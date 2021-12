L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 dicembre 2021 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In evidenza in questa sede sono le previsioni zodiacali sulla terza settimana dicembrina, qui rapportata ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, attenzione puntata in esclusiva verso ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra i sei segni in analisi ad emergere sopra tutti gli altri, Gemelli (voto 10), indicato meritatamente al top della settimana. Momento molto positivo anche per altri due simboli astrali, Toro e Cancro, entrambi sostenuti alla grande da una meravigliosa Luna d'amore.

Un po' impegnativo il periodo intanto per Ariete, Leone e Vergine, nel frangente sottoposti a noiosi alti e bassi.

Bene, dopo aver dato una infarinatura generale è giunto il momento di passare alle previsioni astrologiche da lunedì a domenica. Ovviamente, come da prassi ci soffermeremo prima di tutto sui nuovi transiti astrali con la Luna in primissimo piano.

Luna nei segni: transiti della settimana

Le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 13 a domenica 19 dicembre, portano in dono una nuova tornata di transiti a livello astrologico. A dominare la scena, come sempre, la Luna ed i segni che avranno il piacere nonché l'onore di ospitarla. In tutto saranno tre le tappe in programma già segnate nell'agenda dell'Astro d'Argento.

Iniziamo a svelare il primo tra queste: l'ingresso della Luna in Toro prevista martedì 14 dicembre alle ore 9:10. Giovedì 16 dicembre alle ore 21:42, sarà il momento della Luna in Gemelli a cui farà seguito il transito della Luna in Cancro, domenica 19 dicembre.

Non solo il linguaggio lunare parla quest'oggi l'Astrologia settimanale.

A destare fiducia e buoni auspici, questa settimana in imminente entrata, il transito di Marte in Sagittario nonché di Mercurio in Capricorno, entrambi previsti proprio ad inizio periodo, rispettivamente alle ore 09:53 e alle ore 17:52 di lunedì.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6.

Sufficiente abbastanza quasi tutto il periodo, ovviamente escludendo le sole due giornate di mercoledì e giovedì, non proprio come nelle attese. Diciamo che la parte più interessante arriverà a inizio e fine periodo. In questa settimana prenatalizia non avete molta voglia di tornare al lavoro o, comunque, agli impegni quotidiani. La vacanze di fine anno si avvicinano e con esse l'aria dei festeggiamenti, della corsa ai regali. La voglia di avere qualche giorno di riposo in anticipo, stuzzica davvero, e questo gioverebbe parecchio al vostro umore. Per questo motivo, la settimana non sarà delle migliori, ma presto passerà. Già da fine settimana riuscirete a ritrovare la vostra solita energia: concedetevi un weekend dai ritmi lenti e rilassatevi in tranquillità.

Le stelline attribuite dall'oroscopo ai vostri prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 13 e domenica 19;

★★★★ martedì 14, venerdì 17 e sabato 18;

★★★ mercoledì 15 dicembre;

★★ giovedì 16 dicembre.

♉ Toro: voto 9. Inizierà in modo splendido il periodo con un martedì considerato "top del giorno". A favorire la seconda giornata, soprattutto in ambito sentimentale, sarà l'ingresso della Luna nel segno. I prossimi sette giorni regaleranno altresì anche altre tre ottime giornate, una migliore dell'altra e tutte valutate con le cinque stelline della buona fortuna. In generale avete delle ottime carte fra le mani, giocatele con attenzione perché potrebbero aprire molte porte. E’ già nell’aria anche un nuovo traguardo professionale, oppure una proposta molto interessante.

Non mostratevi incerti in ambito amoroso ma, se necessario, bluffate pure un po’. Ogni tanto aspettare che le cose facciano il proprio corso è snervante: una spintarella ci può stare...

Le stelline giornaliere da lunedì a domenica:

martedì 14 dicembre (Luna nel segno);

martedì 14 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17;

★★★★ lunedì 13 e sabato 18;

★★★ domenica 19 dicembre.

♊ Gemelli: voto 10. Settimana certamente da considerare come "super". L'oroscopo in questo caso consiglia di prendere coscienza di quali saranno i periodi ottimali e invece facendo il nodo al fazzoletto per quelli "normali". In evidenza nel contesto esaminato soprattutto l'ingresso della Luna nel segno, sicuramente portatrice di ottime occasioni da investire in sogni e desideri d'amore.

In questa parte dell'anno avete una gran voglia d'amore, di vivere passioni o emozioni senza fine, vive e forti: è la stagione dei sogni quella che sta esplodendo dentro di voi. A un certo punto vi domanderete se sia meglio lasciarsi andare oppure conservare un po’ di prudenza, giusto per non rischiare inopportune scottature... Beh, non ci pensate troppo, godetevi la vita: se non adesso, quando?

La valutazione relativa ai prossimi sette giorni:

giovedì 16 dicembre (Luna nel segno);

giovedì 16 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 17, sabato 18 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana predice che per tantissimi di voi nativi si profilano senz'altro sette giornata nella media più che positive.

L'inizio (lunedì e martedì) non si preannuncia di certo frizzante, poi però, in considerazione delle altre giornate il periodo diverrà certamente molto fortunato. Date pure sfogo alle vostre idee: tenerle nascoste per paura di non trovare l’approvazione altrui sarebbe un grande errore. Buttatevi, quindi, senza timori di sorta. Sul fronte sentimentale, sono in arrivo novità importanti; se siete single, fareste bene a guardarvi intorno con attenzione perché nei paraggi c’è una persona molto interessante.

Il responso emesso dall'astrologia ha generato la seguente scaletta:

domenica 19 dicembre (Luna nel segno);

domenica 19 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ mercoledì 15 dicembre;

★★★ lunedì 13 dicembre;

★★ martedì 14 dicembre.

♌ Leone: voto 6.

Valutato appena sulla linea della sufficienza, il periodo in arrivo offrirà poche soddisfazioni sulle quali poter gongolare. Venerdì e sabato, diciamolo subito, potrebbero essere le vostre due giornate "no": soffrirete abbastanza per via di convergenze astrali certamente poco congeniali al segno. Nella settimana appena trascorsa ci sono stati momenti critici, ma da adesso in avanti molte delle vostre giornate saranno positive o, quantomeno, non troppo negative, sotto ogni aspetto. Soprattutto per quanto riguarda i contatti sociali, farete nuove e interessanti conoscenze, oppure riceverete attestati di stima da chi lavora al vostro fianco. Insomma: i conti cominciano a tornare, finalmente.

I primo piano la scaletta riepilogativa:

★★★★★ martedì 14 e mercoledì 15;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ venerdì 17 dicembre;

★★ sabato 18 dicembre.

♍ Vergine: voto 6.

L'oroscopo della settimana 13-19 dicembre preannuncia un periodo da dedicare in massima parte alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate. Tra le giornate positive, lunedì 13 e martedì 14 dicembre, periodi indicati dall'Astrologia altamente performanti. Molto probabilmente, nonostante sia questa la settimana prima di quella di Natale, dovrete dedicare una parte del tempo al lavoro o, comunque, a qualche progetto che sta prendendo forma in questi giorni. La cosa non peserà, perché addosso avete una bella dose di entusiasmo e ambizione. In determinati frangenti, però, lasciate tutto il campo libero all’amore, oppure chiamate a raccolta gli amici di sempre.

Le stelle dei sette giorni da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 13 e martedì 14;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18 e domenica 19;

★★★ giovedì 16 dicembre;

★★ venerdì 17 dicembre.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.