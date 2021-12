Sabato 4 e domenica 5 dicembre troveremo sul piano astrologico Mercurio, il Nodo Lunare Sud, il Sole e la Luna (che diverrà Nuova alle ore 7:42) sostare nel segno del Sagittario, mentre Saturno insieme a Giove stazioneranno nel domicilio dell'Acquario. Urano, invece, continuerà la sosta in Toro, così come Nettuno proseguirà il moto in Pesci. Venere e Plutone, infine, permarranno in Capricorno come Marte resterà stabile nel segno dello Scorpione.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Ariete: amore top.

Due giornate autunnali che sembreranno create per amare in casa Ariete, coi nativi di prima e seconda decade che potrebbero mettere una pietra sopra alle ultime ruggini di coppia e coinvolgere il partner a trascorrere, impegni e lavoro permettendo, più tempo assieme.

2° posto Sagittario: innovativi. Lo Stellium nel segno arricchito dalla Luna Nuova e aizzato dal Nodo Lunare Sud coinciderà, come se non bastasse, con un'Eclissi totale di Sole. Tali magnifici aspetti planetari, considerando anche i pianeti generazionali a favore, indurranno probabilmente i nati Sagittario a porre le basi per quelle idee innovative, legate al mondo professionale, che sinora erano soltanto dei desideri.

3° posto Acquario: focus sulle priorità.

Il Grande Benefico sui loro gradi formerà un sestile col Novilunio in Sagittario ma anche un quadrato con Marte in Scorpione e ciò, c'è da scommetterci, spingerà il quarto segno Fisso a porre maggiore attenzione su quello che più conta al momento nella propria esistenza. Dopo aver rivoluzionato la loro scala di valori, sarà probabile che i nativi piazzeranno sul podio la spasmodica voglia di far divenire una loro grande passione una vera e propria professione.

I mezzani

4° posto Leone: si cambia registro. Rispetto agli altri segni di Fuoco, il Leone godrà anch'esso a piene mani di questo sfavillante Novilunio nonché della magica posizione del Messaggero degli Dei, ma dovrà ancora fare i conti con Giove e Marte ostici oltre che con la pressante quadratura Saturno-Urano. Una sorta di weekend double-face astrale, quindi, si prospetterà per i felini, i quali potrebbero essere più che mai decisi a cambiare modo di comportarsi con gli altri, nel caso della seconda e terza decade, oppure di accantonare d'improvviso un luogo di lavoro per la prima decade.

5° posto Scorpione: premurosi. L'ala espansiva di Giove e della Luna Nuova avrà buone chance di rendere i nati Scorpione maggiormente inclini a dimostrare il loro affetto sia alla dolce metà che ai figli. Si riscopriranno, specialmente domenica, particolarmente premurosi e accondiscendenti nei confronti della prole ma anche trasgressivi sotto le lenzuola col partner.

6° posto Bilancia: soddisfazioni. Il parterre planetario donerà, con ogni probabilità, al secondo segno d'Aria un fine settimana colmo di soddisfazioni lavorative e gratifiche morali. Se da un lato i duri sforzi messi in campo dai liberi professionisti del segno verranno presumibilmente ricompensati, dall'altro lato un'amica o un collega si complimenterà coi nativi per un atto di magnanimità.

7° posto Capricorno: ampliare gli orizzonti. Malgrado un progetto lavorativo potrebbe funzionare a dovere, le effemeridi del weekend, capitanate dal Novilunio e dall'Eclissi totale di Sole, indurranno il segno Cardinale ad ampliare i propri orizzonti in tal senso. Qualunque sia la mansione svolta da nativi, quindi, queste due giornate saranno utili per gettare dei semi fuori dal loro orto professionale con la speranza di vedere presto emergere delle plantule dal terreno.

8° posto Toro: l'arte di accontentarsi. Come il celebre detto "Quando la vita ti da limoni, fai una limonata" anche i nati Toro dovrebbero coltivare, nel corso di queste due giornate conclusive della settimana, l'arte di sapersi accontentare di ciò che hanno o fanno al momento.

Il parterre planetario, però, non vorrà probabilmente spingere i nativi a starsene con le mani in mano, anzi li stimolerà a far emergere alcune loro potenzialità, sinora rimaste dormienti, sfruttando solamente gli strumenti a disposizione.

9° posto Gemelli: sabato flop. La forza motrice astrale della giornata di sabato si svolge prevalentemente nel dirimpettaio segno del Sagittario e ciò, con tutta probabilità, renderà poco scorrevole la prima giornata del weekend in casa Gemelli, in particolar modo sul fronte affettivo. Il partner, quindi, potrebbe essere visto dai nativi sotto un'altra luce, un'illuminazione meno conciliante e più insofferente riguardo ad alcuni comportamenti fastidiosi dello stesso.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: check-up. Dal Novilunio quadrato di sabato 4 al Primo Quarto opposto di sabato 11 dicembre, i nati Vergine saranno probabilmente chiamati a fare una revisione accurata della propria esistenza, ponendo la lente d'ingrandimento principalmente sulle relazioni e sulla professione. Facendo un lavoro certosino in tale senso, il segno Mobile potrà prepararsi al meglio agli inevitabili scossoni che arriveranno quando mancheranno due giorni al 2022, a causa dello spostamento gioviale in opposizione.

11° posto Pesci: rami secchi. In queste due giornate sarà impossibile, o quasi, nascondere la testa sotto la sabbia per i nati Pesci. Davanti agli occhi del dodicesimo segno zodiacale, difatti, si paleseranno i comportamenti dei familiari che non tollerano, rapporti amicali oramai logori e, nel caso della terza decade, eventuali precarietà economiche.

Ponendo uno sguardo alle sfavillanti effemeridi di gennaio, sarà bene che il segno d'Acqua tagli quei rami esistenziali che non hanno più linfa vitale, così che dapprima nuove foglie e poi rigogliosi frutti possano fiorire.

12° posto Cancro: scelte da evitare. Un profondo senso di destabilizzazione sarà da mettere in conto in questo fine settimana per i nati Cancro, i quali dovranno fare i conti sia con l'anello di sosta venusiano che con Plutone in opposizione dall'amico/nemico Capricorno. Se Venere tenderà a renderli insicuri ma vogliosi di prendere nuove strade, il pianeta nano porrà l'accento sul loro desiderio di primeggiare e di acquisire potere. Facile intuire come l'insieme di queste due forze planetarie potrebbe spingere il segno d'Acqua a prendere decisioni non solo affrettate ma anche deleterie per il loro prossimo futuro.