L'ultima settimana del mese di dicembre e dell'anno sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 27 dicembre 2021 per tutti i segni con le previsioni e le novità che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore nelle storie che vanno avanti da diverso tempo e che hanno vissuto difficoltà ora arriverà un riavvicinamento. Nel lavoro questo non è un periodo ideale per prendere decisioni, sarà il caso di aspettare.

Toro: per i sentimenti con Venere favorevole i nuovi incontri saranno favoriti, vivrete un momento migliore.

Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, ma fortunatamente la forza non manca.

Gemelli: a livello sentimentale Luna favorevole che riporta serenità nelle coppie. Anche il single del segno vivranno momenti interessanti. Nel lavoro possibili discussioni per motivi futili.

Cancro: in amore qualcuno potrebbe essere contro di voi, anche se al momento siete più forti e decisi. A livello lavorativo ci sono da rivedere alcune cose, in particolare i nuovi progetti.

Leone: Luna nel segno che vi permetterà di organizzare fin da ora qualcosa di importante in vista della fine dell'anno. Nel lavoro ci sono alcune questioni che vanno tenute sotto controllo.

Vergine: a livello amoroso giornata interessante che porterà qualcosa in più.

Avrete la possibilità di superare anche alcune difficoltà. Nel lavoro non manca uno stato di maggiore creatività.

Previsioni e l'oroscopo del 27 dicembre 2021: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore grazie a diversi pianeti favorevoli avrete la possibilità di vivere incontri importanti, anche se sarà necessario parlare subito per evitare incomprensioni.

Nel lavoro arriveranno nuove soluzioni da qui all'inizio del nuovo anno.

Scorpione: in amore momento interessante e periodo favorevole anche in vista della fine della settimana. Siate più concreti in questo momento. Nel lavoro non arrivano grandi cambiamenti ma qualcosa migliorerà.

Sagittario: a livello sentimentale giornata di recupero, in particolare per chi ha vissuto un calo di recente.

Nel lavoro avrete la possibilità di riposare dopo alcune giornate più stressanti.

Capricorno: in amore, se una storia non va avrete la possibilità anche di chiarire alcune cose. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare, valutate bene prima di prendere una decisione.

Acquario: per i sentimenti con la Luna in aspetto positivo avrete la possibilità di vivere momenti importanti con la persona amata. Nel lavoro alcuni sono alla ricerca di nuovi attività, mentre altri hanno già iniziato un nuovo percorso.

Pesci: in amore giornate che vede la Luna in aspetto interessante, avrete possibilità così di superare alcuni pensieri negativi. Nel lavoro sarà importante rivedere un accordo.