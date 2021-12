Inizia il weekend per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di venerdì 10 dicembre per l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: buon momento per i sentimenti, ripresa rispetto alla giornata precedenti, sarà possibile fare nuovi incontri, in particolare i single potranno mettersi in gioco. A livello professionale potreste vivere una bella intuizione.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di venerdì 10 dicembre sarà caratterizzata dalla Luna favorevole, belle le stelle che riguardano il lato amoroso.

Possibili anche i cambiamenti. Nel lavoro potreste vincere delle sfide.

Gemelli: cercate di mantenere la calma, vi sentite stanchi a livello sentimentale questo potrebbe sentirsi. Per quel che riguarda il lato lavorativo attenzione ai rapporti con i colleghi.

Cancro: l'inizio del weekend per questo segno zodiacale sarà caratterizzato dalla Luna favorevole, le coppie che di recente hanno vissuto delle problematiche potranno chiarirsi. In ambito professionale possibili cambiamenti, potrete fare le vostre richieste.

Leone: per il quinto segno zodiacale venerdì 10 dicembre Venere non sarà più in opposizione, momento di ripresa in campo amoroso. Nel lavoro potete fare avanti per dei nuovi progetti.

Vergine: per il sesto segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da stanchezza, le coppie dovrebbero stare attenti a non polemizzare troppo. In ambito professionale non vi sentite apprezzati, è possibile che dobbiate farvi valere.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: sarà meglio insistere per ottenere ciò che desiderate a livello lavorativo, ma attenzione a non affaticarvi troppo.

In ambito sentimentale cercate di essere cauti, in particolare se la vostra relazione è nata da poco tempo.

Scorpione: nel fine settimana potrete portare avanti alcuni progetti lavorativi, Marte è ancora attivo. Con la luna contraria attenzione possibili difficoltà che riguardano i sentimenti.

Sagittario: a livello salutare potreste sentire qualche fastidio.

Per quel che riguarda l'amore possibili problematiche di coppia e tensioni. Nel lavoro presto arriveranno delle novità interessanti.

Capricorno: con la luna favorevole potreste riuscire a superare qualche fastidio che negli ultimi tempi vi ha creato delle difficoltà. Nel lavoro dovrete sfruttare al massimo la vostra energia.

Acquario: per il penultimo segno la giornata di venerdì 10 dicembre sarà caratterizzata da possibili preoccupazioni lavorative e agitazioni. In amore i single potrebbero fare delle conoscenze inaspettate.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale il weekend inizia con luna nel segno, nel lavoro si potrebbe pensare a nuovi progetti.