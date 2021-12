È arrivato un nuovo weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la situazione astrologica in particolare sabato 4 dicembre per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potrete fare degli incontri interessanti, si recupera rispetto alle giornate precedenti. Chi ha avuto una discussione potrà pensare a una ripresa. Possibili recuperi anche nel lavoro, seppur lenti: arriveranno delle opportunità.

Toro: potrete vivere delle belle emozioni a livello sentimentale, evitate comunque di fare azzardi.

Per quel che riguarda il lavoro è possibile che degli accordi cambino, ma in positivo.

Gemelli: in campo sentimentale con la Luna contraria bisogna far fronte a delle difficoltà, attenzione però agli incontri che potreste fare in questo inizio weekend. Nel lavoro non agitate le acque.

Cancro: la giornata di sabato 4 dicembre sarà caratterizzata dalla Luna in opposizione, se ci sono delle questioni da chiarire fatelo, ma sicuramente evitate agitazioni. Nel lavoro se ci sono delle problematiche potrete risolverle.

Leone: in questo fine settimana potrete vivere delle belle emozioni, qualcuno potrebbe anche risvegliare un amore. A livello professionale potrete fare dei passi avanti.

Vergine: in campo sentimentale, con la Luna in opposizione, potreste discutere con il partner, cercate di non polemizzare troppo.

In ambito professionale presto arriveranno delle novità.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: nel lavoro sarà possibile discutere alcune questioni per voi importanti che riguardano dei progetti. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale giornata sotto pressione, possibili difficoltà con il partner.

Scorpione: in questo fine settimana potrete vivere delle belle emozioni, non mancheranno momenti importanti con il partner. Nel lavoro possibili buone idee, arriveranno anche delle opportunità.

Sagittario: nella giornata di sabato 4 dicembre i nati sotto questo particolare segno nel lavoro potranno fare delle scelte utili. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale è un buon momento per i nuovi amori, non mancheranno importanti sensazioni da vivere.

Capricorno: circondatevi di persone che amate, potrete così recuperare una situazione sottotono. In ambito lavorativo possibili cambiamenti in vista.

Acquario: la giornata sarà caratterizzata da nervosismo, siate prudenti in particolare nel lavoro. In amore potrete fare maggiore chiarezza.

Pesci: sarà importante avere pazienza a livello sentimentale, evitate di alimentare polemiche. Nel lavoro presto ci sarà una svolta importante.