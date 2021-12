L'oroscopo di venerdì 24 dicembre 2021 annuncia un transito lunare messo in conto all'Astro della Terra il giorno della Vigilia di Natale. A tal proposito l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco, porta all'attenzione di tutti il passaggio della Luna in Vergine proveniente dal settore del Leone. Le previsioni zodiacali della Vigilia di Natale hanno come target i soli segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, iniziamo come al solito in grande stile mettendo in evidenza senz'altro i segni più fortunati di venerdì.

Come anticipato, la giornata prima di Natale porterà aria nuova in campo sentimentale agli amici della Vergine, sostenuti a gran forza dalla Luna nel segno. Vigilia sicuramente positiva anche per Toro e Gemelli, entrambi considerati in periodo pieno e fortunato

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 24 dicembre, segno per segno dall'Ariete alla Vergine.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Leone;

4° posto - ★★★: Ariete;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 24 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 24 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo di una giornata poco sostenibile, soprattutto sul lato affettivo e, più in generale, nei rapporti interpersonali.

In amore, per questo venerdì gli astri consigliano di essere prudenti perché in più momenti vi ritroverete coinvolti in situazioni che potrebbero degenerare in discussioni accese: così, per placare gli animi e contenere il nervosismo dovreste evitare di alimentare la tensione. Cercate di trovare un valido compromesso, insieme al partner.

Single, una nuova conoscenza potrebbe portare scompiglio nella vostra vita sentimentale. Fate attenzione prima d'impegnarvi seriamente, perché potrebbe non essere la persona adatta, per voi. Per trascorrere in pace questo giorno prenatalizio dovreste ammorbidire il vostro approccio nei confronti delle persone che hanno opinioni differenti dalle vostre.

Sappiate che le ostilità non fanno bene a nessuno, né a voi né a coloro che vi circondano. Armatevi di pazienza: se un programma della giornata dovesse subire una variazione all'ultimo momento, oppure se un'uscita di denaro vi mandasse fuori dai gangheri, cercate di rimanere calmi e tranquilli.

Toro: ★★★★★. Gli astri in questa parte della settimana si prospettano decisamente in linea con le vostre più rosee attese. Luna e Mercurio in trigono a Urano riusciranno di certo a garantire ancora per un bel po' una buona positività generale. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere "un cerchio": spenderete poco in termini di energia cercando con intelligenza di dare il massimo con minimo sforzo.

In campo sentimentale, sarà questo un venerdì diverso per voi, molto speciale. Entrerete in contatto con il vostro spirito e riuscirete a perdonare molte azioni del passato al partner, per le quali provate ancora risentimento. Vedrete quindi illuminarsi l'alba di un significativo cambiamento con al centro la vostra vita: vivrete questa Viglia di Natale in serena armonia con partner e persone amate. Single, basterà una parola per trasmettere un sentimento sincero: che si tratti di una telefonata, di un messaggino o di una mail, nell'arte della comunicazione siete dei maestri: pronti a ridere e scherzare? Vi attende una vita sociale intensa e stuzzicante, in cui vi divertirete a misurare le vostre capacità seduttive.

Dopo un periodo morto, in arrivo una fase positiva. Avrete dalla vostra il favore dei venti e vi sentirete finalmente in pace e in armonia con il mondo.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un venerdì 24 dicembre ottimo, oseremo dire quasi perfetto. La giornata di metà settimana sarà fortunata in molti frangenti, senz'altro in grado di restituire un periodo tutto da vivere. In amore, le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno un venerdì perfetto come avete sempre desiderato, tutto da trascorrere semplicemente in armonia insieme a chi amate. Tempo libero, relax, piacevoli chiacchierate, buona musica. Non ci sarà cosa che disturberà la vostra quiete e il vostro benessere: sarà una splendida Vigilia di Natale, tutto sarà in discesa e nulla intralcerà i vostri desideri.

Single, non sarebbe male sottrarre un po' di tempo ai vostri mille interessi per dedicarlo al vostro benessere fisico e agli amici: pronti a coinvolgervi in programmi davvero divertenti? I rapporti di cuore potrebbero attraversare un momento di confusione: non lasciatevi abbattere perché le cose miglioreranno rapidamente durante la giornata. Intanto, organizzatevi in modo da sfruttare al massimo le occasioni che vi si presenteranno, alcune delle quali davvero su un bel piatto d’argento. Per le questioni più importanti avrete, comunque l’appoggio di persone e amici di fiducia che si interesseranno a voi e ai vostri problemi.

