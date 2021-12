L'Oroscopo di domani, sabato 18 dicembre è pronto a mettere in evidenza quali e quanti saranno i segni più fortunati del giorno. In primissimo piano, come sempre, le previsioni zodiacali interessanti tutti i dodici segni dello zodiaco. In analisi risulta essere il primo giorno di weekend, analizzato e messo nero su bianco per ciò che interessa i comparti della vita legati ai sentimenti e alle attività lavorative. In amore più di qualcuno, ovviamente appartenente ai quei segni valutati a massima positività, troverà conforto e inestimabile appoggio da astri favorevoli.

Altri invece saranno costretti a sfidare turbolenze astrali anche di notevole entità, ben consapevoli che verso tali eventi è quasi impossibile resistere. Molti, secondo l'Astrologia del giorno, ritroveranno quel pizzico di fortuna necessaria a dare una svolta positiva alle proprie attività di lavoro.

Per valutare con precisione il quadro astrologico quotidiano, ossia per capire nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario conoscere e saper interpretare correttamente i gli aspetti planetari del periodo. Nella giornata in esame risultano poste in essere le seguenti formazioni:

Sole e Marte in Sagittario;

e in Sagittario; Luna e Nodo Lunare nel settore dei Gemelli;

e Nodo Lunare nel settore dei Gemelli; Venere , Plutone e Mercurio nel campo del Capricorno;

, e nel campo del Capricorno; Nettuno nel segno dei Pesci;

nel segno dei Pesci; Saturno e Giove nel comparto dell'Acquario;

e nel comparto dell'Acquario; Urano in "casa 11" nel segno del Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 18 dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 18 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - voto 6. Non sarà una giornata di tutto riposo, zeppa com'è di imprevisti e contrattempi, ma con intelligenza potrete riuscire a tenere testa a tutto. L'intervento tempestivo di una persona amica vi aiuterà a riprendere in mano il controllo di un problema.

Amore. A parte qualche piccolo screzio, la vita di coppia procede spedita: avete tanti interessi in comune e non manca un ardente trasporto fisico. Il desiderio di stabilità affettiva potrebbe portarvi a forzare le decisioni del partner; non mettetelo alle strette, dategli il tempo di riflettere.

Lavoro. Dalla vostra avete ottimismo e fortuna, muovetevi con disinvoltura e coglierete i successi che meritate. Se la situazione non vi soddisfa, provate a fare degli aggiustamenti: senza strafare, puntate su uno stile intraprendente.

Toro - voto 7.

L’oroscopo del 18 dicembre al segno del Toro invita a non lambiccarsi troppo il cervello per un qualcosa che dovete restituire entro breve. Se lavorerete sodo, non avrete mai problemi. Il risparmio non è il vostro forte, è vero, ma se vi fate aiutare da chi ne capisce non fallirete

Amore. Quando si tratta di parlare, siete i primi ad iniziare e gli ultimi a smettere. E se una volta tanto foste un po’ più concreti? A voi single l'intuito vi dice che siete visti di buon occhio, perciò non abbandonate il campo e tirate fuori le vostre armi migliori

Lavoro. Affrontate i rischi a testa alta e con un pizzico di incoscienza. Potrebbe andarvi bene, ma se fallite molti diranno “te l’avevo detto”.

Gemelli - voto 9.

La Luna resta ancora una giornata in casa vostra, trovando un’accoglienza giustamente più che calorosa. Contate molto sulla stabilità degli affetti. Potrebbe essere il momento buono per fare il grande passo e dare un senso concreto ad una storia.

Amore. Grazie alla Luna nel segno, il desiderio di porre fine alle incomprensioni prevarrà sull’orgoglio. Farete la scelta migliore per la felicità. Le energie vitali sono ottime e se le indirizzerete nel migliore dei modi potrete vivere momenti davvero intensi con il vostro partner o con la persona che tanto desiderate.

