L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 dicembre 2021 pronostica l'arrivo di giornate molto positive, ma solo per alcuni segni fortunati.

Relativamente ai segni dalla Bilancia fino al segno dei Pesci è possibile approfondire il responso astrale in merito ai prossimi sette giorni in calendario, cercando di scoprire come sarà la settimana di Natale. In evidenza in questa settimana è il transito del Sole in Capricorno e l'ingresso della Luna un Bilancia. Il giorno di Natale - come anche nella Vigilia di Natale - vedrà favoriti gli amici nativi della Bilancia e dello Scorpione, valorizzati entrambi dalle cinque stelline della buona fortuna.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Sarà una settimana all'insegna della positività, è ottimo quasi tutto il periodo e in quasi tutti i fronti. Unica raccomandazione, quella di stare calmi e se possibile in disparte, lunedì e martedì, due giornate davvero faticose da governare. In questa settimana la sfera professionale è in primo piano: ci sono accordi da stringere, progetti da mettere in campo e anche da definire. La Luna vi sostiene anche in amore: è un periodo favorevole per fare passi importanti nel rapporto. Mettete in conto qualche piccolo ostacolo ad inizio periodo, ma con la consapevolezza di possedere tutti i mezzi per superarlo.

A Natale sono previste cinque stelle: meglio di così! Nel weekend staccate la spina e dedicatevi agli affetti familiari, alle amicizie o a ciò che più vi piace. A voi le stelline giornaliere da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 26 dicembre (Luna in Bilancia);

★★★★ mercoledì 22 dicembre;

★★★ martedì 21 dicembre;

★★ lunedì 20 dicembre 2021.

♏ Scorpione: voto 6.

Le indicazioni astrologiche in merito alla settimana in analisi, mettono in evidenza un periodo poco o sufficientemente convincente. Tranquilli, non stiamo certo dicendo che avrete a che fare con una settimana negativa, anzi. Sappiate solo che, visto il periodo altalenante, il frangente andrà valutato con una certa attenzione.

Intanto, tirate su il morale sapendo che Vigilia e giornata di Natale porteranno in dote le cinque stelle della piena positività. Il periodo positivo sarà favorito anche dalla presenza della Luna nel comparto della Vergine, e prossima ad entrare nel vostro. Avrete addosso una grande carica che vi permetterà di mettere a segno ottimi colpi. L’amore avrà un sapore dolce sotto le festività natalizie e il futuro sentimentale vi apparirà come una strada in discesa. I momenti difficili vissuti nei mesi scorsi diventeranno un ricordo e, sotto molti punti di vista, il cielo si tingerà di colori sgargianti. Il condensato dei prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 24, sabato 25;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23, domenica 26;

★★★ martedì 21 dicembre;

★★ mercoledì 22 dicembre 2021.

♐ Sagittario: voto 6.

Periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza magra della sufficienza. Le previsioni della settimana vedono lineare e tranquilla sia la parte iniziale che finale, mentre i giorni di centro periodo saranno interessati da probabili difficoltà: giovedì 23 "sottotono" e venerdì 24 da "ko". Per fortuna il Natale sarà salvo, vista la valutazione buona segnata dalle quattro stelle. In questo periodo è caldamente consigliato cercare il giusto equilibrio fra compagnia e solitudine. Sarà bello trascorrere un po’ di tempo con le persone a cui si tiene, ma farebbe anche molto bene qualche momento tutto per voi, da trascorrere mettendo ordine nella mente. Ci sono progetti che prendono forma e che possono tramutarsi in ottime occasioni.

A voi il responso degli astri da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 20, domenica 26;

★★★★ martedì 21, mercoledì 22, sabato 25;

★★★ giovedì 23 dicembre;

★★ venerdì 24 dicembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Settimana buona con frangenti abbastanza positivi su cui puntare. Escludendo la parte interessante le giornate di fine periodo, le restanti dovrebbero essere gestibili con tutte con una certa tranquillità. Purtroppo a questo giro le due giornate importanti come Natale e Santo Stefano non sono preventivate positive, in quanto rispettivamente "sottotono" e da "ko". In questi giorni alcune vostre azioni o intenzioni potrebbero essere fraintese, portando risultati opposti rispetto a quelli sperati.

Parlate con più chiarezza, togliete eventuali difese pur esponendovi il meno possibile: prendere inutili rischi, insomma, non è che porti migliorie, quindi ragionate. Per le cose importanti appoggiatevi pure con fiducia a martedì e mercoledì, entrambi valorizzati al massimo dall'arrivo del Sole nel segno. La classifica a stelline giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 22 dicembre;

mercoledì 22 dicembre; ★★★★★ martedì 21 (Sole in Capricorno), giovedì 23;

★★★★ lunedì 20, venerdì 24;

★★★ sabato 25 dicembre;

★★ domenica 26 dicembre 2021.

♒ Acquario: voto 5. Settimana con l'oroscopo poco fortunato in quanto preannuncia un po' di agitazione generale. Pertanto il periodo sarà da vivere con una certa concentrazione, evitando di strafare oppure di eccedere con la fiducia in chi sapete non la meriti.

Osservando la classifica purtroppo saltano all'occhio le tre giornate più importanti della settimana, del mese e dell'anno segnate in negativo. Tutta colpa di Urano in quadratura al vostro Saturno. In generale, non vi sentirete proprio al massimo dal punto di vista fisico e la colpa non è vostra. Mettete ordine nell’alimentazione e cercate di fare se possibile un po’ di attività fisica in più. Il lavoro e l’amore andranno avanti senza infamia e senza gloria, almeno per questo fine anno. C’è il rischio in alcuni casi anche di annoiarsi più del solito. Analizziamo nei minimi dettagli le stelline giornaliere:

★★★★★ mercoledì 22 dicembre;

★★★★ lunedì 20, martedì 21, giovedì 23;

★★★ venerdì 24, domenica 26;

★★ sabato 25 dicembre 2021.

♓ Pesci: voto 6.

La settimana con Natale, per voi del segno si prevede all'insegna della semplice attesa. Vietato fare "gli eroi": basterà che usiate il cervello e tanta calma soprattutto nelle due giornate relative a mercoledì e giovedì, segnate con tre e due stelle. Soprattutto da tenere bene a vista la giornata di giovedì, indicata come la peggiore delle sette. Natale invece si prevede normale, non negativo come anche la giornate del 26 dicembre, anch'essa da quattro stelle. La cosa peggiore che potrebbe capitare è quella di peccare di troppa superficialità. E il peccato di superficialità, spesso, si tramuta in passo falso. Fate attenzione dunque a non sottovalutare persone o situazioni. Sul fronte amoroso, evitate di dire piccole bugie per nascondere qualche mancanza: verrebbero a galla subito.

Insomma, se il caso, prendetevi le vostre responsabilità. Il report relativo alle stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 20 e domenica 26;

★★★★ martedì 21, venerdì 24 e sabato 25;

★★★ mercoledì 22 dicembre;

★★ giovedì 23 dicembre 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare tutta d'un fiato, la classifica della settimana da lunedì 20 a domenica 26 dicembre, riserverà sorprese o perplessità a seconda del segno d'appartenenza. Diciamo intanto, a scanso di equivoci, che lo schema in oggetto interessa tutti i segni dall'Ariete a Pesci, pertanto questa è la scaletta finale da tenere a mente in questi prossimi sette giorni. Ovviamente, giornalmente, di riflesso troverete nell'oroscopo quotidiano i consigli utili per affrontare il periodo.

Confermiamo intanto il segno al "top" per la prossima settimana: sarà il Leone, primo posto e pagella da dieci strameritati.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Leon e , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, segno al ' '; 2° posto - Vergine, voto 9;

3° posto - Gemelli e Bilancia, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro e Capricorno, voto 7;

5° posto - Cancro, Scorpione, Sagittario e Pesci, voto 6;

6° posto - Acquario, voto 5.

Il resoconto completo impostato dall'oroscopo settimanale per il periodo dal 20 al 26 dicembre 2021, termina qua.

Ricordiamo che le prossime previsioni settimanali riprenderanno con le analisi a cavallo della fine di questo 2021 e l'inizio del nuovo anno, ossia il periodo dal 27 dicembre e il 2 di gennaio 2022.