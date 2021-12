L'oroscopo di mercoledì 29 dicembre 2021 è pronto a iniziare una nuova sessione previsionale impostata sull'astrologia quotidiana. Target odierno il terzo giorno della settimana messo in relazione ai sei segni compresi nella seconda tranche zodiacale. Dunque sotto analisi in esclusiva, in questa sede, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano un transito di notevole interesse: curiosi di sapere quale possa essere? Diciamo subito che in questa parte della settimana a far festa saranno senz'altro coloro con situazioni complicate alle spalle.

Infatti l'arrivo di Giove in Pesci favorirà la risoluzione di problematiche abbastanza complesse, in primis ai tantissimi amici nativi nel suddetto segno di Acqua e poi, di riflesso, anche per altri segni.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 29 dicembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 29 dicembre

Bilancia: ★★★. Una giornata preannunciata dagli astri con il pessimo simbolo dedicato ai periodi difficili, in questo caso relativo al "sottotono". In generale, pertanto, sarete abbastanza scettici e senz'altro privi di entusiasmo. In amore i sentimenti altalenano come le montagne russe: siete combattuti tra il desiderio di libertà totale e la voglia di casa e di famiglia.

Scarsa attenzione per le faccende di cuore in questo periodo, chissà perché. Presi dagli impegni apparite un po’ freddi e poco interessati a ciò che vi si muove intorno. Single, il cuore non sente ragioni, sin dal primo incontro avete subito il fascino di quella persona, ma ancora non riuscite a spiegarvi il motivo. Nel comparto lavoro, messi da parte i malumori, potrete concentrarvi sulla programmazione degli impegni per la nuova settimana.

Aggiornate l’agenda.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano un periodo sotto l'ala protettiva della Luna nel segno, pertanto la giornata non sarà troppo faticosa, anzi. Molti di voi potranno portare a termine con efficienza la maggior parte degli impegni quotidiani. Per i sentimenti le odierne congiunture vi pongono in una posizione privilegiata, che dovrete però saper sfruttare a vostro vantaggio.

Con il partner viaggiate in buona sintonia di intenti e interessi: rafforzate l'intesa con entusiasmo e freschezza. Single, sarete aperti alle novità e proprio per questo, di fronte a un nuovo incontro, non vi tirerete indietro: se son rose fioriranno. Nel lavoro le stelle vi aprono le porte, lasciandovi intravedere tante opportunità per migliorare la vostra attività lavorativa. Organizzatevi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 29 dicembre al Sagittario predice il mercoledì partirà e chiuderà discretamente, senza infamia senza lode. In qualche caso potrebbero esserci momenti di stanchezza, specialmente per coloro che hanno tante cose da fare. In amore evitate di rivangare situazioni spiacevoli del passato, perché sono in grado di provocare ancora oggi screzi e litigi.

Voltate pagina, lasciatevi consigliare da un amico fidato su come fare per lasciarvi alle spalle situazioni e relazioni ormai logore e poco vitali. Per i single in questa giornata, non troppo felice per voi, attenti a cosa dite, perché senza volerlo potreste offendere o indispettire chi vi piace: potreste rompere l’incanto. Per la parte riguardante il lavoro, alcune circostanze che vi ritroverete a vivere saranno complicate. Alcuni colleghi dimenticheranno il significato della parola complicità.

Oroscopo e stelle del giorno 29 dicembre

Capricorno: ★★★★. Mercoledì abbastanza lineare, ma con momenti poco incisivi di cui tener conto. Comunque, se doveste aver bisogno di un po’ di tempo in più, questa giornata farà proprio al caso vostro.

In merito agli affetti le coppie stabili faranno faville. Puntate sulla sorpresa: proponendovi in modo inatteso il successo sarà garantito. Se siete single ricordate che la bellezza, unita al fascino e al savoir-faire, creano un mix irresistibile. Intanto limitate l'irruenza e la passionalità, perché potrebbe frenare le buone intenzioni di una persona che vi ha notato; siate semplicemente più soft. Nel lavoro sarete bravissimi a procedere sulla vostra strada mentre tutti intorno fanno rumore, state attenti però al vostro umore ballerino.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno vedono il periodo abbastanza maluccio. In generale vi sentirete meno disponibili e non affatto invogliati a fare le cose che vi competono.

Cercate di lasciarvi andare, vedrete che con l'impegno il periodo sarà gestibile. In campo sentimentale, avvertirete una sensazione di isolamento e solitudine, pur essendo in compagnia della persona amata. Non fatevi tentare dalle polemiche. Astri dissonanti vi spingeranno a cercare evasioni e trasgressioni. La passione arderà in un battibaleno, ma si spegnerà altrettanto velocemente. Single, non esitate a comunicare alla persona che vorreste amare i motivi del vostro malumore, perché sicuramente troverete insieme il modo per superarli. Nel lavoro non siate pessimisti, non ponete limiti alla possibilità di realizzare un progetto di lavoro, anche se è decisamente molto impegnativo.

Pesci: "top del giorno".

L'oroscopo del giorno 29 dicembre prevede un periodo ai massimi livelli. Una super giornata portata su un vassoio d'argento da Giove, in arrivo nel segno questo mercoledì. In amore, grazie a Giove, comunicherete con la dolce metà in maniera profonda. Eviterete le incomprensioni e riuscirete a scambiarvi tante energie. Gioiosi e spensierati, in giornata chi avete accanto vi riserva emozionanti sorprese. Il desiderio, un po’ scemato, si riaccende di colpo: sarà un incendio. Per coloro ancora single, avrete modo di rinnovare le vostre relazioni interpersonali, tra queste potrebbe spuntare qualcuno che finora era passato inosservato e che invece... Il lavoro andrà benone! Mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dei dubbi sulle scelte fatte.

Classifica oroscopo del 29 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 29 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In primo piano in questo mercoledì di metà settimana la presenza del Pianeta Giove nel segno dei Pesci, transito eccellente capace di dare sprint e tanta positività ai nativi del predetto simbolo astrale di Acqua. Giornata sicuramente buone anche per Cancro, Leone e Scorpione, terzetto considerato in periodo a cinque stelle. I dettagli nel prospetto posto a seguire.

Le stelline di mercoledì 29 dicembre: