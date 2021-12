La giornata dell' 8 dicembre, quella dell'Immacolata, sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Sarà una giornata che vedrà i nati sotto il segno dell'Ariete dover chiarire in una storia sentimentale, mentre novità lavorative per il Leone. Di seguito le previsioni del giorno.

Ariete: in amore momento interessante, anche se ci sono diverse situazioni da dover chiarire. Potete organizzare qualcosa di importante. Nel lavoro siete in una fase di attività intensa.

Toro: per i sentimenti giornata non esaltante, ci saranno da controllare le parole.

Nel lavoro nuovi progetti da portare avanti, anche se al momento stato confusionale.

Gemelli: a livello sentimentale Luna favorevole, dovrete cercare di fare le cose con calma. Nel lavoro molti sentono la necessità di voler cambiare per non fare sempre le stesse cose.

Cancro: in amore nelle coppie ci sono ancora diverse situazioni da dover chiarire, fortunatamente nel corso della settimana avrete delle occasioni importanti. A livello lavorativo sentite la necessità di far partire nuove collaborazioni.

Leone: presentimenti giornata che vede la Luna in opposizione, per questo motivo in alcune storie ci vorrà maggiore prudenza. Nel lavoro qualcosa di nuovo è dietro l'angolo, non siate però troppo attendisti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento interessante, anche se a breve ci sarà un momento di calo. Nel lavoro non siate troppo frettolosi, ma agite in modo mirato e non azzardato.

Bilancia: a livello sentimentale momento di ripresa dopo alcuni giorni non esaltanti, riuscirete a superare alcuni conflitti.

Nel lavoro ci sono alcune cose da fare, per questo motivo agite adesso.

Scorpione: in amore momento che vi invita a non azzardare troppo, meglio mantenere saldi i rapporti. Nel lavoro c'è qualche momento complicato da affrontare, si recupererà da settimana prossima.

Sagittario: a livello amoroso le tensioni che nascono in questo momento potranno essere superate a breve.

Nel lavoro alcuni sentono la necessità di invertire la rotta e provare qualche nuova attività.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore riuscirete a fare qualcosa in più, in particolare risolvere alcune questioni che andavano avanti da tempo. Nel lavoro attenzione alle spese.

Acquario: per i sentimenti con la Luna nel segno le nuove storie saranno importanti. Momento interessante. Nel lavoro arrivano nuove conferme.

Pesci: in amore potrà nascere qualcosa di nuovo, momento di riflessione per quelle coppie che stanno insieme da poco tempo. Nel lavoro ci sono dei chiarimenti da dover portare avanti.