo fine settimana potrebbe mettervi contro qualcuno che non segue le vostre direttive. Qualche ritardo nei progetti in corso. Analizziamo meglio le stelline giornaliere:

★★★★★ giovedì 30 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 29, venerdì 31 e domenica 2;

★★★ martedì 28 dicembre;

★★ lunedì 27 dicembre.

♊ Gemelli: voto 6. Settimana poco interessante, valutata con due giornate abbastanza pesanti (mercoledì e giovedì), tre discrete (martedì, sabato e domenica) e due ottime (lunedì e venerdì).

In questo caso l'Astrologia applicata al vostro segno consiglia di giocare le carte migliori proprio in quei due unici giorni "super-fortunati". Trascorrerete più tempo libero con chi amate e in alcuni casi potrebbe arrivare una proposta per divertirsi. I brevi spostamenti saranno favoriti e il periodo risulterà abbastanza fertile per le coppie che, volendo, potranno mettere in cantiere la nascita di un figlio. Le stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 27 e venerdì 31;

★★★★ martedì 28, sabato 1 e domenica 2;

★★★ giovedì 30 dicembre;

★★ mercoledì 29 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo improntato sulla classica routine: si presume possa essere un periodo abbastanza discreto.

Molti di voi del segno potreste avere delle chance sia in amore che nel lavoro, soprattutto lunedì 27 dicembre: il primo giorno della settimana è stato valutato in questo caso con la fortunata posizione al "top del giorno". Cambio di programma in vista per qualcuno. In alcune giornata è anche probabile che vi sentiate un po' lontano dalle esigenze del partner o di una persona amica. Venerdì un rapporto d'amore attualmente con problemi da risolvere sarà messo alla prova provocando agitazioni in famiglia o con gli amici. Il report condensato espresso dalle stelline settimanali:

Top del giorno lunedì 27 dicembre;

lunedì 27 dicembre; ★★★★★ martedì 28 e mercoledì 29;

★★★★ giovedì 30 e domenica 2;

★★★ venerdì 31 dicembre;

★★ sabato 1° gennaio.

♌ Leone: voto 7.

Settimana buona in parte, anche perché il tratto finale del periodo si prevede abbastanza stressante. Cercate di fare una tabella di marcia a seconda delle giornate, ovviamente evitando il 'fare' o il 'disfare' in quelle segnalate come non buone. In generale sappiate che avete forza e vitalità e questo vi rende all'altezza di poter scegliere con sicurezza il vostro futuro. In amore siete in parte insofferenti perché vorreste concludere in bellezza un rapporto, oppure capire come la pensa chi sta giocando con il vostro cuore. In questo periodo avete troppe cose da fare, quindi ogni tanto pensate anche a ricaricare le energie. Se dovete incontrare una persona potete sfruttare la giornata di giovedì.

In coppia la passionalità non manca, possibili ritorni di fiamma e relativi ricordi. Le stelle dei prossimi sette giorni e relativa scaletta:

Top del giorno giovedì 30 dicembre;

giovedì 30 dicembre; ★★★★★ martedì 28 e mercoledì 29;

★★★★ lunedì 27 e venerdì 31;

★★★ sabato 1° gennaio;

★★ domenica 2 gennaio.

♍ Vergine: voto 5. Settimana decisamente impegnativa, specialmente nelle questioni interessanti l'amore, le amicizie e gli affetti in generale. Eventuali problematiche non risolte in precedenza potrebbero subire un inasprimento, generando quasi sicuramente ulteriori contrasti a livello di rapporti interpersonali. Calma, nulla è perduto! L'oroscopo della settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022 mette in conto la possibilità che non vi sentiate in perfetta forma: sarete un po' distratti e in alcuni casi anche poco concentrati.

Migliora un po' di più rispetto al solito, l'amore: possibili nuovi incontri per chi è single. In generale, c'è sempre qualche contrasto ma solo per le coppie che da tempo stanno vivendo una crisi, nuove conoscenze o casi fortuiti riportano il sorriso. A seguire il condensato da lunedì a domenica:

★★★★★ domenica 2 gennaio;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29 e sabato 1;

★★★ martedì 28 e giovedì 30;

★★ venerdì 31 dicembre.

