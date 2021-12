Secondo le previsioni dell'oroscopo del 3 dicembre i Pesci saranno dei guerrieri, mentre i Leone sono un po' sottotono. Per i Cancro sono in arrivo delle novità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: giornata piuttosto impegnativa sul fronte dei sentimenti. Se avete delle decisioni da prendere, meglio non temporeggiare oltre. Dei nodi verranno al pettine.

11° Bilancia: la giornata di oggi si prospetta un po' ansiosa. Siete preoccupati per qualcosa che riguarda la vostra vita privata o la vostra famiglia e questo potrebbe ricadere anche sul lavoro.

Siate cauti.

10° Capricorno: l'Oroscopo del 3 dicembre invita i nati sotto questo segno a fare ammenda degli errori commessi. Ogni cosa accade per una ragione, gli sbagli fanno parte della vita, la cosa importante è saper rimediare.

9° Cancro: a partire da oggi ci sono delle novità all'orizzonte. Forse la luce in fondo al tunnel è vicina, quindi, non disperate. Dal punto di vista professionale dovrete essere bravi a ritagliarvi delle opportunità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: cercate di ascoltare i consigli costruttivi e non prendete decisioni in maniera troppo frettolosa. Dal punto di vista professionale è opportuno fare qualche valutazione.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 dicembre esorta i nati sotto questo segno a non sottovalutare i segnali che vengono dall'esterno.

Siete abituati ad ascoltare il vostro corpo e a seguire le vostre sensazioni, talvolta, però, dovreste dare peso anche agli eventi che accadono fuori dal vostro controllo.

6° Toro: in amore si preannuncia una leggera ripresa. Chi ha avuto delle discussioni piuttosto pesanti in questo periodo, adesso potrà recuperare. Nel lavoro siate audaci.

5° Vergine: essere intraprendenti è una prerogativa che fa parte dei nati sotto questo segno. Se queste caratteristiche dovessero venir meno, però, non temete, si tratterà solo di nuvole passeggere.

Oroscopo segni fortunati 3 dicembre

4° in classifica Pesci: ci sono sfide che supererete senza troppi problemi e altre che, invece, vi daranno del filo da torcere.

La cosa importante è credere sempre in se stessi e lottare qualunque cosa accada.

3° Gemelli: non tutti i mali vengono per nuocere. Talvolta nella vita accadono cose che, in un primo momento, potrebbero demoralizzarvi, ma in seguito vi serviranno a crescere e maturare.

2° Acquario: l'oroscopo del 3 dicembre denota una giornata molto positiva per quanto riguarda l'amore. Oggi avrete la possibilità di recuperare qualcosa che avevate in sospeso.

1° Ariete: ottimo momento per gettarsi a capofitto in un nuovo progetto. Anche in amore siete molto favoriti, quindi, non lasciatevi ingannare dalle apparenze e andate oltre.