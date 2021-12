Giovedì 23 dicembre troveremo sul piano astrale Giove assieme a Saturno sostare nel segno dell'Acquario, nel frattempo la Luna stazionerà sui gradi del Leone. Nettuno, invece, continuerà a risiedere nel segno dei Pesci, così come il Sole, Plutone, Mercurio e Venere permarranno in Capricorno. Marte, infine, resterà stabile in Sagittario come Urano proseguirà il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Toro, meno entusiasmante per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: amore top. Nel bel mezzo di un periodo particolarmente impegnativo sul fronte pratico e professionale, questo giovedì sembrerà essere fatto apposta per spingere i nati Leone a ritagliarsi una parentesi amorosa, in particolar modo per la seconda decade che risulterà desiderosa di attenzioni.

2° posto Toro: percettivi. Nulla, o quasi, sfuggirà allo sguardo attento dei nati Toro nel corso di questo giovedì dicembrino, col segno di Terra che potrebbe assumere un produttivo mood percettivo che lo farà essere al lavoro sempre una spanna sopra la concorrenza.

3° posto Capricorno: aiuti. Saranno 24 ore durante le quali il terzo segno di Terra avrà buone chance di godere del supporto di alcune persone care, in particolar modo prima e seconda decade, che si prodigheranno nell'aiutarlo a conciliare gli impegni professionali con le attività domestiche.

I mezzani

4° posto Sagittario: alleanze. Grazie al pianeta belligerante sui loro gradi e al Luminare notturno in felice angolazione, i nati sotto il segno del Sagittario si renderanno conto, c'è da scommetterci, di poter contare su validi collaboratori sul luogo professionale, siano essi soci che parigrado.

5° posto Vergine: focus burocratico. Prima di proseguire nei progetti pratici o lavorativi in essere, il secondo segno di Terra sarà presumibilmente chiamato a concentrare le proprie attenzioni su alcuni cavilli burocratici legati agli stessi, così da non farsi prendere alla sprovvista nemmeno dalle più minuscole diciture contrattuali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Ariete: umore top. Affrontare questa giornata di fine 2022 col sorriso sulle labbra, come probabilmente accadrà al segni di Fuoco, sarà una manna dal cielo per non curarsi troppo dell'ostico Stellium in onda nel parterre planetario.

7° posto Acquario: omissioni. Per non scatenare un polverone dialettico col partner nel focolare domestico, i nati Acquario potrebbero coscienziosamente pensare di omettere un piccolo particolare, ad esempio la presenza di un'avvenente collega durante l'ultima riunione aziendale.

8° posto Pesci: interruzioni. I single dei nati Pesci avranno buone possibilità di trascorrere una giornata in cui non sarà molto semplice comunicare con le intriganti persone conosciute da poco, così alcuni potrebbero decidere di non rispondere più ai messaggi o alle telefonate degli stessi.

9° posto Scorpione: dentro o fuori. Complice la Luna in quadratura e il sempre più rigoroso contrasto Urano-Saturno, i nati sotto il segno dello Scorpione di terza decade che vivono una storia d'amore traballante saranno probabilmente invogliati a dare un ultimatum alla dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: risultati flop. Giovedì di fine dicembre che parrà risultare deludente dal punto di vista dei risultati professionali e delle entrate monetarie per i nati Gemelli, i quali saranno chiamati a non perdersi d'animo e, seppur controvoglia, continuare la strada intrapresa.

11° posto Cancro: bizzosi. Nervosismo e insofferenza potrebbero essere due sgraditi ingredienti che condiranno questa giornata di fine 2021 per il segno d'Acqua, con quest'ultimo che dovrà mantenere i nervi saldi in svariate occasioni e non cedere in alcun modo alle provocazioni altrui.

12° posto Bilancia: gelosi. La Bianca Signora e il Messaggero degli Dei in posizioni poco concilianti stimoleranno probabilmente un pizzico di gelosia nei rapporti a due di casa Bilancia, malgrado latiteranno reali motivi per nutrire tali sospetti nei riguardi del partner.