Inizia il fine settimana di segni zodiacali. Scopriamo come andrà venerdì 17 dicembre a livello sentimentale, salutare e professionale per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore non siete più disposti ad accettare situazioni che vi stanno strette. In ambito lavorativo è un momento di confusione, attendete prima di dare risposte importanti.

Toro: momento interessante per l'amore, in questo weekend sarà possibile fare incontri intriganti. A livello lavorativo cercate di non sottovalutare alcune questioni che potrebbero fruttarvi ottimi risultati.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di venerdì 17 dicembre sarà caratterizzata da possibili discussioni nel lavoro. Per quel che riguarda l'amore, presto la luna sarà nel segno e potete sfruttarla per recuperare energie.

Cancro: possibili tensioni da dover gestire con i collaboratori nella sfera lavorativa, sarà meglio riflettere prima di agire. Per quel che riguarda l'amore prima di far entrare le persone nella vostra vita cercate di comprendere chi realmente viene a voi.

Leone: in amore se ci sono delle questioni che vi preoccupano potrete pensare di confrontarvi con le persone alle quali tenete. Nel lavoro giornata caratterizzata da stanchezza e nervosismo, ci saranno occasioni per recuperare nei prossimi giorni del fine settimana.

Vergine: giornata di stanchezza, sentite l'esigenza di maggior recupero. Nel lavoro potreste avvertire del nervosismo, cercate di tenere le situazioni sotto controllo. In ambito sentimentale possibili proposte in arrivo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili novità in arrivo per quel che riguarda l'amore, alcune amicizie potrebbero rivelarsi davvero importanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con la Luna nel segno potrete trovare delle soluzioni ad alcune problematiche riguardanti la sfera professionale.

Scorpione: non sottovalutate le conoscenze che potreste fare in queste giornate del weekend a partire da venerdì 17 dicembre, potrebbero rendervi più forti. Nel lavoro la giornata sarà interessante non mancheranno intuizioni.

Sagittario: la giornata di venerdì 17 dicembre sarà caratterizzata da Luna in opposizione, siate prudenti in amore.

In ambito lavorativo potreste sentirvi sottotono, prestate attenzione alle questioni di carattere economico.

Capricorno: possibili problematiche sentimentali, apritevi al partner per riuscire a risolvere ciò che vi disturba. In serata non mancherà una buona energia, anche il se nel lavoro sentite di non avere abbastanza forze per arrivare ai risultati previsti.

Acquario: con la luna favorevole, recupero in ambito amoroso, potrete fare dei passi avanti. Nel lavoro avete voglia di cambiamenti.

Pesci: non manca la voglia di fare, ma nel lavoro non sarà semplice attuare alcune questioni. In amore riflettete prima di agire.