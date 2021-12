L'oroscopo di mercoledì 8 dicembre 2021 porta in primo piano le previsioni astrologiche relative alla giornata numero tre della corrente settimana. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. In primo piano la sestina dello zodiaco relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere, tra questi, quali sono i segni più fortunati del momento? L'Astrologia di mercoledì indica in questo caso che a non avere problemi saranno gli amici dello Scorpione come anche quelli dell'Acquario, entrambi sottoscritti con le cinque stelline della buona sorte.

A questo punto, prima di passare alle valutazioni e alle stelline segno per segno, è necessario sapere a chi toccherà affrontare la giornata "no". Ebbene, in questo frangente ad avere problematiche da gestire saranno coloro della Bilancia e del Capricorno, rispettivamente additati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 8 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 8 dicembre

Bilancia: ★★★. La giornata in analisi si preannuncia tutta o quasi improntata al "sottotono". Gli astri di vostra competenza prevedono infatti poche possibilità di successo, soprattutto a coloro che hanno problemi o soluzioni in via di definizione.

In amore, incassate una piccola delusione senza farne un dramma e portate pazienza. A giorni, avrete modo di prendervi la rivincita con tanto di interessi. Single, sempre alla ricerca di conferme e gratificazioni, ne riceverete in quantità. Nuove, intriganti conoscenze, attirate dalla vostra simpatia. Nel comparto lavoro, paragonati alla fatica che vi costano, i risultati sembrano sempre un po’ scarsi?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cercate di guardare le cose da un’altra angolazione.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano che sarà più che ottimo il periodo per voi del segno. Diciamo che la giornata di centro settimana vi troverà senz'altro pieni di slancio e ben disposti a qualsiasi sacrificio/impegno: alla fine non avrete proprio di che pentirvi.

Per i sentimenti, un approccio passionale raggiunge l’effetto desiderato. Rendendo vano il ricorso alla logica, cattura il cuore della persona che vi interessa. Single, presto un progetto comune, un viaggio o in un’impresa in cui avete riposto grandi speranze riceverà il beneplacito delle stelle. Nel lavoro, buone opportunità che richiedono risposte immediate. Se colte al volo, faranno bene al morale e al portafoglio. Non pensateci troppo ma agite subito!

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 8 dicembre al Sagittario rivela una giornata presumibilmente buona, anche se a momenti non troppo convincente. Usando un po' di buon senso, non mancherà di dare discrete soddisfazioni. Diciamo che, a fronte di quanto appena svelato, non avrete troppo da essere euforici ma nemmeno restare delusi.

In amore, inutili ripicche turbano la serenità della vita di coppia, sconfinando in una freddezza che non si addice né a voi né alla vostra intesa. Per i single, se non avete legami importanti, le stelle vi offrono emozioni a non finire e una quantità di occasioni per volare sulle ali della fantasia. La parte riguardante il lavoro, una persona conosciuta tempo addietro vi sorprende con un’e-mail o una telefonata quando ormai avevate perso le speranze.

Oroscopo e stelle del giorno 8 dicembre

Capricorno: ★★. Il prossimo mercoledì di metà settimana si prevede incerto. La domanda a questo punto è: sarà o no un giorno negativo? Ebbene, le circostanze astrali intese in quel senso ci stanno tutte, poi sarebbe opportuno valutare caso a caso in base all'ascendente.

In merito agli affetti, possibili incomprensioni con il partner, ma non vi mancherà di certo il suo appoggio, silenzioso e profondo, al di là delle parole. Potrebbe essere il momento giusto per reinventare, ex novo, il rapporto di coppia o quanto meno dargli delle modalità diverse dal solito. Single, chi ha chiuso una storia potrà finalmente metterci una bella pietra sopra. È tempo di aprirsi al nuovo: niente rimpianti! Nel lavoro, per mettervi in luce non perdetevi in chiacchiere e attività senza fondamenta, dimostrate invece a chi di dovere grinta e determinazione.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che, visto l'ottimo cielo a disposizione, riuscirete senza meno ad incanalare la vostra energia nel modo migliore possibile.

In tanti aggiungerete i vostri più ambiti scopi mettendo a segno anche qualche bel colpo in qualcosa di particolarmente atteso. In programma tra l'altro, spunti positivi ed alcune belle novità. In campo sentimentale, accettate con entusiasmo le proposte del partner. In fondo, ha solo bisogno di sapere che le responsabilità non vi fanno paura. Single, l’incontro con il principe o la principessa dei vostri sogni vi spiazza: è esattamente molto meglio di come l’avevate immaginato. Nel lavoro, cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 8 dicembre preannuncia un periodo buono.

Questo mercoledì in generale sarà normale ed immerso (probabilmente) totalmente nella solita scontata routine. In amore contro ogni logica, un incontro o una telefonata inattesa vi procurano un forte batticuore. Abbandonatevi al piacere di un’intensa emozione. Non sfuggite alle difficoltà, affrontatele con grinta, ma tenetevi pronti a mettervi in discussione. Per coloro ancora single il periodo incoraggia la comunicazione, vi dona disinvoltura, e dispensa sex-appeal. Volendo, potreste fare strage di cuori. Il lavoro andrà bene: rendetevi disponibili ad adottare nuove metodologie di lavoro, che vi apriranno porte che altrimenti resterebbero chiuse.

Classifica oroscopo dell'8 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'8 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Gli astri di questo mercoledì di metà settimana sono propensi a dare soddisfazioni a coloro nativi della Vergine. Il sensibile segno di Terra è stato valutato in giornata "top", quindi c'è la concreta possibilità di avere grossi riscontri sia in campo sentimentale che nel settore affettivo. Anche per Ariete, Scorpione e Acquario si profila un'ottima giornata, in questo caso indicata per tutti e tre con le cinque stelline dei periodi fortunati.

Vediamo di scoprire come sono stati valutati i restanti segni analizzando il prospetto posto a seguire.

Le stelline di mercoledì 8 dicembre: