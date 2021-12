Secondo l'oroscopo del 29 dicembre i Bilancia sono favoriti in amore. I Gemelli sono in grande forma, mentre i Capricorno devono essere pazienti. Gli Ariete hanno le stelle un po' troppo dissonanti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: questa non è certamente la vostra giornata migliore. Siete un po' nervosi e stressati, ma cercate di non prendervela con le persone che vi circondano.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del 29 dicembre vi esortano a mantenere la calma, specie dal punto di vista delle relazioni di coppia.

Cercate di non cedere alle provocazioni.

10° Ariete: le stelle sono un po' dissonanti. Tra oggi e domani potrebbero verificarsi delle situazioni un po' sgradevoli che potrebbero incidere negativamente sul vostro stato d'animo.

9° Toro: se siete in coppia questo dovrebbe essere un periodo molto positivo per voi. Per quanto riguarda i single, invece, meglio non avere troppe pretese. Siete un po' troppo impazienti, cercate di darvi una calmata.

Previsioni astrali posizioni centrali 29 dicembre

8° in classifica Cancro: l'oroscopo del 29 dicembre vi invita a non essere troppo puntigliosi. Cercate di prendere la vita con maggiore leggerezza e non focalizzatevi troppo sulle cose futili.

7° Scorpione: giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti.

Siete un po' stressati per quanto riguarda il lavoro. Ad ogni modo, non temete, a partire dal prossimo mese ci saranno delle interessanti novità.

6° Leone: novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Tenete gli occhi ben aperti in quanto certi treni passano una sola volta nella vita. Non fateveli sfuggire per negligenza.

5° Vergine: buon momento per l'amore, un po' meno per il lavoro.

In questi giorni potrebbero verificarsi delle situazioni un po' stressanti, cercate di essere cauti. La fortuna favorisce i nuovi progetti e gli investimenti. Siate audaci.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Bilancia: in amore le cose vanno decisamente meglio rispetto ai giorni appena trascorsi. Ad ogni modo, è meglio non tirare troppo la corda.

Sul lavoro siete favoriti.

3° Acquario: dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo. Meglio non rischiare troppo e cercate di esporvi il giusto sul lavoro. Ci sono delle sorprese in arrivo.

2* Pesci: questo è il momento di osare e di chiedere di più. Se le cose che vi circondano non vi appagano, cercate di avere la forza di cambiarle. In ambito professionale ci sono risvolti positivi in arrivo.

1° Gemelli: siete in grande forma e questo è davvero un gran bene per la mente e per il corpo. Concentratevi sul raggiungimento dei vostri desideri e obiettivi.