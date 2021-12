Come andrà la giornata della vigilia di Natale? Ecco l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore di venerdì 24 dicembre. Ecco l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata della vigilia cercate di tenere sotto controllo le diverse situazioni con il partner. In ambito lavorativo cercate di non strafare, potreste dover tenere conto di troppe cose.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale, la giornata di venerdì 24 dicembre sarà caratterizzata da possibili discussioni sentimentali, cercate di evitare di incrementare polemiche.

Nel lavoro momento di ripresa, che proseguirà con l'arrivo del 2022.

Gemelli: in amore momento particolare per il segno, cercate di non mettere troppa carne al fuoco. Alcune scelte potrebbero essere da rivedere. Nel lavoro siate cauti nel dare le vostre risposte.

Cancro: in amore con la luna favorevole potrebbero esserci degli importanti cambiamenti. A livello lavorativo, se potete, concedetevi un momento di ripresa.

Leone: nella giornata del 24 dicembre Venere è favorevole, sono favoriti gli incontri sentimentali e potrete vivere belle emozioni. Nel lavoro momento di ripresa, potreste rimanere stupiti da alcune situazioni.

Vergine: a livello lavorativo questa giornata potrebbe essere utile per portare a termine alcune situazioni alle quali tenete particolarmente.

In amore con la luna della vostra parte, le coppie potrebbero godere di belle sorprese.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata importante a livello sentimentale, potrete fare delle scelte interessanti. Nel lavoro evitate di sottovalutare eventuali proposte, in arrivo novità.

Scorpione: Venere torna favorevole, potrete vivere delle belle situazioni con il partner, in particolare se negli ultimi tempi avete vissuto delle situazioni difficili.

In ambito professionale momento di crescita.

Sagittario: in amore in questa giornata potrebbero sorgere delle polemiche, cercate di affrontarle con calma. Nel lavoro è il momento giusto per provare a trovare dei vostri spazi.

Capricorno: in ambito lavorativo potreste avere delle buone idee, proponetele ai vostri collaboratori.

Possibili conflitti ritornando invece in ambito sentimentale.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la vigilia di Natale sarà caratterizzata da situazioni gradevoli a livello lavorativo, ma in amore siete ancora in cerca del giusto equilibrio.

Pesci: a livello sentimentale questa giornata sarà caratterizzata da conflitti, cercate di evitare di alzare la voce. Nel lavoro fate attenzione a gestire bene i nuovi rapporti.