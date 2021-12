Per le due giornate del fine settimana 11 e 12 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede una situazione della classifica pressappoco simile a quella che si è verificata nel corso della settimana. Complessivamente, il segno del Vergine è rimasto alle prime posizioni, mentre il Leone e il Bilancia sono rimasti in basso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del weekend: Vergine in testa

1° Vergine: finalmente avrete del tempo per il primo shopping in vista delle festività, dunque non esiterete nel mettere a disposizione le vostre finanze per tutto ciò che vi occorre per poter cominciare questo periodo nel migliore dei modi.

Anche sul lavoro ci sarà una atmosfera decisamente più tranquilla.

2° Ariete: il tempo libero a vostra disposizione potrebbe regalarvi momenti indimenticabili con il partner. Fare progetti in due infatti potrebbe significare moltissimo per voi, anche un passo che finora probabilmente non siete riusciti a fare e che adesso potrebbe essere molto più semplice.

3° Sagittario: potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia e rendere il vostro lavoro creativo e più agevole non solo per voi stessi, ma anche per le persone che vi circondano. Secondo l’oroscopo vivere l’amore in questo fine settimana potrebbe anche essere stimolante dal punto di vista mentale.

4° Acquario: avrete finalmente le distrazioni che vi servivano per dare al vostro fine settimana un po’ di vivacità con le amicizie.

Anche all’interno della famiglia ci sarà sempre più affiatamento, tanto che potreste organizzare qualcosa insieme per poter trascorrere il fine settimana all’insegna dell’allegria.

Cancro meno pensieroso

5° Cancro: ora come ora sarà doveroso da parte vostra una cura maggiore per voi stessi e pensare meno alle persone che recentemente vi hanno feriti, anche se le cose non sono state poi così gravi come credevate in precedenza.

Secondo l’oroscopo sarà necessario per voi fare nuove esperienze.

6° Pesci: finalmente potrete prendervi una meritata pausa dalle vostre faccende quotidiane e rendere il fine settimana molto più interessante in compagnia del partner. L’oroscopo prevede delle tranquille serate in famiglia, nonostante possano risultarvi alquanto monotone.

7° Gemelli: avrete qualche piccola opportunità che se presa in tempo potrebbe costituire una grande risorsa per un eventuale progetto futuro. Ci saranno anche delle probabilità di farsi una bellissima amicizia all’interno del contesto lavorativo.

8° Scorpione: avrete una pausa che però potrebbe essere molto controproducente per la vostra mente, dal momento che siete ormai abituati a certi ritmi. Siate anche più disponibili con la famiglia, perché in questo momento avrà bisogno di tutto il vostro sostegno.

Leone privo di novità

9° Leone: non ci saranno novità, ma perlomeno riuscirete a smaltire un po’ di stress e a dare un po’ di serenità nell’ambiente domestico. Potrebbe però subentrare un po’ di noia che potrebbe farvi risultare nervosi nel corso delle due serate.

10° Toro: prestare attenzione in questo fine settimana vi renderà le cose più agevoli nelle giornate successive, soprattutto se si tratterà di lavoro. Dunque secondo l’oroscopo il consiglio sarà quello di evitare un balzo troppo impulsivo, per il momento.

11° Capricorno: ci sarà qualche discussione che potrebbe darvi del nervosismo e dello stress in aggiunta a quello che già vi ha procurato il lavoro nel corso della settimana. Probabilmente avrete bisogno di un po’ di solitudine.

12° Bilancia: avrete sempre più tensione all’interno del contesto affettivo, soprattutto se avete avuto una discussione su un argomento che vi sta particolarmente a cuore. L’oroscopo prevede molto lavoro nella giornata di sabato e stress in accumulo nella domenica.