L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 dicembre 2021 è pronto a svelare il responso delle stelle. Ansiosi di conoscere quali sono i segni più fortunati a Natale? In primissimo piano, oltre alle previsioni astrologiche della settimana, anche le pagelle con la classifica a stelline, il tutto relativo ai segni della prima sestina. A chi non avesse ben chiaro quali sono i simboli astrali facenti parte della prima metà zodiacale, ricordiamo che trattasi di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. I nostri recenti studi interessanti le effemeridi del periodo natalizio, senza dubbio vedono super-favoriti, tra i sei appena citati, il Leone (voto 10) con Vergine (voto 9) e Gemelli (voto 8): a seguire a ruota tutti gli altri segni.

Passiamo dunque a svelare dettagliatamente le previsioni astrologiche da lunedì a domenica, ovviamente, come da prassi, subito dopo aver dato spazio ai prossimi transiti astrali.

Luna nei segni nella settimana di Natale

Prima di entrare nel merito delle previsioni dell'oroscopo della settimana con Natale, ed incominciare ad analizzare le giornate da lunedì 20 a domenica 26 dicembre, ci preme dare informazioni relativamente ai transiti della Luna in programma nel periodo. In totale sono previste tre cambi di settore in altrettanti segni da parte della Luna in questa settimana. Il primo transito è quello della Luna in Leone, nel segno di Fuoco martedì 21 dicembre alle ore 22:53. Il secondo passaggio interesserà il giorno della Vigilia, venerdì 24 dicembre, con l'ingresso della Luna in Vergine.

Pertanto il 25 dicembre 2021, giorno di Natale, avremo nel cielo la presenza della Luna in un segno di Terra. La settimana in termini di transiti lunari sarà da ritenersi conclusa con la presenza della Luna in Bilancia prevista domenica 26 dicembre.

Tra i transiti astrali non imputabili al satellite terrestre, da segnalare il passaggio del Sole in Capricorno, martedì 21 dicembre: tale passaggio sancisce di fatto l'inizio del solstizio d'inverno nonché la giornata più corta dell'anno.

Dal punto di vista dell'Astronomia, il solstizio invernale coincide con il periodo più freddo dell'anno.

Astrologia di Natale e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Interessante per molti aspetti l'Oroscopo sulla penultima settimana del mese di dicembre, anche se per alcuni altri un po' meno (molto dipende dal proprio ascendente).

Il periodo, parlando in generale, farà registrare giornate favorevoli tanto all'inizio quanto nella parte centrale, con una marcata flessione nella parte finale. Dunque, non troppo favorevoli le giornate della Vigilia e di Natale, purtroppo indicate in negativo. In questo periodo avete un cielo sgombro da situazioni astrali negative, anche se la presenza del vicino Urano, quadrato a Saturno, invoglia alla prudenza. Ma in soccorso ci saranno Luna e Venere, con un Sole abbastanza di parte: insieme daranno grinta, forza e determinazione. I risultati legati alle attività professionali coincideranno con le aspettative, anche se c’è ancora parecchio da fare. L’amore riserva sorprese e dolci doni tra fine 2021 e inizio 2022.

Il report astrologico giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 20 dicembre;

lunedì 20 dicembre; ★★★★★ martedì 21 e mercoledì 22;

★★★★ giovedì 23 e domenica 26;

★★★ venerdì 24 dicembre;

★★ sabato 25 dicembre.

♉ Toro: voto 7. Per molti dei nativi, la parte della zona centrale della settimana sarà senz'altro da considerare più che buona. Un po' "zoppicante" sarà invece la parte iniziale e finale del periodo che andremo subito ad evidenziare. I giorni peggiori pertanto coincideranno con lunedì 20 e domenica 26 dicembre. In salvo, seppur parzialmente, la giornata di Natale, valutata con le quattro stelle della normale positività. Il consiglio in generale è quello di vivere una settimana quanto più dinamica possibile, magari fuori casa, all’aria aperta e in buona compagnia.

Non risparmiatevi, anche a costo di stancarvi: sarà tutto molto piacevole, vedrete. In altri giorni invece, cerca l’opposto: il relax e il silenzio, una buona cenetta e a letto presto. La scaletta con le stelline giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 23 dicembre;

giovedì 23 dicembre; ★★★★★ mercoledì 22 e venerdì 24;

★★★★ martedì 21 e sabato 25;

★★★ domenica 26 dicembre;

★★ lunedì 20 dicembre.

