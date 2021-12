L'oroscopo di sabato 25 dicembre preannuncia una giornata ricca di entusiasmo ed allegria. I segni zodiacali si prepareranno a festeggiare il Natale e a ricevere i loro regali. Non tutti, però, riusciranno ad allontanare l'incombente malinconia. I pianeti, grazie ai loro transiti, riusciranno a influenzare gli aspetti fondamentali della nostra vita sociale e sentimentale.

Stando alla configurazione planetaria di domani, il Cancro e il Leone apprezzeranno molto i regali ricevuti, mentre i Pesci saranno piuttosto riflessivi. I Gemelli vivranno dei momenti di malinconia e l'Acquario si diletterà in cucina.

Previsioni zodiacali del 25 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: finalmente, avrete modo di rilassarvi e di trascorrere un po' di tempo con le persone care. Sarete intenzionati a lasciarvi alle spalle le delusioni del passato e a concentrarvi solo sul vostro benessere. Il partner si mostrerà molto attento nei confronti delle vostre necessità e dei vostri desideri.

Toro: condividerete la giornata di domani con il partner. Sarà un modo per riscaldare l'atmosfera e per parlare dell'imminente futuro. la vostra complicità rallegrerà anche la famiglia e gli amici. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non esagerare con i dolci o i cibi troppo pesanti.

Gemelli: non riuscirete a liberarvi di quel pizzico di malinconia che vi sta tormentando in questi giorni.

Nonostante i vostri sforzi, avrete bisogno di parlare con qualcuno che possa capirvi. Gli amici saranno pronti a starvi accanto e a darvi tutto il loro supporto. Il partner, al contrario, sarà piuttosto schivo.

Cancro: alcuni regali vi lasceranno di stucco. Non vedrete l'ora di poterli utilizzare, ma ce ne saranno anche altri che non soddisferanno le vostre aspettative.

Per fortuna, sarete molto più legati alla compagnia delle persone che agli oggetti materiali. La famiglia vi dedicherà parole colme d'amore.

Oroscopo di Natale: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà una giornata molto simile alle altre. Inizierete a fare progetti per il futuro, ma non riuscirete a dimenticarvi totalmente del lavoro.

Sarete molto affettuosi verso gli amici e dimostrerete amore incondizionato per il partner. Apprezzerete tutti i regali ricevuti, anche quelli più piccoli.

Vergine: adorerete prendervi cura della tavola e delle pietanze da cucinare. Sarete molto precisi perché non vorrete rischiare di commettere errori. Alla fine della giornata, sarete fieri delle vostre azioni e dell'atmosfera che sarete riusciti a creare. Il partner si unirà ai festeggiamenti.

Bilancia: per festeggiare questo Natale, compirete una lunga serie di buone azioni. Sarete felici di osservare i sorrisi sui visi altrui, soprattutto se causati dalla vostra gentilezza. Gli amici e i parenti non vedranno l'ora di trascorrere la cena insieme e di condividere questo momento emozionante.

Scorpione: purtroppo, la giornata di domani non sarà caratterizzata da molti festeggiamenti. Rimarrete a casa e gli invitati si conteranno sulla punta delle dita. Farete di tutto, però, per non perdere il sorriso e per animare la festa. Con un po' di musica e tanto buon cibo, le cose miglioreranno enormemente.

Previsioni astrologiche di domani 25 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: affronterete la giornata di domani con tanto entusiasmo. Vorrete godervi ogni momento, in modo da sentirvi appagati e soddisfatti. Purtroppo, qualche piccola discussione in famiglia potrebbe turbare la quiete domestica. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non alimentarla.

Capricorno: anche se non sarà vostra intenzione ferire il prossimo, alcune delle vostre parole incideranno profondamente sull'umore di una persona a voi cara.

L'unico modo per salvare il Natale sarà quello di chiederle scusa e di darle una spiegazione convincente. Il partner prenderà le distanze.

Acquario: vi diletterete con sorprendenti ricette di cucina. Amerete preparare dolci gustosi e primi dai sapori vivaci. Tra gli ingredienti fondamentali ci saranno l'amore e un pizzico di fantasia. La vostra vivacità riuscirà a coinvolgere anche i parenti più restii e brontoloni. Il partner non potrà fare a meno di voi.

Pesci: sarà una giornata di divertimento, ma anche di tante riflessioni. In alcuni momenti, preferirete isolarvi per dare spazio ad alcuni dubbi. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non fasciarvi la testa prima di rompervela. La cosa migliore sarà rimandare le decisioni a un secondo momento.