L'Oroscopo settimanale dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022 è pronto a servire su un piatto d'argento le nuove previsioni zodiacali, con l'andamento generale relativo alla settimana compresa tra l'ultima del mese di dicembre e i primi due giorni di gennaio.

A fare da cornice sono le immancabili pagelle con i voti e la nuova classifica settimanale. In merito ai migliori del periodo, le effemeridi sono pronte a tendere la mano della fortuna principalmente a tre segni sui sei simboli in analisi in questo contesto. Diciamo subito che il più fortunato in assoluto (come anche tra gli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci) sarà il Capricorno (voto 10).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare la classifica della settimana completa e definitiva per tutti e dodici i segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. In considerazione del mesto cielo astrale del periodo, consigliamo (se non strettamente necessario) di dare uno stop ad eventuali azioni o reazioni relative a fatti, persone, cose o attività nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 settembre. Purtroppo la parte iniziale della settimana per voi nativi è prevista davvero con profilo basso. In questo periodo la vita di coppia è sottoposta a cambiamenti importanti. Specie per quelle unioni più solide, già da mesi si è parlato di nascite, matrimonio o convivenze.

Chi non ha l'amore sblocchi il proprio cuore! Le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 27 dicembre e sabato 1° gennaio 2022;

★★★★ martedì 28, venerdì 31 dicembre e domenica 2 gennaio;

★★★ mercoledì 29 dicembre;

★★ giovedì 30 dicembre 2021.

♏ Scorpione: voto 9. L'oroscopo della settimana prevede a voi dello Scorpione un periodo più che ottimo.

Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, l'arrivo della Luna nel segno di martedì 28 dicembre potrebbe cambiare (in meglio!) alcune carte in tavola a molte coppie o ad altrettanti single. Chi inizia un nuovo percorso di lavoro non sbaglia di sicuro; come pure eventuali corsi di studio: si prevede possano andare più che bene.

Rispondete si ad un invito che eventualmente potrebbe essere viene fatto nei prossimi giorni. Fine settimana parzialmente sereno: sabato 1° gennaio e inizio anno non troppo positivo. I dettagli relativi alla positività settimanale; ecco quando agire:

Top del giorno martedì 28 dicembre (Luna nel segno);

martedì 28 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 27, mercoledì 29 e giovedì 30;

★★★★ venerdì 31 dicembre e domenica 2 gennaio;

★★★ sabato 1° gennaio 2022.

♐ Sagittario: voto 8. Ottimo il periodo in generale ma solo a partire da mercoledì. Infatti l'avvio settimanale non sarà tra i migliori. In compenso, venerdì troverete una splendida Luna in Sagittario che vi farà sorridere soprattutto in campo sentimentale. Sfruttate il periodo per mettere in sicurezza eventuali problemi d'amore, d'amicizia o familiare.

In amore ci sono stati in passato forti contrasti e, in casi eccezionali, anche delusioni cocenti. Dopo un periodo di fermo si riparte: preparatevi a volare in ambito affettivo-sentimentale. Chi avesse detto che non si sarebbe più innamorato sarà presto contraddetto dai fatti. Analizziamo nei minimi dettagli le stelline giornaliere:

Top del giorno venerdì 31 dicembre (Luna nel segno);

venerdì 31 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 30 dicembre 2021, sabato 1 e domenica 2 gennaio 2022;

★★★★ mercoledì 29 dicembre;

★★★ lunedì 27 dicembre;

★★ martedì 28 dicembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Settimana certamente da considerare "super" per voi nativi del Capricorno. Il consiglio dell'Astrologia è senz'altro quello di prendere coscienza di quali saranno i periodi ottimali e invece facendo un nodo al fazzoletto per quelli considerati (a priori sulla carta) con la spunta relativa ai periodi cosiddetti "normali".

Con intelligenza questa settimana supererete un grosso ostacolo, forse una discussione o una vecchia diatriba mai chiarita. Sentimenti in netta ripresa per chi è single oppure in cerca del primo amore: contatti, telefonate da un ex fiamma e tanta voglia di ricominciare a sorridere. Venere torna favorevole e, insieme alla Luna nel segno, favoriranno fascino e tantissima simpatia. Il quadro complessivo esposto nelle stelline di competenza del Capricorno:

Top del giorno domenica 2 gennaio (Luna nel segno);

domenica 2 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 28, venerdì 31 dicembre e sabato 1° gennaio;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre.

♒ Acquario: voto 6. Settimana da dedicare alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare.

Ad aprire "le danze" della positività sarà lunedì 27, martedì 28 e giovedì 29 dicembre, poi ripresi in seguito da domenica 2 gennaio, tutti sottoscritti con cinque stelle. In questi giorni le previsioni astrali indicano ottime probabilità di portare a buon fine qualcosa a cui tenete in modo particolare. Occasioni per il lavoro con Mercurio nel segno, anche nuovi accordi possibili, dipende dall'età e dalle circostanze. Non dovete tirarvi indietro, perché sarà messa alla prova la vostra abilità. Nuovo incontro con colpo di fulmine per i single. La scaletta giorno per giorno generata dalle stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 27 dicembre e domenica 2 gennaio (Mercurio nel segno);

★★★★ martedì 28, giovedì 30 dicembre e sabato 1° gennaio;

★★★ venerdì 31 dicembre;

★★ mercoledì 29 dicembre 2021.

♓ Pesci: voto 9.

In arrivo una settimana davvero splendida, sistematicamente improntata alla migliore positività, anche se non proprio assoluta. A portare una ventata di freschezza nei rapporti interpersonali, come anche negli affari o specificatamente nel lavoro, la giornata di mercoledì 29 dicembre. Al giro di boa settimanale infatti è previsto l'ingresso nel segno di Giove, pianeta dalle mille e una risorsa capace di dare nuova linfa a progetti di vita, nel lavoro e nei rapporti in generale. Ritroverete la voglia di mettersi in mostra e, se vi aiuta a stare meglio, provare a cambiare look, magari sfoggiare un nuovo modo di vestire, darà al vostro umore nuova vitalità. In aiuto anche Venere, pianeta della bellezza e della seduzione.

Le stelline giornaliere legate a stretto filo con i sette giorni sotto analisi:

Top del giorno mercoledì 29 dicembre (Giove nel segno);

mercoledì 29 dicembre (Giove nel segno); ★★★★★ lunedì 27, giovedì 30 e venerdì 31 dicembre 2021;

★★★★ martedì 28 dicembre e sabato 1° gennaio;

★★★ domenica 2 gennaio 2022.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica della settimana da lunedì 27 dicembre a domenica 2 gennaio 2022. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Capricorno, segno favorito da Luna e Mercurio, transiti molto interessanti ai fini lavorativi e sentimentali. In arrivo un finale di anno molto positivo anche per Scorpione e Pesci, in scaletta posizionati al secondo posto.

Andiamo a scoprire come sono stati valutati dall'Astrologia settimanale i restanti segni:

1° posto - Capricorno , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Scorpione e Pesci, voto 9;

3° posto - Sagittario, voto 8;

4° posto - Ariete, Cancro e Leone, voto 7;

5° posto - Toro, Gemelli, Bilancia e Acquario, voto 6;

6° posto - Vergine, voto 5.

Il report astrologico rilasciato dall'oroscopo settimanale dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, in questo caso relativamente alla fine dell'anno in corso e i primi due giorni del 2022 è arrivato a fine. Il consiglio è di non mancare il nuovo appuntamento con le stelle settimanali che riguarderà il periodo dal 3 al 9 gennaio 2022.