Oroscopo e stelle di venerdì 24 dicembre

Cancro: ★★. Giornata poco positiva, questo è poco ma sicuro: si preannuncia quindi un venerdì valutato da "ko", immobile e senza picchi di alcun genere.

Diciamo pure che andrete incontro alla classica giornata smorta, fotocopia di mille altre già vissute. Per i sentimenti, il rapporto di coppia, dovrà fare un ulteriore passo in avanti: sappiate che l'intesa con la persona amata ha bisogno ancora di una piccola messa a punto per diventare più profonda. Avete mai fatto caso che è la vostra vena polemica che porta alla nascita di scontri e discussioni? Da oggi sarà in avanti ogni momento è quello buono per concedersi una pausa da tutto e tutti. Concentratevi solo su voi stessi, esaminate i vostri comportamenti più recenti per prendere coscienza di cosa potete aver sbagliato. Tutto questo vi renderà delle persone migliori. Single, piccole seccature vi renderanno un po' nervosi.

Cercate di non drammatizzare, perché fanno parte della vita quotidiana. E' il caso di staccare la spina, di accantonare per un momento impegni, doveri e preoccupazioni; coccolatevi ad oltranza per tutto il giorno, magari fate anche un po' di palestra per scaricare eventuali stress. Molto spesso vorreste cambiare qualcosa nel vostro quotidiano, ma non avete nessuna idea su come fare. Forse potreste migliorare la vostra concezione del futuro, passando dal vedere "tutto nero" al "rosa".

Leone: ★★★★. Andrà discretamente bene questo venerdì prima di Natale. La Luna in Vergine, parzialmente complice, è pronta a regalare sicurezza nelle vostre capacità, così fruttuose che più di qualche difficoltà potrebbe sciogliersi come neve al sole.

Con gli amici, sarete intraprendenti e propositivi sfoggiando una grande vitalità. In amore, vi lascerete alle spalle degli episodi che vi hanno a lungo condizionato l'umore e ritroverete quindi la vostra ilarità, ma soprattutto una grande forza. Sarete pronti a reagire e ad afferrare la vostra vita con un'insolita grinta. Vi sveglierete anche con le idee più chiare risultando decisi e determinati, ma soprattutto sicuri del rapporto che state vivendo con il partner. Sarete così carichi e pronti ad affrontare di petto le questioni che vi stanno più a cuore. L'obiettivo è quello di risanare certe situazioni che ultimamente hanno subito un cambiamento diverso da quanto sperato. Single, se non avete fatto programmi per questa Vigilia di Natale, non preoccupatevi: disponibili e socievoli come siete in questo periodo, riceverete proposte di ogni genere.

L'unica preoccupazione sarà scegliere la migliore tra le tante. Con le vostre argomentazioni e il vostro entusiasmo, sarete un vero e proprio faro per tutti coloro che vi sono vicini.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 24 dicembre, indica che andrà molto bene il periodo, interessato in gran parte dalle influenze positive della Luna nel segno. Il consiglio è quello di rimanere con i piedi per terra, senza essere troppo pensierosi e soprattutto cercando di affidarsi di più al proprio istinto. In campo sentimentale, nelle questioni più importanti avrete l'appoggio di persone di fiducia che si interessano a voi e vi vogliono bene. Con il partner vivrete momenti di rinnovato entusiasmo, quasi una seconda luna di miele, felici e sereni insieme ad amici e parenti.

Single, sostenuti dalla Luna in buon aspetto, sarete degli ottimi strateghi e vi comporterete con chi vi interessa in maniera impeccabile. Sprizzerete energia da tutti i pori, questo vi renderà attraenti e ricercati. Potrete così divertirvi con gli amici e conoscere gente nuova; manifestare apertamente i vostri sentimenti. Se avete già qualcuno nel vostro cuore vedrete i momenti allegri moltiplicarsi come per incanto. Sfruttate questa ventata di positività per iniziare a vivere qualcuno dei vostri intimi sogni, oppure semplicemente per stare in armonia con voi stessi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 24 dicembre.