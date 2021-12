Metà della seconda settimana del mese di dicembre ci lascia per fare spazio all'ultima parte del periodo. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 16 dicembre 2021 per tutti i segni e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore le prossime giornate saranno favorevoli, anche se non mancherà qualche momento di calo. Iniziate per questo fin da ora a pensare ai nuovi progetti. Nel lavoro arriva qualcosa di importante da qui alla fine dell'anno.

Toro: per i sentimenti con la Luna nel segno giornata interessante, vi sentite più forti ed energici.

Nel lavoro Marte non è più in opposizione, per questo motivo vi sentite meglio.

Gemelli: a livello sentimentale non mancano diverse novità in questi giorni. Nel lavoro alcuni hanno già cambiato attività e vivono momenti migliori.

Cancro: in amore momento positivo, vi sentite più forti, avrete la possibilità di risolvere un problema di coppia. A livello lavorativo i nuovi accordi saranno importanti, anche se ci sarà da rivedere qualcosa a breve.

Leone: per i sentimenti momento che porta un maggiore stato di stanchezza, per questo motivo anche le nuove storie dovranno fare attenzione. Nel lavoro prudenza, c'è un momento di calo che durerà alcuni giorni.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se ci sono state delle difficoltà ora si potrà tornare su discorsi importanti.

Questo anche grazie a diversi pianeti favorevoli. Nel lavoro pensate al futuro in modo positivo.

Previsioni e oroscopo del 16 dicembre 2021: la giornata

Bilancia: in amore sarà possibile allontanarsi da una persona che ha portato problemi. Le storie che nascono ora saranno importanti. Nel lavoro con Mercurio in opposizione meglio stare attenti in alcuni progetti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento ancora complesso, si recupererà da domani. Nel lavoro alcune persone potrebbero essere contro di voi, per questo motivo non dategli retta.

Sagittario: a livello sentimentale meglio evitare di pensare a quello che è successo di recente e gestite al meglio le relazioni.

Nel lavoro, se c'è qualcosa da portare a termine datevi da fare.

Capricorno: a livello amoroso con la Luna in aspetto positivo assieme a Venere le cose andranno meglio, avete la possibilità di fare qualcosa di interessante. A livello lavorativo scelte importanti da fare da qui alla fine della settimana.

Acquario: per i sentimenti prudenza, soprattutto nelle coppie di lunga data, qualcosa è da rimandare. Nel lavoro con Giove favorevole avrete la possibilità di superare un problema.

Pesci: in amore meglio evitare tensioni, in particolare in questo giorno che potrà portare momenti di calo. Nel lavoro avrete la possibilità di farvi valere.