♊ Gemelli: voto 8. Settimana performante in molti frangenti, specialmente nelle cose riguardanti la famiglia o le questioni di lavoro. In primo piano però, sopra tutto e tutti, il comparto relativo ai sentimenti: curiosi di sapere il motivo? Certamente quasi tutto il merito sarà da riconoscere alla Luna, presente nel segno della Vergine e sicuramente molto favorevole per il vostro segno.

Tale situazione metterà al sicuro tutto il periodo natalizio con, in bella mostra, la "top del giorno" cadente proprio il giorno di Natale: auguri! La settimana natalizia inizialmente zoppicante si concluderà nel migliore dei modi. E il bello deve ancora venire: preparatevi voi dei Gemelli, da fine anno e per diversi giorni porterete a casa un bel po’ di soddisfazioni e sarete animati da un giusto quanto efficacissimo buon intuito. Anche l'amore in primissimo piano: vi sorride, eccome se vi sorride! La classifica a stelline:

Top del giorno sabato 25 dicembre;

sabato 25 dicembre; ★★★★★ giovedì 23, venerdì 24 e domenica 26;

★★★★ mercoledì 22 dicembre;

★★★ lunedì 20 dicembre;

★★ martedì 21 dicembre.

Oroscopo e stelle settima con Natele per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana vede decisamente sottostimato il periodo in arrivo per molti del segno. Il frangente analizzato sarà messo sotto da pianeti non troppo affabili, pronti a dare qualche grattacapo in più. Intanto lunedì e martedì saranno due giornate immerse nella più totale positività, perciò valutati con cinque stelle. Tra le giornate buone anche mercoledì 22, sabato 25 e domenica 26, pertanto Natale e Santo Stefano saranno per voi salvi! Se nel frattempo doveste dover prendere una qualche decisione, magari anche importante, cercate di guadagnare un altro po’ di tempo: basteranno anche poche ore. Ma saranno ore in cui dovrete mettere in campo la massima capacità di analisi, per ponderare tutti i pro e i contro.

L’amore nel periodo sarà abbastanza favorito: sabato e domenica inizierà un periodo decisamente positivo per i sentimenti in generale. La classifica a stelline di competenza del Cancro:

★★★★★ lunedì 20 e martedì 21;

★★★★ mercoledì 22, sabato 25 e domenica 26;

★★★ giovedì 23 dicembre;

★★ venerdì 24 dicembre.

♌ Leone: voto 10. Secondo le predizioni astrologiche sul periodo, la vostra settimana sarà più che ottima. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, saranno pronti a soddisfare i vostri più disparati sogni o programmi. Da sottolineare intanto l'ingresso della Luna in Leone, transito di spicco interessante soprattutto le situazioni sentimentali in cui necessitassero aggiustamenti o soluzioni in extremis.

Vigilia e Natale a cinque stelle con Santo Stefano da considerare nella norma, positivo quanto basta. In generale sarà una meravigliosa settimana se presa nel complesso, soprattutto dal punto di vista privato. Avrete intorno il calore della famiglia e degli amici più cari, potendo rilassarvi e trascorrere momenti ricchi di stimoli e con tanta serenità nel cuore. Per una volta, mettete il lavoro in secondo piano: porta a termine eventuali compiti per poi non pensarci più. La classifica stelline interessante la settimana in oggetto:

Top del giorno martedì 21 dicembre (Luna nel segno);

martedì 21 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 22, giovedì 23 e sabato 25;

★★★★ lunedì 20, venerdì 24 e domenica 25.

♍ Vergine: voto 9. Secondo quanto messo in conto dall'oroscopo della settimana 20-26 dicembre, sarà davvero un periodo splendido per molti di voi nativi.

La presenza nel settore di una prorompente Luna nel segno, di certo regalerà una marea di opportunità in ambito sentimentale, oppure agevolerà quelle situazioni affettive con problematiche da risolvere. Mettete da parte eventuali brutti ricordi e scatenatevi. Festività natalizie, con Vigilia e Natale in primissimo piano: l'amore è previsto a gonfie vele su ogni fronte. Anche se piccole bufere saranno comunque presenti in qualche coppia, sappiate che il legame risulterà solido e determinante per la soluzione di eventuali problemi in corso. Questo può essere un periodo buono per alzare il tiro nel caso foste single e in cerca d'amore. Per quanto riguarda il lavoro, mostrate massima fermezza su alcune questioni, chiudendo anche la porta se le cose non dovessero andare come sperato.

Non siate troppo indulgenti, non ne vale la pena, anzi rischiereste di far più danni che altro. La classifica con le stelle relativa ai prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 24 dicembre (Luna nel segno);

venerdì 24 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 20, sabato 25 e domenica 26;

★★★★ martedì 21 e giovedì 23;

★★★ mercoledì 22 dicembre.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica settimanale definitiva.