Il mese di dicembre sta per volgere al termine per lasciare spazio all'inizio di un nuovo anno. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 28 dicembre 2021 per tutti i segni, con le previsioni nel lavoro e in amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore attenzione alla Luna in opposizione che porterà diverse complicazioni. Vivete quest'ultima parte dell'anno in modo sereno. Nel lavoro ci vorrà una maggiore cautela nei rapporti con persone che facevano parte della vostra vita.

Toro: per i sentimenti giornata che invita a lanciare nuovi progetti visto che le emozioni non mancano.

Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare e di portare avanti le vostre idee all'interno di un'attività.

Gemelli: a livello sentimentale Luna favorevole che vi aiuta a superare alcune difficoltà. Noterete un miglioramento. Nel lavoro i progetti nati di recente sono adesso interessanti e vivono nuovi sblocchi.

Cancro: in amore c'è uno stato di maggiore tranquillità in questo momento, ci sono diverse cose però da realizzare. A livello lavorativo non manca uno stato di maggiore energia che aiuterà anche gli incontri.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio evitare agitazioni e tenere tutto sotto controllo. Nel lavoro potrebbero arrivare nuovi cambiamenti.

Vergine: a livello amoroso avrete la possibilità di programmare qualcosa di interessante in vista della fine dell'anno.

Nel lavoro importante in questo periodo cercare di risolvere qualche piccolo problema.

Previsioni e l'oroscopo del 28 dicembre 2021: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti momento interessante grazie alla Luna nel segno. C'è uno stato di maggiore forza. Nel lavoro le idee sono da portare avanti.

Scorpione: in amore momento favorevole con la Luna nel segno.

Le cose andranno meglio. Nel lavoro meglio lasciarsi scivolare le cose addosso.

Sagittario: a livello sentimentale con la Luna nel segno le cose andranno meglio da qui alla fine dell'anno. Nel lavoro fase che porta un maggiore recupero.

Capricorno: a livello amoroso cielo non esaltante, ma nel complesso avrete la possibilità di farvi valere.

Le storie che vanno avanti da tempo vivranno momenti migliori. A livello lavorativo gestite al meglio le spese.

Acquario: per i sentimenti Luna favorevole, avrete la possibilità di portare avanti nuove richieste. Nel lavoro se ci sono state delle difficoltà, ora si potrebbe recuperare.

Pesci: in amore alcuni progetti non sono andati come volevate, state vivendo dei rallentamenti. Nel lavoro non mancano alcuni ritardi, per questo motivo dovrete mettere maggiore impegno in questi ultimi giorni dell'anno.