È arrivato il weekend che precede le feste natalizie per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 18 dicembre per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo amoroso in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche e tensioni di coppia che dovrete riuscire a tenere a bada. In ambito lavorativo ci sarà un buon recupero, pensate a passare del tempo in maggiore relax.

Toro: la giornata di sabato 18 dicembre sarà positiva per il lato sentimentale, sentite di voler vivere una nuova fase.

Nel lavoro i risultati si vedranno nei prossimi mesi.

Gemelli: in campo sentimentale, con la Luna nel segno, questa sarà una giornata importante, iniziate a comprendere come comportarvi e agire per il bene della vostra coppia. Nel lavoro controllate bene prima di fare dei passi avanti.

Cancro: presto la Luna sarà nel segno e potrete recuperare a livello sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo sentite l'esigenza di recuperare le energie, potrebbero esserci dei momenti di ansia.

Leone: nel lavoro cercate di portare avanti dei nuovi contatti, presto arriveranno delle novità. In ambito sentimentale nuove conoscenze potrebbero cambiare il vostro umore.

Vergine: con la Luna in opposizione attenzione alle discussioni a livello amoroso.

Nella sfera professionale potrebbero esserci dei contrattempi che disturbano i vostri progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore diversi pianeti sono in opposizione, potrebbero esserci delle discussioni che vi allontanano dalle persone che amate. Nel lavoro è possibile che dobbiate affrontare qualcosa che vi innervosisce, cercate di mantenere la calma.

Scorpione: momento di ripresa salutare per il segno, cercate di mantenere il giusto equilibrio in ambito lavorativo. A livello sentimentale presto avrete una buona energia.

Sagittario: in ambito sentimentale la giornata sarà caratterizzata da momenti sottotono, siate cauti. Per quel che riguarda il lato professionale se ci sono progetti in ballo cercate di riflettere prima di agire.

Capricorno: nella giornata di sabato 18 dicembre si prevedono possibili dubbi a livello lavorativo, in particolare in serata potreste avvertire dei disagi. In amore potrebbe risvegliarsi la passionalità.

Acquario: momento di recupero per il segno, in particolare a livello sentimentale dove potrete vivere belle emozioni. Nel lavoro sarà possibile ottenere un buon successo.

Pesci: momenti di tensione in campo sentimentale, vi sentite irrequieti. Possibili novità in arrivo in campo amoroso, cercate però di stare lontano dallo stress.