L'oroscopo di sabato 11 dicembre 2021 è arrivato, pronto a valutare l'andamento del periodo in relazione all'amore e al lavoro. Oggetto delle previsioni astrologiche di questo contesto, i primi sei segni dello zodiaco: focus su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle nel primo giorno di weekend? Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni zodiacali per i segni messi sotto torchio quest'oggi. Nel periodo indicato, a godere dei flussi positivi delle stelle saranno in particolare solo tre segni.

L'Astrologia di sabato punta l'attenzione sull'Ariete, super favorito dalla Luna in arrivo nel segno proprio questo sabato. Ottimo periodo anche per Gemelli e Cancro, coppia indicata alla pari, dunque entrambi considerati in periodo da cinque stelle. Invece da considerare in stallo coloro nativi della Vergine, bloccati da momentanei flussi astrali contrari al proprio segno.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta relativa alla giornata di sabato per poi passare all'Oroscopo di domani 11 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★★: Toro, Leone;

4° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali dell'11 dicembre, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'.

L'oroscopo dell'11 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo di un giorno splendido, tutto all'insegna della Luna. Pronti a concludere in bellezza la settimana? In molti casi potrebbero finalmente sciogliersi dei nodi, oppure arriveranno soddisfazioni soprattutto che avranno conseguenze anche in un futuro prossimo.

In amore, avete tutte le ragioni per essere felici o meglio, dovreste provarci perché non c'è nulla che vi manchi. Le coppie riusciranno a mettersi d'accordo su questioni fondamentali che, se trascurate, potrebbero creare dello scompiglio. Tutto questo grazie ad una buona predisposizione d'animo di entrambi. Single, eccellenti novità potrebbero bussare alla porta del cuore.

Gli astri che contano assicurano determinazione, autorevolezza e anche un buon numero di soddisfazioni personali. In vista incontri e momenti gioiosi con gli amici di sempre. Nel lavoro, l'abilità nei rapporti interpersonali aprirà eventuali porte sprangate. Il cielo di questo giorno, infatti, potrebbe premiare la voglia di (ri)mettersi in discussione.

Toro: ★★★★. Giornata a tratti buona ma con probabili risvolti negativi a metà/fine pomeriggio. In campo affettivo troverete alcune soluzioni in grado di ristabilire il dialogo con una persona che avete a cuore (partner o familiare). In amore, la presenza della Luna in Pesci, tra qualche giorno in entrata nel vostro segno, renderà appagante la vita sentimentale.

Con la persona amata infatti, non condividete solo una grande passione ma anche sogni, progetti e desideri da realizzare insieme. Single, un incontro promettente vi regalerà un sorriso a trentadue denti: si dice che la ruota giri per tutti, ed ecco che sta arrivando anche il vostro turno. Non ponetevi troppe domande, non esigete troppo da voi stessi e non abbiate aspettative troppo grandi: sorridete alla vita e a quello che vi sta per offrire. Nel lavoro, il periodo sta percorrendo dei binari vincenti e veloci. Tutto andrà a gonfie vele, sarete concentrati e attivi e i risultati saranno ottimi. Buone opportunità per chi è in cerca di occupazione.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un sabato portatore di soddisfazioni in diversi settori.

Sarà una bella giornata, tutto andrà per il verso giusto e questa positività darà una grossa spinta ad eventuali situazioni in attesa. Intanto schieratevi se ce ne fosse bisogno, oppure cogliete al volo un’occasione che potrebbe non ripresentarsi mai più. La vostra vita sentimentale acquisterà il ritmo, l'armonia e la pienezza di una sinfonia d'autore. La vita di coppia godrà, infatti, di un momento fortunato in cui tutto dovrebbe andare bene. La stabilità in amore vi farà trascorrere una serata ricca di emozioni e di sorprese con la persona amata. Single, un cielo piacevolmente movimentato annuncia che qualcosa è cambiato: basta con gli intoppi, i ritardi, i malintesi; è ora di guardare lontano, di fare progetti, grandi o piccoli che siano non ha importanza.

