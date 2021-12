Per la giornata di domani, mercoledì 29 dicembre 2021, l’Oroscopo si presenterà con un rialzo da parte del segno dello Scorpione e un ribasso per il segno dei Pesci. Il segno del Cancro rimarrà “fermo” alle ultime posizioni, mentre l’Ariete rimarrà stabile.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: amicizia per Leone

1° Scorpione: sarà il vostro turno per dare alla vostra carriera un giro di vite significativo che probabilmente vi farà guadagnare di più. Trovare la collaborazione della vostra squadra di lavoro sarà più che piacevole, soprattutto se avrete a che fare con delle amicizie.

2° Leone: la presenza di una sintonia efficace con una amicizia importante vi permetterà di affrontare una avversità che si prospetta molto significativa per la vostra vita di coppia. Ci sarà dello shopping o comunque dello svago.

3° Toro: questa situazione amorosa non farà che migliorare di ora in ora, complice una situazione di distensione personale che vi darà anche qualche piccola novità. La sintonia di coppia non soltanto vi darà molta carica energetica, ma vi aiuterà a dissipare qualche pensiero negativo, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

4° Ariete: avrete molte energie sul campo per poter conferire alla vostra situazione lavorativa uno slancio più forte e determinato. Secondo l’oroscopo potreste dedicarvi a qualche hobby o a qualche sport nuovo al quale vi appassionerete presto.

Capricorno a riposo

5° Capricorno: avrete ancora del riposo, ma stavolta avrete della stanchezza da smaltire. Sicuramente la presenza di una atmosfera piacevole in famiglia vi aiuterà a donarvi ulteriore serenità per affrontare qualche sfida prima che la giornata giunga a conclusione.

6° Acquario: la concentrazione vi darà tutto ciò che vi serve, anche senza l’ausilio di una fortuna che al momento potrebbe apparirvi fredda e distaccata.

Fidarvi di voi stessi adesso sarà l’unico strumento a vostra disposizione per affrontare qualche sfida.

7° Pesci: ci saranno dei momenti di malinconia, ma con un po’ di impegno la tristezza potrebbe essere spazzata via senza troppa fatica. Concentrarvi sul lavoro o sullo studio in questo momento particolare potrebbe darvi ottimi risultati in futuro.

8° Bilancia: avrete qualche piccolo traguardo da raggiungere sul lavoro e una decisione determinante da prendere in merito a delle amicizie che ora sono diventate più “scomode” che mai. Riflettete attentamente prima di imbarcarvi in qualche avventura.

Vergine sottotono

9° Gemelli: dovrete affrontare un conflitto che probabilmente potrebbe portare alla fine di una amicizia importante e che adesso vi sta mettendo a dura prova. Trovare un po’ di conforto nei vostri hobby sarà una bella soluzione, secondo l'oroscopo.

10° Vergine: ancora piuttosto sottotono, le vicende che si prospettano in amore vi renderanno sempre più chiusi e taciturni. Le vicende con le amicizie invece potrebbero subire una battuta d’arresto a causa di qualche diatriba, forse per questioni di poco conto.

11° Cancro: ancora alle ultime posizioni, il vostro segno per il momento sarà molto impegnato a fare ordine a una situazione che per il momento dovrà essere molto cauta nell’agire. Ci sarà spazio per un po’ di nostalgia passata, ma fate in modo che non riesca a coinvolgervi del tutto.

12° Sagittario: purtroppo le vicissitudini amorose dovranno essere accantonate per far spazio a voi stessi, perché ne avete un assoluto bisogno. Secondo l’oroscopo, cercate di dar voce a qualche incomprensione taciuta da tanto tempo a questa parte.