Lavoro. La comprensione di alcune leggi o regole sarà più facile, se vi farete affiancare da un esperto. Tranquilli, non vi sarà d’intralcio!

Cancro - voto 7.

Grazie al trigono Luna-Giove la vostra vivacità sarà davvero contagiosa. Vicino a voi gli altri non si annoieranno di certo nemmeno un momento. L’ambizione poi vi farà scegliere di scalare vette altissime, anche se dovrete faticare non poco.

Amore. Se doveste scegliere fra una storia comune e un intreccio complesso ed intrigante, non potreste fare a meno di optare per il secondo. Alimentate la fiamma dell’amore per quanto potete, ma se questa dovesse spegnersi, almeno saprete di certo che non è colpa vostra.

Lavoro. Non vi accontenterete quasi mai di rimanere fra le retrovie. Avrete molta brama di emergere a tutti i costi, soprattutto nel mondo degli affari.

Oroscopo e consigli delle stelle del 18 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - voto 7.

Le feste che stanno per iniziare già vi hanno portato via più risorse del previsto. Ora bisognerà pensare a fare una nuova spesa per riempire la dispensa, la vostra. Al di là di questo, un’occhiata ai bilanci vi farà capire se dovete risparmiare per arrivare senza traumi a fine dicembre.

Amore. La parte sentimentale della vita a volte sa anche spiazzare con le sue sorprese che non seguono, almeno in apparenza, nessuna logica umana. E così è per voi. Un flirt momentaneo, acceso dalla Luna in Gemelli, vi fa perdere la testa per un istante. State andando completamente alla deriva?

Lavoro. Un piccolo rimprovero non è nulla, se lo mettete a confronto con gli elogi ricevuti. Tuttavia voi non siete sicuri di esservelo meritato.

Vergine - voto 8.

Vorreste stare in santa pace, ma il vostro aiuto viene richiesto da ogni dove. Chi vi chiede una mano in cucina, chi invece nelle pulizie. Avevate fatto altri progetti, ma anche se con la Luna a favore dovrete arrendervi di fronte alle evidenze: manca la volontà di fare.

Amore. Tutto benissimo in campo sentimentale, anche ce sarà meglio scegliere un Natale in famiglia, al riparo da eventuali brutti incontri. Non volete proprio vedere il vostro ex, nemmeno per sogno. L’occasione delle prossime feste natalizie sarà l’ideale per passare serenamente un po’ più di tempo coi vostri cari, come non succedeva da tempo.

Lavoro. Occorre preventivare delle spese extra che non avevate previsto minimamente. Non capite perché vi si stia nascondendo qualcosa.

Bilancia - voto 7.

Difficilmente questo sabato potrete tollerare la lentezza e l’incertezza delle situazioni, con la Luna ancora sotto pressione dall'opposizione lunare. Cercate di prendervela comoda, anche perché alla fine di ogni corsa ci sarà sempre un semaforo rosso.

Amore. Il bisogno dell’altro può essere una scusa per non stare da soli con voi stessi. Ma il partner non può gestire anche le vostre paure. Lasciando da parte le divergenze di vedute, capirete che c’è poco da fare oltre ad accettare di essere amati e di amare. Lasciatevi andare per una volta, dai!

Lavoro. Nel voler superare a tutti i costi gli altri, finirete per perdere di vista l’obiettivo fondamentale. Tirate subito il freno a mano.

Scorpione - voto 8.

Il trigono della Luna in Gemelli con Giove viene non solo a risollevarvi il morale, ma risveglia in voi il desiderio di migliorare in ogni campo della vita. Le avventure poi si succederanno l’un l’altra facendovi vivere molte esperienze più uniche che rare.

Amore. Un pizzico di fortuna non guasta quando si sta cercando di risollevare il morale nel rapporto di coppia. Una situazione imprevista potrebbe sembrare casuale, ma non lo è: approfittatene se potete... Se single, non abbiate fretta di trovare compagnia. Le scelte importanti sono quelle che richiedono anche più tempo ed attenzione.