Si spera che abbiate risolto tutti i vostri problemi, perché ora siete veramente pronti a ricominciare alla grande, con un cuore pieno d'amore. Nel lavoro, sarà un gioco da ragazzi cogliere le opportunità migliori: siete motivati e combattivi, e i risultati di conseguenza non mancheranno.

Oroscopo e stelle di sabato 11 dicembre

Cancro: ★★★★★. La giornata sarà sostenuta a gran voce da situazioni astrali perfettamente in linea al vostro segno. In molti casi potreste dover far fronte a scelte di vita strategiche da attuare al più presto, tuttavia non tali da preoccupare più di tanto; anzi, permetteranno di dare un'ulteriore svolta a qualcosa in atto. Per i sentimenti, una fervida fantasia tingerà di colori variopinti la giornata.

Lasciatevi pure andare ai sogni, perché in ogni caso non riuscirete a perdere il senso della realtà. In coppia l'amore trionferà, il partner sarà più tenero del solito ma anche più bisognoso di attenzioni, che sarete subito pronti a dare. Single, da tempo sognate di fare un viaggio per svagare la mente ed ecco che albeggiano delle concrete situazioni o opportunità affinché questo si possa realizzare. Sul fronte delle relazioni sociali questa sarà una giornata molto interessante. Siete il perno della famiglia e siete felici, continuate così: lasciatevi andare a nuove esperienze, perché il cuore ha bisogno di calore. Nel lavoro, suggerimenti e lampi improvvisi saranno a vostra disposizione. Non avete che da allungare una mano e cogliere spunti innovativi.

Leone: ★★★★. Giornata abbastanza interessante. La soluzione per tutto (o quasi) sta nel saper ben parlare, possibilmente diretti. Le stelle benediranno scelte e prese di posizione: potreste decidere di fare progetti per il futuro. In amore, le incertezze si allontaneranno lasciando spazio a momenti interessanti: novità positive. Abbandonatevi alle esperienze che la vita vi porterà, senza lasciare che i pensieri tolgano spazio alle emozioni. Regalatevi una bella serata in compagnia del vostro partner. Single, alcune cose che credevate chiuse o definite si riveleranno ancora aperte: potrà essere una relazione amorosa, un'amicizia, ma anche un'opportunità per fare nuovi incontri. Cercate di mantenervi tranquilli e di non prendere decisioni affrettate, dettate dall'euforia del momento.

Rivalutate eventuali decisioni assunte in precedenza, il resto verrà in automatico. Nel lavoro, le stelle indicano che un progetto a cui tenete tanto si sbloccherà. Tenete a freno l'emozione e rimboccatevi subito le mani: dimostrate cosa sapete fare.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 11 dicembre, predice una giornata abbastanza sofferente. Comunque, non abbiate timore di affrontare eventuali situazioni che, per certi versi, potrebbero apparire complesse o di difficile soluzione. In campo sentimentale, Luna e Nettuno nel settore astrologico della "decima casa", quella del matrimonio e della coppia, potranno creare situazioni di tensione: aggiustate il tiro, se non volete vedere andare tutto a rotoli!

Non lasciatevi sfuggire nuove opportunità, ideale per scovare soluzioni e per impostare in modo nuovo la vostra vita amorosa. Single, negli ultimi giorni non sembrate essere in sintonia con gli altri: venite spesso contrariati e quello che sostenete non viene sempre accolto nei modi auspicati. Questo non deve costituire motivo di tensioni. Una questione privata vi sta dando da fare, ritagliatevi del tempo per riflettere e prendere sagge decisioni. In serata, non mettete da parte la famiglia; ma cercate invece di coinvolgerli nei vostri pensieri. Nel lavoro, facendo tesoro delle esperienze passate, non fatevi cogliere impreparati, neanche di fronte alle più impensate richieste.

