Il mese di novembre è ormai terminato e ha lasciato spazio all'ingresso di dicembre. La settimana del mese in questione che va dal 6 al 12 dicembre, secondo l'Oroscopo, non sembra essere delle migliori per la maggior parte dei segni zodiacali.

Qualche nota di nervosismo, accompagnata e dovuta forse ad un'eccessiva dose di stress, renderà le prossime giornate poco gioiose per qualcuno. Se si osserva la sfera sentimentale, i nativi della Bilancia non potranno sfruttare appieno i propri sentimenti, con qualcuno che potrebbe mettere in dubbio la fedeltà del partner.

Il Toro dovrà fare i conti con una stanchezza non indifferente che, in determinate situazioni, renderà difficoltoso il semplice mettersi in gioco.

Guardando alle note liete, troviamo il Cancro che sarà in perfetta sintonia con il Capricorno. Per entrambi i segni zodiacali si prospetta una settimana fortunata e ricca di emozioni. Di seguito, l'oroscopo dal 6 al 12 dicembre.

Oroscopo 6-12 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - I nativi dell'Ariete non avranno modo di godersi appieno le giornate che seguiranno. Soprattutto in ambito sentimentale e relazionale ci si potrà imbattere in qualche piccolo problema. Alcune discussioni potrebbero nascere all'interno della vita di coppia, e non tutti riusciranno a mantenere la calma.

Sarà importante cercare di non rincarare la dose.

Toro - La settimana dal 6 al 12 dicembre non inizierà nel migliore dei modi per il segno del Toro. A causa della mancanza di energie fisiche e mentali si potrebbe non riuscire a tener testa alle varie situazioni che si paleseranno nel corso delle giornate. Non ci saranno particolari problemi economici, ma nel settore lavorativo e in quello sentimentale potrebbero esserci dei grattacapi in arrivo.

Gemelli - la settimana inizierà in maniera esplosiva ma, col passare dei giorni, tutto ciò andrà esaurendosi. L'oroscopo prevede una partenza coi fiocchi, ma ci sarà un problema all'orizzonte: l'opposizione di alcuni astri porterà dei rallentamenti poco graditi sul lavoro. Non resterà altro da fare se non rimboccarsi le maniche e cercare di mantenere un certo equilibrio.

Cancro - le energie non mancheranno. I giorni dal 6 al 12 dicembre saranno particolarmente vivaci e fortunati. La vicinanza del partner e delle persone amate non mancherà. Grazie alle loro capacità. i nati sotto il segno del Cancro, oltre ad un eventuale aiuto esterno, saranno in grado di affrontare a testa alta le varie situazioni che gli si pareranno dinanzi.

Leone - dicembre non sembra essere iniziato nel migliore dei modi per il segno del Leone. Con un avvio di settimana lento e monotono, accompagnato anche da una carenza di energie fisiche e mentali, i nativi non potranno fare altro che attendere l'arrivo del weekend. La persona amata continuerà a restare accanto al Leone anche nei momenti di difficoltà.

Vergine - l'oroscopo non sembra preannunciare nulla di buono. Specialmente in ambito lavorativo, l'opposizione di alcuni astri potrebbe portare al sorgere di situazioni particolari che non tutti riusciranno ad affrontare con tranquillità. Lo stress e il nervosismo intaccheranno anche la sfera sentimentale, portando flebili ma fastidiose discussioni con il partner e con le persone care.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - i nativi in Bilancia potrebbero non avere la pazienza necessaria per affrontare le difficoltà. Nella vita sentimentale, qualcuno avrà la possibilità di confrontarsi in maniera costruttiva con il partner, ma non tutti avranno questa fortuna. Infatti emergeranno soprattutto situazioni poco piacevoli e complicate da affrontare.

Scorpione - il nervosismo sopraggiungerà come un fiume in piena. I nati in Scorpione non riusciranno ad affrontare nel migliore dei modi le problematiche che si paleseranno. Nonostante ciò, lo stress sarà gestibile. La vicinanza delle persone care risulterà fondamentale in un momento incerto come questo.

Sagittario - nonostante qualche piccolo battibecco che potrebbe nascere nella vita di coppia, lo Scorpione riuscirà ad ottenere grandi risultati in diversi settori. Marte porterà un carico di energia non indifferente e nuove opportunità di lavoro. Attenzione però a non lanciarsi sulla prima occasione senza averne analizzato i vari aspetti: le fregature potrebbero essere dietro l'angolo.

Capricorno - sono in arrivo momenti fortunati.

La buona sorte sarà la protagonista della settimana 6-12 dicembre che sarà anche una delle più positive del mese. Grazie al supporto delle persone care, ma anche alle proprie capacità, si avrà la possibilità di realizzare uno o più desideri, specialmente in vista del Natale.

Acquario - chi punta a realizzare uno o più obiettivi, potrà finalmente contare sul favore di Giove, in grado di portare energia e occasioni da non sottovalutare. L'oroscopo non prevede una settimana tutta rose e fiori a causa dell'opposizione di altri astri. Le energie non saranno al massimo, ed alcuni imprevisti potrebbero creare delle difficoltà.

Pesci - l'oroscopo consiglia di attendere l'arrivo di momenti migliori, portando pazienza e cercando di evitare il più possibile situazioni poco piacevoli e soprattutto poco chiare. Riuscire a fare chiarezza sulle discussioni che emergeranno nei prossimi giorni non sarà semplice, ma non sarà comunque il caso di disperarsi.