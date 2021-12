L'Oroscopo da lunedì 3 a domenica 9 gennaio apre le porte alla prima settimana del 2022. Si prospetta un cielo caldo poiché molti segni partiranno con il turbo al fine di raggiungere i nuovi propositi prefissati. Sarà la settimana del riordino generale e della chiarezza interiore. Amore, lavoro, famiglia, soldi, benessere, passiamo in rassegna le previsioni della settimana segno per segno.

Oroscopo della settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questa prima settimana dell'anno nuovo potrà partire con il turbo grazie all'entusiasmo che vi spingerà a rimboccarvi le maniche.

Onde evitare che il 2022 si riveli l'ennesimo fiasco, cercare di non strafare perché il troppo stroppia. Dunque, partite compiendo un passo alla volta e cercate di migliorare la vostra concentrazione. Instaurate delle buone abitudini, ma senza pretendere troppo da voi stessi. Il weekend sarà il momento migliore per disfare l'albero di Natale e mettere via gli addobbi. In famiglia o con il partner sarà importante cercare di comunicare senza prevaricarsi l'uno con l'altro. Rispettare il pensiero altrui e cercare di visualizzare il loro modo di ragionare vi sarà di grande aiuto: nella vita non si smette mai di crescere e di imparare.

Toro - Una rinnovata energia pervaderà la vostra mente, invogliandovi a darvi da fare.

Prima di ogni cosa cercare di voltare pagina chiudendo il conto lasciato in sospeso. Sistemare le vostre finanze sarà fondamentale poiché c'è un grande caos. Informatevi attraverso libri e blog online in modo da trovare il miglior consiglio da. Rivedete quelli che sono i vostri budget settimanali e utilizzate un'agenda per tenere bene in vista i compiti da sbrigare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel fine settimana non avrete molta voglia di mettere via l'albero di Natale, ma una bella pulizia sarà più che necessaria. L'amore andrà vivacizzato, magari con un viaggio, una sorpresa fuori programma oppure un'uscita solo per coppie.

Gemelli - In settimana cercate di tenere la calma e di muovere un passo alla volta. Essendo dei Gemelli tendete a voler fare mille cose insieme, creando soltanto confusione e mal di testa.

Dunque, iniziate a liberarvi dalle zavorre che bloccano la vostra fantasia e il vostro naturale modo di essere. Sarà la settimana giusta per togliere gli addobbi natalizi o per dare via al trasloco. I single non dovrebbero imporsi di volere a tutti i costi qualcuno da amare, ma dovrebbero cercare di amarsi da soli migliorando la propria autostima. Un massaggio, una pedicure fai-da-te o una bella maschera facciale, basta così poco per prendersi cura della propria persona.

Cancro - Quelli che sono un po' sfiduciati dovrebbero interrogarsi sul perché e cercare di porvi rimedio. Esiste una soluzione a tutto, ma se si sta con le mani in mano, ben poco si può fare per migliorare la propria situazione.

Sarà, invece, una settimana fantastica per i cancerini che si danno sempre da fare e che hanno già un piano chiaro nella propria mente. Via gli addobbi e largo alle novità che non mancheranno di certo. L'amore di coppia necessita di più tempo, uno dei due si è allontanato oppure ci sono dei dubbi sui rispettivi sentimenti? Cercate di sistemare la situazione finanziaria che appare estremamente ingarbugliata.

Previsioni e oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana dedicata al riordino generale. Non solo in casa, con voi impegnati a togliere gli addobbi ea mettere via l'albero natalizio, ma anche a chiedervi che cosa volete veramente fare della vostra vita. Sulle vostre spalle reggete delle pesanti responsabilità e temete di poter commettere degli errori, ma camminate sempre a testa alta senza dare conto a nessuno.

Rimuginare sul passato, sugli errori commessi e sulle delusioni vissute, non farà altro che farvi perdere tempo prezioso. In amore ci sarà occasione di interagire in modo pacato.

Vergine - Badate al sodo in queste giornate che si preannunciano ricco di impegni e faccende. Prima il dovere e poi il piacere, ma non trascuratevi. Archiviate le feste di inizio anno, ecco che vi sentirete pronti a dedicarvi alla vostra ripresa generale. Sfruttare questa settimana per rimettere a posto l'abitazione, l'ufficio e il proprio cuore sarà fondamentale per fare piazza pulita delle situazioni tossiche che vi stanno divorando. Le finanze risultano un pochino ingarbugliate, ma con un buon piano d'azioni ei consigli giusti riuscirete a rimettervi in ​​sesto.

Bilancia - Alti e bassi da tenere in considerazione anche perché, in settimana, avrai in modalità riflessione e passerete in rassegna anche i vostri successi. Non permettere agli errori passati di manovrarvi, tenete presente che sbagliando si impara. Fregatevene dell'opinione altrui e imparate a osare peso alle cose giuste. In questo periodo così incerto è facile cadere preda dell'apatia, ma guai a lasciarsi andare. Datevi da fare e non trascurate i sentimenti per il partner.

Scorpione - Niente capita per puro caso, perciò si desidera la felicità e le occasioni, si desidera incominciare a cercarle. Fate in modo che questo nuovo anno sia ricco di momenti memorabili e pieni di crescita. Fidatevi di voi stessi e, se necessario, cercate di tenervi sempre aggiornati.

Chi ha difficoltà finanziarie dovrebbe rivedere le proprie entrate e cercare un altro mestiere, anche a part-time. Questo è l'anno giusto per scendere in campo e abbandonare la panchina: non statevene ad osservare.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Settimana da dedicare interamente al riordino. Dovrete rimettere ogni cosa al suo posto, ma sarà bene farsi dare una mano. Il 2021 è stato un anno molto difficile in quanto ci sono state delle grosse perdite e dei problemi esistenziali da superare. Iniziate l'anno con il piglio e lo spirito giusto. Scartate quelle conoscenze e relazioni tossiche che non fanno altro che succhiarvi tutta l'energia che avete. Ritagliatevi del tempo esclusivamente per voi stessi, non potete sempre spendervi dietro agli altri: siate leggermente più "egoisti".

Capricorno - Sarà possibile riposare e allentare la corda, soprattutto dopo il difficile dicembre che vi ha messo a dura prova. In queste giornate sarete impegnati con le pulizie domestiche e con alcune incombenze riguardanti anche la famiglia. Qualcuno potrebbe avere a che fare con dei problemi di salute, in tal caso sarà bene non allarmarsi e mantenere la calma. Qualcuno o qualcosa vi farà perdere la pazienza.

Acquario - "Anno nuovo vita nuova", dice il detto. Non è necessario partire con grossi progetti, che finirebbero soltanto per stancarvi in breve tempo. Scremate i vostri obiettivi e muovetevi un passettino alla volta. In amore sembra mancare la passione o la fiducia, si può dire che qualcosa è cambiato.

Se il sentimento è morto, allora sarà bene voltare pagina e trascorrere un po' di tempo in solitudine. Chi ha una famiglia, avrà a che fare con un parente o un figlio. Chiamate in arrivo nel fine settimana.

Pesci - Settimana pesante, dovrete correre più del dovuto. Avrete mille faccende di cui occuparvi e rischierete di arrivare al weekend stremati e confusi. Mettete la vostra salute in primo piano e non privatevi di nulla. Qualche pesciolino ha una certa persona nel cuore, ma pare difficile raggiungerla. Acquisti in arrivo, finalmente giungerà un ordine che avevate fatto online. Tempo di dieta, sarete determinati a rimettervi in forma.