Una nuova settimana ha appena preso il via, quali disegni avranno in serbo le stelle per la giornata di martedì 7 dicembre per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei segni? Sono 24 ore di grande energia e dinamismo per il Leone. Glia stri proteggono anche la Bilancia, che dispone di tutte le carte necessarie per raggiungere i successi auspicati. Pesci sotto stress a causa del lavoro. La Vergine potrebbe essere un po' di malumore e necessitare di cure e attenzioni da parte delle persone care.

Di seguito l'Oroscopo completo del 7 dicembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 7 dicembre 2021

Ariete: in questa giornata potreste sentirvi combattuti tra due direzioni. Il vostro spirito creativo e la voglia di fare vi fanno sentire energici e determinati a continuare il percorso intrapreso, ma alcune influenze esterne potrebbero ostacolarvi e spingervi ad indietreggiare. Siate pazienti.

Toro: potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per il segno. Prima delle vacanze natalizie qualcuno potrebbe dover occuparsi di una mole eccessiva di lavoro, sentendosi un po’ scoraggiato e in ritardo. Non è questo il momento di mollare, rimboccatevi le maniche e date il meglio di voi. Amore sereno.

Gemelli: sentite il bisogno di liberarvi di un peso che da troppo tempo vi preme sul cuore.

Questa giornata è ideale per dar voce ai vostri pensieri ed esternare i vostri sentimenti. Se volete qualcosa, fate il possibile per prendervelo, se qualcosa vi disturba non esiste a liberarvene.

Cancro: durante le prossime 24 ore scoprirete che quello che gli altri pensano su di voi è meno importante rispetto a ciò che siete davvero.

Cresce l’auto stima e la fiducia nelle proprie capacità. Un ritrovato spirito di rivalsa si fa strada dentro di voi avvicinandovi alla meta.

Leone: l’oroscopo del 7 dicembre lascia presagire una giornata energica e dinamica. La voglia di fare non manca e se accompagnata dalla giusta strategia può aiutare a concludere progetti interessanti per il futuro.

Il consiglio però è quello di non agire con impulsività, misurate ogni scelta con cura.

Vergine: potrebbe essere una giornata sottotono per il segno. Qualcuno sente il bisogno di sicurezze, di ricevere quelle attenzioni che ormai da tempo non vede più nei propri riguardi. Non chiudetevi in voi stessi, parlate dei vostri bisogni con chi vi sta vicino, troverete il conforto di cui siete alla ricerca.

Bilancia: il consiglio dell’oroscopo per questa giornata è quello di non scendere a compromessi, di non accontentarvi. Avete tutte le carte in regola per vincere, dovete solo credere di più in voi stessi. L’amore necessità di maggiori attenzioni, il partner potrebbe sentirsi trascurato.

Scorpione: con l’inizio del nuovo mese avete ritrovato quel senso di libertà e indipendenza che tanto vi piace.

Attenzione però a non abusarne, non tagliate i ponti con l’esterno, il lavoro di squadra, in ambito professionale quanto in amore è importante e può portare risultati più che soddisfacenti.

Sagittario: le vostre azioni seguono il filo diretto dei vostri pensieri portandovi verso il raggiungimento di una meta che vi siete imposti da tempo. Nel campo degli affari e del lavoro è tempo di rischiare, le stelle favoriscono le compravendite, gli acquisti e i nuovi contatti.

Capricorno: l’oroscopo del 7 dicembre lascia presagire una giornata di alti e bassi per il segno. Qualcuno potrebbe sentirsi un po’ frustato, avere dei pensieri negativi. A volte avete l’impressione che il vostro altruismo, il vostro fare per gli altri non venga apprezzato o riconosciuto.

Concedetevi del tempo da soli, per una volta pensate a voi prima di pensare agli altri.

Acquario: gli influssi della Luna potrebbero destabilizzarvi durante questa giornata, creando confusione e malumore. Esplode la vostra voglia di libertà, di novità, ma lo scenario che avete intorno vi sembra ostacolare i vostri piani. Cercate di vedere il lato positivo delle cose, il bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, tutto dipende dagli occhi con cui lo si guarda.

Pesci: le pressioni che giungono dai piani alti potrebbero portare un po’ di stress in ambito lavorativo, dove vi viene richiesto sempre di più. State già facendo il massimo, non scoraggiatevi i risultati arriveranno. Le stelle proteggono l’amore.