Lavoro. La protezione degli astri a livello economico è pressoché totale. Questo non vuol dire che potete spendere e spandere a piacimento!

Astrologia di sabato 18 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Voto 10.

Giornata di sabato davvero spettacolare! Costruite su solide basi, le vostre proposte troveranno grande consenso di pubblico. Merito anche dell'ottimo sestile di Giove col vostro bel Sole nel segno. L’unico rischio forse è quello di adagiarsi sui risultati già ottenuti. Non accontentatevi, migliorate.

Amore. Con il vento in poppa di un sentimento che divampa sempre più, soprattutto in coppia vi sentite in grado di superare mari e monti pur di stare insieme qualche minuto. Single, se ultimamente siete stati un po’ freddi con chi sapete, rimediate col calore di un abbraccio genuino. Non vi costerà nulla, o quasi.

Lavoro. La voglia di lavorare fino a tardi non è molta, ma alla fine il senso del dovere prevarrà sul desiderio di divertimento e di svago.

Capricorno - voto 8.

Se questi ultimi giorni della settimana sono stati un po’ pesanti, da adesso in avanti ci penserà la Luna nel segno amico dei Gemelli a rimettervi in sesto in un baleno. Ora potete dedicarvi alle cose che avevate in mente senza avere troppe preoccupazioni per la testa.

Amore. Mettete in gioco la capacità di far sentire la persona amata come fosse avvolta in un bozzolo di seta morbido e accogliente, fatto di gesti affettuosi: non ve ne pentirete! Single, il trigono Mercurio-Urano farà risplendere di felicità il vostro volto. Ora basterebbe farsi notare un po’ di più per far subito colpo.

Lavoro. Un progetto intrigante potrebbe comparire sulla vostra strada dall'oggi al domani, a vostra insaputa. Occorre senz’altro dargli un’occhiata quanto prima di agire.

Acquario - voto 6.

I buoni propositi per il nuovo anno sono molti, ma starà a voi poi giudicare se il vostro operato potrebbe migliorare, o se accontentarsi. Intanto, per questo fine settimana sarà molto importante la costanza con cui sceglierete di seguire una strada piuttosto che un’altra, poi il resto si vedrà.

Amore. Il divertimento è sacrosanto, ma non dovreste esagerare se poi rischiate di ferire i sentimenti di qualcuno. Dunque rifletteteci bene. A voi single invece, il cuore vi sussurra una cosa, ma voi, presi dalla foga per le prossime festività, non ci fate caso. Così però rischiate di affossare eventuali vostri sentimenti.

Lavoro. L’impegno che avete preso va portato avanti sino in fondo. Potete però tranquillamente rimandare tutto a tempo debito e, nel frattempo, iniziare a godervi questi primi giorni di festa.

Pesci - voto 9. L’oroscopo per la giornata del 18 dicembre preannuncia un periodo davvero splendido. Niente di meglio della presenza della Luna in Gemelli, per scacciare quel senso di stanchezza che da un po’ di tempo incrina la vostra vitalità. Se qualche nuvola nei rapporti con gli altri vi mettesse un po’ sottosopra, appianate con dolcezza eventuali contrasti.

Amore. Se non avete legami importanti, le stelle vi offrono emozioni a non finire e una quantità di occasioni per volare sulle ali della fantasia. Una persona conosciuta tempo addietro vi sorprenderà, specie se siete in stato singolo, magari con un’e-mail o forse addirittura una telefonata, quando ormai avevate perso le speranze.

Lavoro. Un amico/collega sta facendo miracoli per voi, mettendovi in contatto con le persone giuste. Dovete ringraziare e approfittarne senza indugio.

La classifica di sabato 18 dicembre 2021

Di seguito il riepilogo delle posizioni in classifica con i voti dei dodici segni. Il simbolo astrale al vertice per questo sabato è il Sagittario, segno al top con un ottimo "voto dieci" in pagella. La classifica con i voti: