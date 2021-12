Nuova giornata in arrivo per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà giovedì 9 dicembre per tutti i segni a livello lavorativo, sentimentale e professionale e anche come le diverse disposizioni dei pianeti modificheranno l'andamento della giornata di ciascuno.

La prima sestina

Ariete: momento di ripresa per il segno, in particolare a livello sentimentale, dove sentite le esigenze di maggiore serenità. Nell'ambito professionale potrete recuperare energia, avete interesse per nuovi progetti.

Toro: cercate di non essere troppo impetuosi a livello sentimentale, tenete lo stress sotto controllo.

Evitate di fare azzardi in particolare nel pomeriggio. Nel lavoro cercate di organizzare al meglio le situazioni che per voi sono importanti.

Gemelli: in campo sentimentale questa giornata vi vede particolarmente agitati, tenete sotto controllo alcune questioni con il partner. Per quel che riguarda il lavoro con Saturno favorevole il prossimo anno potrete vivere un momento di ripresa.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di giovedì 9 dicembre sarà caratterizzata da soluzioni sentimentali, attenzione alle tensioni che potrebbero crearsi in serata. In ambito lavorativo siete in cerca di nuove idee da sfruttare, ma attenzione ai conflitti.

Leone: meglio rimandare delle situazioni riguardanti chiarimenti ai prossimi giorni, in amore potreste vivere dei disagi.

Per quel che riguarda il lato lavorativo siete in attesa di nuove strategie.

Vergine: con la Luna in opposizione a livello sentimentale potreste vivere dei nervosismi, così come in campo lavorativo, dove avvertirete della stanchezza.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: cercate di non fare troppe cose contemporaneamente in queste giornate, nel lavoro è un momento buono per sviluppare progetti rimasti in sospeso.

In ambito sentimentale possibili tensioni riguardanti anche delle questioni economiche.

Scorpione: tenete sotto controllo il lato economico per quel che riguarda l'ambito professionale. In campo sentimentale non esagerate con le provocazioni, potreste dover affrontare delle discussioni.

Sagittario: in ambito sentimentale questa giornata sarà caratterizzata da polemiche d'amore, vi sentite sotto pressione.

Con Marte nel segno nel lavoro potrebbero esserci dei miglioramenti.

Capricorno: possibili complicazioni potrebbero riguardare il lato professionale, ma nei prossimi giorni potrete risolvere. Nell'amore qualcuno potrebbe cercare una pausa per comprendere come comportarsi.

Acquario: con la Luna nel segno giornata interessante per i sentimenti. Per quel che riguarda il lavoro possibile recupero.

Pesci: è una giornata di nervosismo in ambito professionale, ma con la Luna nel segno potreste vivere un buon momento in amore.