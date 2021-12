La seconda settimana del mese di dicembre ha avuto inizio. Scopriamo come andrà in particolare martedì 7 dicembre per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci. Ecco le stelle e l'Oroscopo con salute, lavoro e amore del giorno.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potrete vivere delle soddisfazioni, non mancherà buona vitalità in particolare in serata. In ambito professionale l'importante è che proseguiate con i vostri progetti.

Toro: possibili discussioni in campo sentimentale, non mancheranno dubbi nelle coppie. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle problematiche riguardanti il lato economico.

Gemelli: cercate di non stancarvi troppo, nel lavoro sarà meglio affrontare le situazioni con maggior calma.

Per quel che riguarda l'ambito sentimentale sarà meglio non prendere troppe cose di petto, potrebbero esserci ripercussioni.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di martedì 7 dicembre sarà caratterizzata da tensioni a livello amoroso. Nel lavoro potrete sfruttare le vostre idee, nuovi progetti favoriti in questo inizio mese.

Leone: momento di nervosismo per il segno, sarà meglio non cedere a delle discussioni, in particolare nel lavoro. Con la luna in opposizione possibili problematiche riguardano anche il lato sentimentale.

Vergine: non manca energia per il segno, se ci sono delle problematiche amorose potrete pensare di risolverle. Nel lavoro se possibile affidatevi ai vostri collaboratori.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: siete in attesa di risposte professionali che tardano ad arrivare, potreste dover aspettare fino al nuovo anno. Per quel che riguarda l'amore momento di stanchezza.

Scorpione: nella giornata di martedì 7 dicembre a livello sentimentale potreste dover affrontare delle tensioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro potrebbero arrivare delle buone notizie, siate pronti a importanti cambiamenti.

Sagittario: a livello sentimentale i nati sotto questo particolare segno potrebbero vivere delle belle emozioni. Con Giove e Saturno favorevole bene anche il lavoro, valorizzate le vostre capacità.

Capricorno: in amore potrete risolvere delle situazioni complesse con il partner in questa settimana.

Per quel che riguarda l'ambito lavorativo sarete chiamati a fare una scelta, pensateci bene prima di agire.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale il periodo migliora rispetto il mese precedente. Momento di recupero per quel che riguarda l'amore, mentre nel lavoro possibili conferme.

Pesci: nel lavoro momento favorevole, potreste risolvere dei ritardi. In ambito sentimentale favoriti i nuovi incontri, mettetevi in gioco.