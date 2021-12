L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 dicembre 2021 è pronto a valutare i prossimi sette giorni in calendario. Punto focale in questo contesto, le previsioni zodiacali della settimana prima di Natale, messe in relazione ai sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. In primo piano in questa sede sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra i sei appena enunciati ad avere massima compatibilità con le effemeridi del giorno sarà il Capricorno (voto 10), super-favorito in campo sentimentale e nel lavoro. Si preannuncia altresì un buon periodo anche per Sagittario, Acquario e Pesci, trio valutato positivamente.

Passiamo pure "al dunque" togliendo qualsiasi dubbio in merito alle previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare la classifica settimanale completa per tutti i segni dall'Ariete a Pesci

Stelle e astrologia settimanale per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Leggermente sottostimato il periodo, messo sotto da pianeti non troppo affabili. In generale assisterete ad periodo immerso nella più totale delle routine, con giorni ottimi e altri meno piacevoli. Se non avete ancora organizzato nulla di particolare per le feste del prossimo Natale, accogliete a braccia aperte qualsiasi proposta e/o imprevisto: vivrete momenti piacevoli e potrete anche assaporare qualche novità.

Esprimete tutto il vostro affetto alle persone che vi sono più care: ogni tanto è bene ricordare la forza dei sentimenti. A voi le stelline della settimana:

★★★★★ mercoledì 15, sabato 18;

★★★★ giovedì 16, venerdì 17, domenica 19;

★★★ martedì 14 dicembre;

★★ lunedì 13 dicembre 2021.

♏ Scorpione: voto 5. Abbastanza penalizzante il periodo, valutato dall'oroscopo della settimana con il voto dell'insufficienza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In affanno la parte finale indicata tra alti e bassi e con un weekend non proprio come nelle attese dei più. Questa prossima settimana non avrete voglia di fare grandi cose, soprattutto nel periodo natalizio, e di stare in mezzo alla confusione. Chiedete soltanto un po’ di pace insieme alle persone che amate e nulla più. E l’avrete!

Mettete comunque in conto qualche momento di malinconia: durerà poco, per fortuna. Di seguito e stelline interessanti i sette giorni di prossima venuta:

★★★★★ lunedì 13 dicembre;

★★★★ martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16;

★★★ venerdì 17, sabato 18;

★★ domenica 19 dicembre 2021.

♐ Sagittario: voto 7. Si preannuncia un periodo certamente stabile su molti lati, in primis su quello affettivo. Una attenta valutazione è richiesta eventualmente per alcune uscite di denaro improvvise, dunque non messe in preventivo. In questo periodo in molti avete addosso una buona carica energetica e tanta voglia di concretizzare alcuni progetti che coltivate ormai da diverso tempo. Aspettate qualche altro giorno, perfezionate le vostre idee e poi scendete pure in campo: il cielo è dalla vostra parte e i risultati supereranno le vostre stesse aspettative.

Dedicate più tempo alla sfera privata. La settimana vista con l'occhio delle stelle:

Top del giorno lunedì 13 dicembre (Marte in Sagittario);

lunedì 13 dicembre (Marte in Sagittario); ★★★★★ martedì 14, domenica 19;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18;

★★★ giovedì 16 dicembre;

★★ venerdì 17 dicembre.

Oroscopo e voti della settimana per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Questa settimana partirà in modo positivo, arrivando però alla fine del weekend lievemente in calo. Nella parte centrale probabilmente arriveranno soddisfazioni in ogni settore della vita. Ad inizio settimana avrete voglia di dolcezza, tenerezza, belle emozioni. Se vivete una storia d’amore, la persona che sta al vostro fianco potrà godere di tutte le attenzioni e saprà ricambiare nel migliore dei modi.

Se siete single, invece, potreste provare anche un pizzico di malinconia: non temete, il cielo riserva belle sorprese, anche grazie all'arrivo questo lunedì di Mercurio nel segno. E in tutti i casi, incontrarsi in questa settimana sarà per tutti una cosa molto positiva. La classifica da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 15 dicembre;

mercoledì 15 dicembre; ★★★★★ lunedì 13 (Mercurio in Capricorno), giovedì 16, venerdì 17;

★★★★ martedì 14, sabato18;

★★★ domenica 19 dicembre 2021.

♒ Acquario: voto 7. La settimana si prevede abbastanza positiva in diversi settori. Nella parte conclusiva del periodo avrete a disposizione tre splendide giornate, preceduta da una fase alternata tra alti e bassi con un lunedì inaffidabile e un mercoledì negativo.

Gli ultimi giorni trascorsi sono stati così impegnativi, alcuni molto istruttivi per voi. Spesso avete saputo far tesoro delle esperienze, sia positive che negative, e adesso avete voglia di correggere il tiro. Cambiare le cose sbagliate in cose giuste. Ci riuscirete, anche perché gradualmente state conquistando un maggiore equilibrio interiore. La scaletta di competenza dell'Acquario:

Top del giorno venerdì 17 dicembre;

venerdì 17 dicembre; ★★★★★ sabato 18, domenica 19;

★★★★ martedì 14, giovedì 16;

★★★ lunedì 13 dicembre;

★★ mercoledì 15 dicembre 2021.

♓ Pesci: voto 7. Abbastanza in linea con le attese i prossimi sette giorni in calendario, anche se a metà periodo non arriveranno i frutti sperati. Infatti sia martedì che mercoledì risultano segnati come negativi.

Pertanto, prendete nota. Ci sono intanto questioni che si trascinano da un po’ e che non soltanto sono inutili, per quanto possono diventare un ostacolo per la vostra attività lavorativa: bene, in questo periodo deciderete di darci un taglio infischiandovene di tutto. E sarà la scelta migliore. Senza questo fardello, avrete più forza e voglia di puntare lo sguardo verso nuovi obiettivi. Le stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 18 dicembre;

sabato 18 dicembre; ★★★★★ giovedì 16 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13 e venerdì 17;

★★★ mercoledì 15 dicembre;

★★ martedì 14 dicembre 2021.

Classifica settimanale estrapolata dall'oroscopo dei dodici segni

Disponibile per tutti, la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 13 a domenica 19 dicembre è disponibile a togliere curiosità o eventuali dubbi su come potrebbe evolvere la terza settimana di dicembre.

Il Natale è alle porte, e questa in arrivo saranno i giorni da dedicare agli acquisti dei regali da fare a parenti, amici, colleghi e conoscenti. Allora, sapere quale sarà il grado di positività attribuito al segno darà una mano nel facilitare, tra le tante, anche l'annosa incombenza della scelta dei regali. Intanto, diciamo che il segno al "top" la prossima settimana sarà Gemelli, supportato da una splendida Luna nel segno e meritatamente assegnato alla prima posizione in classifica. A seguire il prospetto completo per tutti i restanti segni.

La classifica settimanale dei dodici segni dello zodiaco:

1° classificato - Gemelli , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° classificato - Toro e Capricorno, voto 9;

3° classificato - Cancro, voto 8;

4° classificato - Sagittario, Acquario e Pesci, voto 7;

5° classificato - Ariete, Leone, Vergine e Bilancia, voto 6;

6° classificato - Scorpione, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 dicembre 2021, è giunto al termine. Il prossimo incontro con le previsioni settimanali interesserà il periodo temporale compreso dal 20 al 26 del corrente mese di dicembre.