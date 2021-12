L'oroscopo di sabato 18 dicembre avrà in serbo una giornata ricca di novità e cambi di programma. Alcuni segni zodiacali dovranno fare i conti con i loro timori più grandi, mentre altri preferiranno non affliggersi per questioni inutili. I transiti planetari, seppur in modo diverso, influenzeranno gli aspetti principali della nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale.

In particolare, il Cancro e i Pesci cercheranno di lasciarsi alle spalle lo stress, mentre i Gemelli e la Bilancia saranno totalmente immersi nel loro lavoro. Lo Scorpione e il Sagittario proveranno a lanciarsi in nuove avventure sentimentali, al contrario del Toro che preferirà prendere una decisione definitiva.

Infine, la Vergine e il Capricorno cercheranno di differenziarsi.

Ecco tutti dettagli dell'Oroscopo del 18 dicembre.

Oroscopo di sabato 18 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata non inizierà nel migliore dei modi. I familiari, a causa di alcune incomprensioni, metteranno alla prova la vostra pazienza. L'oroscopo di domani vi suggerisce di non farvi coinvolgere in inutili discussione. La situazione, infatti, potrebbe degenerare velocemente. Il partner sarà pronto ad ascoltarvi e a consolarvi.

Toro: sarete stanchi di vivere nell'incertezza. Finalmente, dopo aver riflettuto a lungo, sarete pronti a prendere una decisione definitiva in ambito sentimentale. Smetterete di mettere in dubbio i vostri sentimenti e agirete per compiere la prima mossa.

Un eventuale rifiuto non vi spaventerà perché sarete sicuri di aver trovato la persona giusta.

Gemelli: sarete determinati a ottenere il massimo dal vostro lavoro. Allontanerete qualsiasi distrazione perché vorrete stupire il capo e i colleghi. La costanza e la precisione vi saranno di grande aiuto, ma le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non esagerare.

Un eccessivo zelo, infatti, potrebbe causare un livello di stress difficile da gestire.

Cancro: le giornate precedenti sono state piuttosto stressanti. Il lavoro ha gravato pesantemente sulla vostra psiche e anche le discussioni con la famiglia non hanno aiutato. Per fortuna, domani avrete modo di rilassarvi e di concentrarvi solo su ciò che vi farà stare bene.

La cura del benessere personale vi condurrà a un nuovo livello di serenità.

Previsioni zodiacali di domani 18 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: tenderete a preoccuparvi di persone che non lo meriteranno veramente. Le vostre attenzioni non faranno altro che peggiorare questa situazione e aumentare il senso di frustrazione. La cosa migliore sarà provare a prendere le distanze da questo contesto. Per fortuna, potrete contare sulla presenza di amici affettuosi.

Vergine: proverete a spiccare nel contesto in cui vi troverete. Farete di tutto per non farvi mettere i piedi in testa dagli altri e per non soccombere davanti alle difficoltà quotidiane. La vostra originalità vi aiuterà ad attirare l'attenzione degli altri, ma attenzione a non dimenticarvi di non essere gli unici protagonisti.

Il lavoro andrà a gonfie vele.

Bilancia: sarete totalmente travolti dalle dinamiche lavorative. Vi piacerà prendere posto accanto ai vostri colleghi e impegnarvi per portare a termine l'obiettivo. Sarete padroni della situazione e dimostrerete di poter gestire anche i problemi più complessi. L'oroscopo di domani vi consiglia di non essere ipercritici nei vostri confronti.

Scorpione: non vedrete l'ora di iniziare una nuova storia d'amore. Sarete armati delle più buone intenzioni, tuttavia potrebbero non bastare per instaurare un rapporto soddisfacente. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non accontentarvi. Sarà necessario scegliere con cura la persona da corteggiare, in modo da non rischiare di avere brutte sorprese.

Astrologia del 18 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: anche voi sentirete il bisogno di condividere la vita con qualcuno diverso dagli amici e dalla famiglia. Darete grande spazio ai sentimenti e vi lascerete travolgere da persone appena conosciute. Sarete pronti a dare a tutti una possibilità, ma fate attenzione a non fidarvi troppo velocemente. I consigli dei vostri cari saranno fondamentali.

Capricorno: non vorrete condividere i vostri meriti con nessun altro. Sarete fieri della vostra posizione e vi impegnerete per mantenerla. Purtroppo, dimostrerete scarsa empatia nei confronti delle persone che vi circonderanno. Il partner potrebbe essere deluso dal vostro comportamento e anche gli amici tenderanno ad allontanarsi.

Acquario: nella giornata di domani, metterete da parte il vostro orgoglio per ascoltare i consigli delle persone care. Avrete bisogno del loro aiuto, anche se non sarete disposti ad ammetterlo. Non avrete nulla di cui vergognarvi soprattutto perchè sarete circondati da amici sinceri e gentili. Anche il partner vi donerà tutto il suo supporto.

Pesci: avvertirete la necessità di prendervi una pausa dalla frenetica routine quotidiana. Nonostante gli impegni, troverete il modo per non rinunciare a nulla. Potrebbe essere il momento giusto per scoprire qualche nuovo hobby o per intraprendere un inaspettato corso di studi. La crescita personale vi porterà al raggiungimento di obiettivi ancora più importanti.