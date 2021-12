Sta per prendere il via la giornata di Natale 2021. Approfondiamo quindi le previsioni astrologiche e l'Oroscopo del 25 dicembre 2021 per tutti i segni, con i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la giornata potrebbe portare qualche indecisione, evitate per questo motivo delle problematiche proprio nel giorno di Natale. Nel lavoro, al momento, se c'è qualche progetto che è partito meglio non essere troppo superficiale.

Toro: per i sentimenti, grazie a diversi pianeti favorevoli, giornata che vi vedrà protagonisti.

Avrete l'occasione di fare scelte importanti. Nel lavoro evitate le spese eccessive, siate più cauti dal punto di vista economico.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata porterà qualche piccolo problema, per questo motivo vi sentirete più suscettibili. Nel lavoro avete la possibilità di prendere nuove decisioni.

Cancro: in amore è meglio evitare sforzi inutili, cercate di stare di più con la persona amata. A livello lavorativo qualche occasione non mancherà anche in occasione dei prossimi mesi.

Leone: a livello sentimentale è una giornata interessante, avrete l'occasione di passare delle belle ore con la persona amata. Nel lavoro il cielo è dalla vostra parte, in particolare se siete ripartiti dopo un blocco.

Vergine: in amore non mancheranno belle emozioni in queste ore, se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro a breve avrete l'occasione di rivedere un contratto, attenzione soltanto a qualche piccola discussione.

Previsioni e oroscopo del 25 dicembre 2021: la giornata di Natale dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore giornata importante, avrete l'occasione di ripartire.

Nel lavoro alcune questioni di tipo economico vanno riviste, per questo motivo meglio evitare azzardi.

Scorpione: per i sentimenti occorre fare attenzione a qualche piccoli problema all'interno della coppia, serve prudenza: la Luna è comunque favorevole. A livello lavorativo agite con calma e se qualcuno è contro di voi non dategli troppo peso.

Sagittario: per i sentimenti la giornata porterà qualche pensiero in più, dovrete affrontare alcune questioni importanti. Nel lavoro potrebbero arrivare nuovi sbocchi, in particolare in previsione dei prossimi mesi.

Capricorno: in amore la giornata vede diversi pianeti favorevoli e nuove occasioni, con momenti importanti in arrivo. Nel lavoro questa giornata aiuterà a portare avanti i nuovi progetti.

Acquario: per i sentimenti giornata migliore, le agitazioni delle ore trascorse saranno superate. Nel lavoro alcuni hanno cambiato qualcosa recentemente, per questo motivo le cose vanno meglio.

Pesci: in amore la situazione è importante, potranno tornare dei momenti interessanti da vivere. Nel lavoro la giornata potrebbe portare qualche difficoltà.