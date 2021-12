L'oroscopo della giornata di martedì 7 dicembre prevede del romanticismo nell'aria per i nativi Vergine, aiutati dalla Luna e da Venere in ottimo aspetto, mentre Toro sarà piuttosto ottimista e di buon umore. Leone dovrà essere in grado di concretizzare le occasioni che arriveranno, mentre Cancro potrebbe essere piuttosto critico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 7 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 7 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: prendersi cura della vostra relazione sta diventando sempre più difficile per voi nativi del segno.

Quando questo cielo vi mette davanti mille ostacoli però, quello che dovrete fare è essere forti e superare i problemi uniti insieme al partner. Se siete single a volte bisogna avere il coraggio di osare. In ambito lavorativo Mercurio porterà idee brillanti, che spesso riuscirete a realizzare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Toro: in ambito professionale non siete ancora al top della forma, ma una cosa è certa: siete delle persone sveglie, e sarete sicuramente in grado di valutare i rischi ma anche i pregi dei vostri lavori. Per quanto riguarda i sentimenti ottimismo e buon umore non mancheranno finché i rapporti con il partner saranno così splendenti, e finché Venere e Luna saranno in armonia tra loro.

Se siete single non sarà una cattiva giornata per emozioni e sentimenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: i rapporti sentimentali nel complesso andranno bene secondo l'oroscopo della giornata di martedì 7 dicembre. Ciò nonostante non sembra esserci tanto romanticismo tra voi e il partner. Trovate un pretesto per portare un po’ di passione.

Voi cuori solitari non siate troppo frettolosi quando corteggiate. Per quanto riguarda il lavoro andate avanti con i vostri progetti, ma siate un po’ più prudenti considerato che Mercurio si trova in opposizione. Voto - 7️⃣

Cancro: potreste essere un po’ troppo critici in questa giornata dal punto di vista sentimentale. In generale, non sarà una giornata piena di buon umore, magari c'è qualche problema da risolvere in coppia.

In ogni caso, con un atteggiamento più morbido potreste ottenere risultati migliori. Se siete single non fate affidamento a falsi amici. Nel lavoro Marte vi rende attivi, ma potrebbe essere necessario qualche cambiamento nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà un ottimo Mercurio in trigono dal segno amico del Sagittario. Al lavoro la situazione migliora lentamente, e proprio per questo non abbiate fretta, ma soprattutto, non commettete gli stessi errori fatti in precedenza, cercando però di concretizzare le occasioni che arriveranno. Per quanto riguarda i sentimenti, ricordatevi che amore non fa rima con passione. Dunque, single oppure no, siate in grado di amare la vostra fiamma nel giusto modo.

Voto - 8️⃣

Vergine: vita di coppia che meglio di così non può andare secondo l'oroscopo della giornata di martedì 7 dicembre. La Luna e Venere in perfetto connubio tra loro creano un'atmosfera davvero romantica tra voi e il partner, soprattutto per quelle coppie nate da poco. I cuori solitari da un gesto inaspettato potrebbero capire molto. Nel lavoro un po’ di stanchezza o delusione potrebbe farsi sentire per un progetto non andato come previsto a causa di Mercurio. Ricordatevi che l'importante non è cadere ma l'importante è rialzarsi. Voto - 7️⃣

Bilancia: riuscire a trovare il valore delle persone delle persone a cui tenete non è facile con questa Venere e questa Luna che offuscano le vostre idee.

Single oppure no dunque, prima di chiudervi in voi stessi, convinti che nessuno tenga a voi, guardate meglio nel vostro cuore e in quello di chi amate. Potreste riuscire a vedere molto di più. Settore professionale che invece continua a darvi soddisfazioni grazie a Giove e Mercurio in ottimo aspetto. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale positiva e equilibrata per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo di martedì 7 dicembre, i rapporti con il partner saranno regolati da Venere e dalla Luna. Con questo cielo, vi lascerete travolgere dalla carica positiva della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voi single riuscirete a vedere il mondo da un'altra prospettiva.

Nel lavoro cercate di rimanere fermi sulle vostre idee, perché Giove potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo positivo per quanto riguarda il lavoro per voi. Grande decisione e fermezza vi permetteranno di distinguervi dagli altri colleghi, e ciò si rifletterà anche sui vostri risultati. In amore voi cuori solitari riuscirete a farvi valere, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se invece siete già impegnati, vi preoccuperete di più sul benessere della vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna e Venere entrambi nel vostro segno zodiacale non può che essere un’ottima giornata questa secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia sarà un crescendo di emozioni, piena di tanti bei momenti che custodirete per sempre.

Se siete single non mancheranno stimolanti occasioni. Nel lavoro, anche se i colleghi si metteranno a vostra disposizione, cercate di contare sempre e solo sulle vostre forze. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale piacevole da vivere in questa giornata di martedì. Potrete contare su una relazione di coppia solida e ben equilibrata, perfetta per mettere in cantiere nuovi progetti e per superare ogni ostacolo. Se siete single potrebbero arrivare belle notizie per voi. In ambito lavorativo potreste sacrificare un po’ del vostro tempo per un progetto, ma sicuramente ne varrà la pena. Voto - 8️⃣

Pesci: ci sarà qualcosa da sistemare in ambito lavorativo se volete continuare a ottenere buoni risultati.

Mercurio in quadratura vi mette in difficoltà, ma per fortuna Marte rimane dalla vostra parte. In amore saprete come prendervi cura della vostra anima gemella, regalandole splendidi momenti. Se siete single corteggiare richiede anche pazienza, e per fortuna voi ne avrete tanta. Voto - 7️⃣