Secondo l'Oroscopo dal 13 al 19 dicembre, astrologicamente parlando, si presenta davanti una settimana di un certo spessore. Gli influssi da tenere in considerazione saranno moltissimi. Lunedì 13 Marte entrerà in Sagittario, dando una bella scossa di vita a tutti coloro che sinora hanno dormito oppure si sono trascurati. Si verificheranno degli eventi che condiranno le prossime giornate, rendendole più interessanti e tutte da scoprire. Da giovedì 16 in poi, occhio a Saturno in Acquario che potrebbe generare conflitti con certe persone. Nel weekend si potrà contare sulla Luna Piena in Gemelli e su Venere retrograda in Capricorno congiunta a Plutone.

Tutto ciò significa che una porta potrà essere chiusa a favore di un portone e sarà possibile ottenere un bel po' di chiarezza introspettiva. Sarà la settimana dei bilanci e delle uscite, ma non tutti potranno concedersi grosse spese a causa dei rincari recenti. Amore, salute, benessere, soldi, lavoro, famiglia,approfondiamo il tutto attraverso le previsioni delle stelle di questa settimana.

L'oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Qualche conflitto sarà da mettere in conto, specie nel cuore della settimana. Cercate di trarre insegnamento dai fallimenti e dagli eventi non proprio fortunati che si sono verificati o che potrebbero verificarsi. Così facendo metterete in azione un meccanismo improntato sulla vostra crescita personale.

Investimenti sconsigliati! In questo periodo vi ritrovare a corto di denaro e dovete centellinare ogni spesa. Ritrovarsi in cattive acque finanziarie vi innervosisce oltre a rendervi irrequieti, tuttavia non perdete tempo ad arrovellarvi il cervello con le preoccupazioni inutili. Se possibile, evitate di accollarvi ulteriori responsabilità.

Nel caso in cui volessero affibbiarvi un incarico, prendetevi tutto il mese di tempo per riflettere. In amore e in famiglia occorrerà essere prudenti e pazienti. Sfruttate il tempo libero per concedervi una coccola estetica e per fare delle belle passeggiate all'aria aperta, stare troppo tempo seduti e chiusi in casa non giova affatto alla salute fisica e mentale.

Toro - In settimana saranno chiamati in causa l'amore e i sentimenti. Prima delle feste dovrete fare chiarezza dentro di voi, perché le stelle vi vedono insicuri. Sembra quasi che vi siate persi e che non sappiate più dove andare. Potreste ripensare ad un errore fatto in passato, ma cercate di non rimuginare sul vecchiume. Avete tutta una vita davanti, quindi spendetela al meglio e concentratevi sulle novità. In famiglia potrebbero esserci stati dei problemi, ma con l'amore e il dialogo tutto si potrà sistemare. Coloro che lavorano o studiano saranno molto indaffarati: attenzione alle insidie che potrebbero emergere da mercoledì in poi. Non lasciatevi coinvolgere dai pasticci altrui, prendete le distanze.

In alcune circostanze sarà meglio non parlare poiché un discorso rischierà di essere frainteso. Prima di chiudere un certo acquisto, sinceratevi di non avere offerte migliori e fate le più opportune considerazioni altrimenti rischierete di chiudere il mese con grandi affanni finanziari.

Gemelli - Buona settimana per voi che non amate la monotonia e lo stare fermi. Avrete una marea di cose da fare, sia in casa che fuori. Non mancheranno le grandi pulizie, le preparazioni natalizie e le spese! Cercate di non dimenticare le norme di buona igiene e proteggetevi a sufficienza: non abbassate la guardia. Siete soliti dimenticare quello che dovete fare oppure fate più del dovuto ritrovandovi stremati a fine giornata: usate un'agenda e non strafate!

Alcuni nativi dei Gemelli si ritroveranno a fare un'uscita fuori porta, probabilmente con la famiglia o con una persona cara. Non mancheranno sviluppi, in special modo nell'amore di coppia. Anche chi è sposato o convive da molti decenni si sentirà più tenero, sorprendente e intraprendente. Chi è solo, invece, conoscerà una persona intrigante. Qualcuno che conoscete da tempo si sente fortemente attratto da voi!

Cancro - Sarà l'ultima settimana di fatica e difficoltà, dopodiché avrete modo di lasciarvi ogni affanno alle spalle. Dunque, sarà bene stringere i pugni e portare tanta pazienza. Continuate a percorrere il vostro cammino senza fare inutili soste. Domenica 19 la Luna entrerà nel vostro domicilio, dando il via ad una settimana migliore di questa che andrete a trascorrere.

