Gli ultimi giorni di novembre hanno ormai lasciato il proprio posto alla nascita di un nuovo mese, rendendo questa settimana di transizione tra le più uniche. Il primo weekend di dicembre, secondo quanto previso dall'Oroscopo, si preannuncia essere al limite tra il magico e il reale per la maggior parte dei segni zodiacali. Il periodo in questione si estende da venerdì 3 a domenica 5 dicembre e si fa portatore di una carica energetica non indifferente per coloro nati sotto al segno del Cancro. Attimi di ripresa attendono anche chi gode dell'influenza dell'Ariete e la Bilancia non può certo essere da meno, specialmente se si tiene in considerazione la posizione piuttosto ottimale della Luna.

I nativi dello Scorpione, dal canto loro, avranno la possibilità di godersi al meglio il primo weekend del mese, tra le fiamme sempre accese dell'amore e della passione.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - chi è nato sotto al segno dell'Ariete, nonostante la settimana trascorsa tra alti e bassi, tra una incertezza e l'altra, avrà finalmente la possibilità di darsi da fare per riprendere in mano la propria vita. Il primo weekend del mese di dicembre si preannuncia quindi aperto al sopraggiungere di nuovi orizzonti e di nuove novità. I nativi di questo segno zodiacale, dolenti o nolenti, non potranno in alcun modo adagiarsi sugli allori, specialmente se la famiglia e gli amici si pronunciano disponibili ad aiutare.

Toro - l'oroscopo del nuovo weekend prevede il sopraggiungere di giornate fortunate per il segno del Toro. La gioia e la felicità saranno all'ordine del giorno e grazie al fascino che è in grado di sfoggiare, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione riuscirà a fare colpo su molte persone, tra le quali si cela anche la vera anima gemella.

Riuscire a distinguere il vero amore da tutti gli altri non è semplice, specialmente all'inizio, ma osservando bene gli atteggiamenti della persona che si ha di fronte si potrà giudicarla e prendere eventuali decisioni. Anche sul lavoro non sembrano esserci problemi in vista.

Gemelli - il nervosismo e lo stress hanno accompagnato i Gemelli per tutta la settimana appena trascorsa e qualcuno potrebbe ritrovarsi nella medesima situazione anche durante il fine settimana.

Riuscire a mantenere la calma non sarà semplice, ma non per questo risulterà impossibile. Soffermarsi alcuni istanti per ragionare e trovare un modo per riprendere in mano le varie situazioni non è sbagliato, così come non è sbagliato chiedere aiuto alle persone care.

Cancro - come già anticipato, l'oroscopo del primo weekend del mese di dicembre preannuncia l'arrivo di momenti indimenticabili per coloro nati sotto al segno del Cancro. Le energie non mancheranno, specialmente nelle giornate di venerdì e sabato, e permetteranno al Cancro di destreggiarsi nel migliore dei modi tra le varie situazioni che si paleseranno lungo il cammino. Si avrà la possibilità di organizzare una o più serate che, grazie all'inventiva ed alla fantasia, risulteranno indimenticabili per la maggior parte degli invitati.

Leone - sfortunatamente per il Leone, il fine settimana non sembra essere tra i migliori del mese. Nonostante qualche piccolo residuo di energia, il segno zodiacale in questione non riuscirà a godersi appieno i momenti che le prossime giornate gli offriranno e qualcuno potrebbe anche restarci male credendo di non essere abbastanza per la persona amata. Chi è nato sotto a questo segno zodiacale saprà apprezzare gli sforzi di chi gli sta attorno e riuscirà, in un modo o nell'altro, a dimostrare la propria gratitudine.

Vergine - la fortuna sembra essere nell'aria! Ad accompagnare i primi giorni del mese di dicembre, oltre all'influenza positiva di Venere, ci saranno anche altri astri che renderanno magici ed indimenticabili svariati momenti che si paleseranno lungo il cammino.

Circondarsi di persone fidate non sarà difficile ed in alcune di esse si potrà trovare il vero amore od un'amicizia in grado di rafforzare i propri sentimenti giorno dopo giorno. Attenzione a non strafare sul lavoro, riuscire a mantenere alta la reputazione è una sfida continua.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, coloro nati sotto al segno della Bilancia avranno la possibilità di godere dell'influenza positiva della Luna che, in compagnia di altri astri, riuscirà a rendere le prossime giornate a dir poco fantastiche. In ambito lavorativo si avrà la possibilità di sfruttare appieno le proprie energie e le varie abilità sviluppate nel corso del tempo, mentre in amore si potrà contare sulla presenza sempre costante del partner e delle persone care.

Scorpione - l'oroscopo del primo weekend di dicembre preannuncia l'arrivo di momenti magici per coloro nati sotto al segno dello Scorpione. La passione avvolgerà entrambi i partner proprio nel corso dei prossimi giorni e concorrerà nel rendere indimenticabili gli attimi trascorsi in compagnia della persona amata. In ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere in qualche piccola nota dolente, ma considerando il fine settimana e l'avvicinarsi di qualche giorno di riposo si potranno dormire sonni tranquilli.

Sagittario - un segno zodiacale come questo non può certo trascorrere un weekend privo di emozioni. Le previsioni dell'oroscopo fanno rientrare anche il Sagittario tra i segni zodiacali maggiormente fortunati di tutto il periodo in questione.

Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale e relazionale non ci si potrà lamentare di nulla, specialmente considerando l'avvicinarsi di situazioni particolari e in grado di portare aria di novità per il futuro.

Capricorno - il sorriso non verrà messo a tacere con facilità. Chi è nato sotto al segno del Capricorno sa perfettamente cosa significa affrontare a testa alta le varie situazioni e quasi tutti sono in grado di fare affidamento sulle proprie capacità per uscirne vincitori. Qualche piccolo acciacco potrebbe sopraggiungere di rado, ma non per questo bisogna disperarsi. L'oroscopo del fine settimana, tutto sommato, prevede giorni ottimali.

Acquario - la fortuna accompagnerà anche l'Acquario durante i prossimi giorni.

L'oroscopo del weekend prevede quindi il sopraggiungere di momenti particolari e decisivi per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. La vicinanza della famiglia e delle persone care si farà sentire nei momenti di maggior bisogno, ma ciò non significa affatto che non vi sarà nessuno a condividere con l'Acquario i momenti di gioia e serenità.

Pesci - le previsioni dell'oroscopo risultano essere ottimali anche per il segno dei Pesci. La fortuna, nonostante qualche piccolo problemino di salute o a livello economico, accompagnerà coloro nati sotto a questo segno zodiacale anche durante il weekend in rapido avvicinamento. Le temperature continueranno ad abbassarsi e qualche fastidio potrebbe farsi sentire, ma non eccessivamente.