Prosegue la prima settimana del mese di dicembre 2021. Come andrà la giornata di venerdì 3 dicembre per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci? Di seguito approfondiamo l'Oroscopo con le previsioni delle stelle.

Oroscopo del 3 dicembre per la prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata - con la Luna favorevole- vivrete per un momento di ripresa, non fidatevi se lo ritenete necessario. A livello professionale vi sentite un po' stanchi, ma riuscire per trovare le forze per farvi valere.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata di venerdì 3 dicembre sarà caratterizzata dalla Luna in opposizione, dei possibili disagi potrebbero riguardare il lato sentimentale.

Nel lavoro sono in arrivo interessanti novità.

Gemelli: è un momento di criticità a livello sentimentale, nel weekend potreste dover affrontare delle questioni complesse. Nel lavoro momento conflittuale.

Cancro: è un momento di ripresa generale per il segno, anche se dicembre in amore sarà complesso. Per quel che riguarda il lavoro possibili notizie e novità in arrivo.

Leone: momento interessante per quel che riguarda i sentimenti, possibili incontri che potrebbero stupirvi in questa giornata. Per quel che riguarda il lavoro valutate bene alcuni progetti.

Vergine: meglio non strafare in campo sentimentale, possibili problematiche da risolvere con il partner. Nel lavoro cercate un po' di serenità, gli ultimi tempi vi hanno visti distratti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: la Luna torna a essere favorevole, piccola ripresa per quel che riguarda il settore amoroso. Giornata meno nervosa per la sfera professionale.

Scorpione: la Luna è favorevole per il segno, quindi è un buon momento per l'amore, anche nel lavoro potrete ricevere delle belle conferme.

Siate pronti ad affrontare delle sfide.

Sagittario: nella giornata di venerdì 3 dicembre i nati sotto questo particolare segno vivranno delle belle sensazioni in ambito sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro in arrivo dei cambiamenti.

Capricorno: il mese di dicembre per il segno inizia in modo interessante, potrete recuperare il rispetto alle giornate precedenti.

Se ci sono però delle situazioni in sospeso con il partner, sarà meglio sfruttare questa giornata per chiarire. Nel lavoro potrete risolvere dei dubbi.

Acquario: la giornata sarà caratterizzata da piccoli fastidi, in particolare nel lavoro, dove dovrete affrontare dei nuovi progetti. In amore sarà meglio evitare polemiche con il partner.

Pesci: a livello lavorativo sarà meglio mantenere la pazienza, quindi non innervositevi. In ambito professionale presto potrete fare dei progetti importanti, siate pronti a delle novità.