Tuttavia non tutto il male viene per nuocere e voi lo sapete piuttosto bene perché, in passato, avete appreso delle grandi lezioni dagli sbagli, dai fallimenti e dalle delusioni. Si può dire che abbiate aggiustato il tiro! Occhio alla pressione e ai dolori articolari che potrebbero tornare a tormentarvi. Le vostre finanze risulteranno stabili, anche se sarete tentati ad effettuare un grosso acquisto. Non siate impulsivi, le stelle raccomandano di prendersi del tempo per riflettere su ciò che desiderate veramente, perché al momento non è tutto oro quel che luccica. Molte volte l'erba del vicino sembra essere verde, ma si tratta solamente di apparenza.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - All'interno della sfera lavorativa rischierete di scatenare il caos, quindi tenete gli occhi bene aperti. Sarà una settimana particolarmente tesa e agitata, ma a livello di salute vi riprenderete, specie se siete stati male o se state lottando con un brutto male. La magia e i colori di questo periodo festivo vi risolleverà il morale, invogliandovi ad aprire il cuore e la mente. Una buona organizzazione è tutto, soprattutto all'interno della sfera lavorativa e casalinga. Prendetevi del tempo per sbarazzarvi di ciò che non utilizzate più e ricavate spazio per le novità che stanno per bussare alla vostra porta. Una novità generale vi lascerà interdetti, ma entro la primavera la situazione di equilibrerà.

Ci sarà un test o un esame, cercate di tenere duro e non indietreggiate mai. Nella coppia c'è un sentimento che potrebbe essersi spento, in tal caso voltate pagina senza rancore.

Vergine - La settimana partirà con il folle e voi sarete lanciati verso le vostre molteplici ambizioni. In vista della fine dell'anno sentirete la forte esigenza di mettervi in pari con quegli obiettivi che vi eravate prefissati l'anno scorso. La tensione sarà alle stelle e questo vi potrebbe causare del mal di testa. Cercate di spezzare la sedentarietà, fare del movimento gioverà alla vostra salute garantendovi anche un sonno più riposante. In questo periodo avete voglia di innamorarvi o di riaccendere l'entusiasmo all'interno della sfera affettiva di coppia.

Con il partner di sempre sembra quasi che vi siate allontanati, ma volendo si può sistemare ogni cosa. Quindi prendete il toro per le corna e organizzate qualcosa di eccitante da fare nel fine settimana. Domenica, la Luna Piena in Gemelli accenderà l'entusiasmo e la curiosità. Allargare gli orizzonti servirà ad avere successo ed ad incrementare le entrate, ma concentratevi anche su quelle cose che avete quasi finito e portatele al termine senza procrastinare oltre.

Bilancia - Si prospetta una settimana ricca di spunti, movimenti e amore. Coloro che hanno trascorso la prima parte di dicembre a letto o mezzi acciaccati, finalmente avranno una ripresa. A causa di certi imprevisti potrebbero essersi accumulati dei ritardi, ma sarà bene non correre eccessivamente in quanto si rischierà di peggiorare la situazione.

Giungeranno delle novità a livello generale. I conti quadreranno, ultimamente avete rinunciato a delle cose pur di riuscire a sbarcare il lunario. A causa dei recenti aumenti vi siete sentiti costretti a fare dei sacrifici, ma non è bene vivere in modo scomodo soltanto per risparmiare qualcosa. Cercate di mettere in primo piano la salute e il benessere psicofisico prima di ogni altra cosa. All’interno della sfera professionale ci saranno un po’ di matasse da sbrogliare. Sarà l’ultima settimana di sforzo prima della fatidica pausa, perciò impegnatevi a fondo e non scoraggiatevi davanti alle difficoltà.

Scorpione - Questo è stato un anno pieno di vicissitudini, avete accumulato molti ricordi e siete tornati a respirare dopo i fatti avvenuti nel 2020.

Tuttavia non avete rispettato quei buoni propositi che vi eravate promessi di raggiungere! Non scoraggiatevi e ripartite un poco alla volta. Per il 2022 avete in serbo dei grandi progetti, tuttavia cercate di non strafare solete fare sempre. In settimana dovrete sbrigare un po’ di faccende, fatevi dare una mano oppure delegate quello che può essere delegato. Una buona organizzazione è alla base di ogni cosa, perciò imparare a pianificare i vostri compiti e distribuite gli impegni equamente nell’arco della settimana. Chi ha dei figli piccoli, dovrà prendere parte ad un evento emozionante che gli riguarda. Nel weekend possibili uscite e grandi spese. Occhio ai problemi digestivi e che potrebbero coinvolgere anche la vostra mente.

Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - In questa particolarissima settimana il vostro umore risulterà altalenante. Non gioverete della massima forma fisica e mentale, ma bene o male riuscirete a concludere qualcosa di importante. Qualcuno potrebbe ritrovarsi a spegnere le candeline, buon compleanno. Avrete modo di riflettere su come è andata la vostra vita e trarrete i conti personali. Sarà bene sbarazzarsi dei vecchi schemi che non vi hanno portato da nessuna parte. Se la vostra attuale vita non dovesse gratificarvi abbastanza, allora cercate di cambiare percorso e non sottovalutate i sentieri inesplorati. Aprite la mente e non esprimete giudizi affrettati. Per i cuori solitari le stelle riservano nuove amicizie che potrebbero venire approfonditi entro la prossima estate. Uno scambio di sguardi e doppi sensi renderà il flirt eccitante. Entro domenica arriverà una notizie esplosiva! Curate l’alimentazione, non esagerate con i dolci e le bevande zuccherate. Qualcuno potrebbe avere dei problemi ai denti e doversi recare dal dentista. Entro gennaio dovrete fare la revisione all’auto o rinnovare l’assicurazione.

Capricorno - L’oroscopo parla di una settimana divergente. Nella prima parte sarete pieni di sprint e darete il massimo in ogni comparto, dal lavoro alle questioni familiari. I problemi cominceranno ad affacciarsi alla vostra finestra da mercoledì sera in poi. Potreste cominciare a sentire una forte sensazione di stanchezza e questo a causa dello stress: il troppo stroppia! Dunque, correte ai ripari e cercate di prevenire eventuali problematiche. Nel weekend qualcuno potrebbe coinvolgervi in una certa attività che vi aiuterà a staccare la spina dal solito tran tran. Per quanto concerne il lavoro o lo studio, sarete molto presi dai vostri doveri. Non saranno da escludersi discussioni e prese di posizione, specialmente nell’ambito familiare. Chi vive ancora con i genitori oppure ha dei figli a carico, dovrà cercare di essere indulgente e cercare di mettersi nei panni dell’altro. Il vostro corpo necessiterà di cure e movimento, vi state trascurando un po’. Una telefonata o un certo messaggio vi farà felici.

Acquario - Questa terza settimana dicembrina riserverà molti impegni. Avrete delle scadenze da rispettare e delle scelte da prendere. Fatevi dare una mano e non sottoponetevi a troppi sforzi. Separate il lavoro dalla vita privata e non prendetevela con i vostri cari se qualcosa dovesse andare storto, perché non è giusto! Sin da ora siete fin troppo pieni di responsabilità, perciò imparate a dire di no. Qualcuno si rivolgerà a voi per una consulenza o per estorcervi un favore. Prima di aprire bocca cercate di valutare i pro e i contro: sarà importante dare il giusto peso ad ogni singola situazione. L'amore di coppia, specie se si è sposati o conviventi da moltissimi anni, sembra essersi arenato. Tuttavia per le feste natalizie la vicinanza non mancherà, ma nel 2022 potrebbero esserci delle separazioni o fratture da sanare. A ogni modo cercate di concentrarvi su voi stessi e su chi vi vuole veramente bene, vi siete spesi fin troppo per chi non se lo merita!

Pesci - Questo 2021 è stato un anno di crescita e profondi cambiamenti. Qualcuno ha fatto dei grandi passi in avanti, a livello professionale o interpersonale. Tuttavia il 2022 riserverà ancora più cambiamenti e finalmente vi smuoverete da quella fase di stallo che vi ha ingabbiato per moltissimo tempo della vostra vita. Con una persona positiva al vostro fianco vi sarà più facile percorrere quella strada che avete scelto di seguire. Aspettatevi una settimana di work in progress. Ci saranno, appunto, dei lavori in corso. Immergetevi nell'atmosfera natalizia, anche se quest'anno non avvertite lo spirito. Se uno ci pensa bene, davanti a sé ha soltanto un numero abbastanza preciso di natali da festeggiare, perciò non fate i Grinch di turno e sorridete di più. Qualche pesciolino single sta frequentando qualcuno di interessante, anche attraverso i social: ma attenzione a non prendere un grosso abbaglio. Reinventate la vostra routine e non esagerate con i dolci o i salumi. Un po' di sano movimento farà bene anche al vostro umore generale, provare per credere! Soldi in uscita, attenzione.