Trascorsa la giornata di Natale, arriva quella di Santo Stefano. Leggiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di domenica 26 dicembre 2021 per tutti i segni (da Ariete a Pesci) con le previsioni astrologiche sull'amore e sul lavoro.

L'oroscopo di Santo Stefano per la prima sestina

Ariete: in amore è una giornata a metà, con la mattina migliore del pomeriggio. Attenzione solo all'opposizione della Luna. Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste, qualcuno però sta tentando di recuperare.

Toro: per i sentimenti è una giornata interessante, in particolare nella seconda parte.

Nel lavoro gestite al meglio le entrate che arrivano in questo periodo.

Gemelli: a livello sentimentale le prossime ore porteranno uno stato di maggiore stanchezza, anche a causa di diversi impegni. Nel lavoro non state gestendo tutto al meglio, per questo motivo, se c'è bisogno fatevi aiutare da qualcuno di fiducia.

Cancro: in amore la giornata non è esaltante, attenzione per questo ad alcune agitazioni in serata. A livello lavorativo avrete la possibilità di portare avanti alcune decisioni, in particolare per chi vuole cambiare qualcosa definitivamente.

Leone: in amore il pomeriggio è migliore della mattina. Vi sentite più forti in questo momento. Nel lavoro avrete la possibilità di portare avanti progetti importanti.

Vergine: per i sentimenti - con la Luna nel segno - non mancheranno diverse emozioni, sarà possibile vivere dei momenti speciali. Nel lavoro alcune preoccupazioni sono finalmente messe da parte e avrete la possibilità di pensare al futuro in modo ottimistico.

Previsioni e oroscopo del 26 dicembre 2021: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore giornata importante, sentite uno stato di maggiore tranquillità in questo momento. Nel lavoro gli accordi dovranno essere valutati con attenzione.

Scorpione: a livello sentimentale giornata interessante, avrete la possibilità di vivere le relazioni in modo importante.

Nel lavoro meglio evitare conflitti e di fare attenzione ai rapporti con soci e laboratori.

Sagittario: in amore sentite che non tutto sta andando come vorreste e c'è un piccolo calo, riuscirete a recuperare solo dal prossimo fine settimana. Nel lavoro gestite al meglio le entrate, attenzione alle spese eccessive.

Capricorno: in amore, se ci sono delle scelte importanti da fare, fatevi avanti; evitate di pensare però troppo a voi stessi. Nel lavoro si può pensare a come agire in vista delle prossime settimane.

Acquario: a livello amoroso è una giornata interessante che vi permetterà di organizzare al meglio anche la prossima settimana. Nel lavoro, se avete chiuso una attività cercate ora di rimettervi in gioco.

Pesci: in amore la giornata invita alla prudenza, in particolare se dovete affrontare alcuni discorsi. Che prima di prendere giù sono importanti, meglio agire durante i mesi del prossimo anno.