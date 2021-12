L'oroscopo della giornata di venerdì 3 dicembre prevede un po’ di tensione con il partner per i Gemelli a causa di qualcosa di poco chiaro nel proprio rapporto, mentre Leone sarà un po’ più permissivo. La Luna troverà dimora per tutto il weekend nel segno del Sagittario, mentre Toro avrà le idee un po’ più chiare al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 3 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 3 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana di tutto rispetto secondo l'oroscopo.

Con la Luna che si troverà in trigono dal segno del Sagittario, avrete qualche occasione in più per dimostrare i vostri sentimenti. Single oppure no dunque, è il momento di mostrarvi per quello che siete. Nel lavoro Mercurio favorevole vi consiglierà le strategie più adatte per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale soddisfacente in questo periodo per voi nativi del segno. Venere in trigono dal segno del Capricorno continuerà a portare armonia nel vostro rapporto, rendendovi affettuosi e romantici. Se siete single vi sentirete piuttosto amichevoli. Nel lavoro avrete le idee un po’ più chiare su come agire con i vostri progetti. Attenzione però a Marte che vi toglie energie.

Calcolate inoltre eventuali imprevisti che Giove potrebbe seminare lungo il vostro percorso. Voto - 7️⃣

Gemelli: non un inizio di weekend eccezionale secondo l'oroscopo di venerdì 3 dicembre. La Luna si troverà in opposizione, e in amore potrebbe nascere qualche piccola discussione, per via di alcune cose poco chiare all'interno del vostro rapporto.

Ebbene, prima di trarre delle conclusioni, studiate bene la situazione. Se siete single non sarà una giornata romantica, ma sicuramente potreste divertirvi con i vostri amici. Settore professionale nel complesso discreto. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà un cielo non molto promettente per voi. Questi pianeti sembrano litigare tra loro in questo periodo, e ciò si rifletterà sul vostro atteggiamento, soprattutto in amore.

Cercate dunque di non essere troppo impulsivi, in particolare voi nati della prima decade. Per quanto riguarda il lavoro cercate di gestire al meglio le energie e risorse che avrete a disposizione. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di venerdì che vi vedrà più permissivi dal punto di vista sentimentale. Con questa splendida Luna in trigono, godrete di maggior armonia e intesa nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single sappiate che se volete riuscire a ottenere qualcosa, dovrete essere voi i primi a impegnarvi, senza sperare in un colpo di fortuna. Nel lavoro gli effetti positivi di Mercurio cominceranno a farsi sentire. Voto - 8️⃣

Vergine: potreste essere un po’ troppo polemici secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 3 dicembre.

La Luna in quadratura potrebbe farsi dire cose che non pensate davvero. Ebbene, cercate di non riscaldarvi per questioni da poco. Se siete single e qualcosa non sta andando per il verso giusto, sappiate che non c'è niente di male a chiedere aiuto a un amico. Nel lavoro idee e risorse non mancheranno. Quello che vi servirà realmente sarà la giusta concentrazione. Voto - 6️⃣

Bilancia: un quadro astrale che vi riempirà di idee per avviare un progetto importante al lavoro in questa giornata di venerdì. Secondo l'oroscopo, con Mercurio, Giove e Saturno favorevoli, avrete tutte le carte in regola per fare ottimi affari. In amore la Luna vi darà sostegno fino a domenica, e andrà sfruttata per cercare chiarimenti dalla vostra anima gemella.

Se siete single e siete rimasti scottati da una questione amorosa, non vuol dire che dovrete chiudere per sempre il vostro cuore. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. Venere illumina questo venerdì di dicembre, e vi sentirete particolarmente felici di stare insieme alla vostra anima gemella. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per riprendere alcuni vecchi rapporti. In ambito lavorativo gli impegni da portare a termine non mancheranno, ma per fortuna potrete contare su Marte per riuscire a stare al passo. Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo di venerdì che vedrà la Luna entrare nel vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale sarete molto romantici nei confronti del partner, oltre che di sostegno.

Se siete single potrebbero essere delle interessanti novità per voi. In ambito lavorativo Mercurio porta una ventata di freschezza sul posto di lavoro, che vi rimette quella voglia di fare e di mettere in pratica le vostre idee. Giove e Saturno invece vi daranno tutte le risorse necessarie per queste nuove idee. Voto - 9️⃣

Capricorno: la Luna si metterà alle vostre spalle in questo inizio di fine settimana. Nulla di grave secondo l'oroscopo, anche perché Venere rimane nel vostro cielo a rendere magica la vostra relazione di coppia. Se siete single e volete fare audaci conquiste, sappiate che dovrete essere voi a fare la prima mossa. Nel lavoro rimane un periodo tutto sommato tranquillo, ma non aspettatevi risultati da primo della classe.

Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale ottima in questa giornata. Con la Luna e Mercurio in ottimo aspetto, in amore avrete maturità e romanticismo a sufficienza per rendere perfetta la vostra relazione di coppia. Se siete single sarete piuttosto bravi a trovare il pretesto ideale per rimediare un appuntamento. Nel lavoro Giove rimane ancora per un po’ nel vostro segno, e sarà il momento di ultimare certi incarichi, soprattutto se questi hanno richiesto un grande quantitativo di tempo. Voto - 8️⃣

Pesci: non un ottimo venerdì per voi nativi del segno a causa della Luna e di Mercurio in quadratura che vi fanno i dispetti. In amore potrebbe essere necessario chiarire qualcosa nel vostro rapporto.

I cuori solitari avranno altre cose per la testa, e l'amore non sarà così importante al momento. Nel lavoro avrete bisogno di un po’ di sostegno in più, soprattutto per alcuni progetti ambiziosi. Voto - 6️⃣